Крестьяне против Ленина: восстание вологодских деревень

Введенная продразверстка - настоящий удар под дых. Даже Керенский брал еду честным обменом. Где декреты о земле и свободе? Где власть Учредительному Собранию? Все забыто. Диктатура пролетариата села на крестьянский горб. часть 4/5 >> начало

Смешные кружки комбеды (комитеты бедноты) теперь карающий меч. Не надо гнуть спину на полях. Донеси наверх и получи чужое даром. Беднота вымещает злобу на соседях и ест их хлеб. Продотряды рыскают по деревням со списками комбедов в поисках зерна и мяса...

Крестьянская семья Русского Севера всегда была большой. Это залог процветания. Отсюда и огромные избы похожие на дворцы. 7-12 детей норма: чем больше рук, тем больше посевов. Больше хлеба - сыты рты и плодятся новые семьи. Внуки помогают старикам и становятся стариками следом.

тысячелетний круговорот крестьянского труда и новых поколений...

Это все что умели крестьяне России - тысячелетний круговорот труда и новых поколений. Большевики приговорили крестьянские семьи. По разверстке отнимается 76% припасов.

Что у кого лежит, знают бедняки-соседи. Продотряды пытаются быть честными, отдавая за грабеж обесцененные рубли. Они раскапывают ямы и ворошат углы. Вспоминает Степанов, командир одного из продотрядов Вельского уезда:

Члены продотряда вошли в комнату и сели напротив . - Вы должны сдать хлеб государству. «Хлеб? Он сдан. Сколько опять наложили?» 110 пудов – сообщили мы. Женщины заголосили, приговаривая: «Забирайте последний мешок, забирайте!!».

«У нас хлеба нет – ответил хозяин - это лодыри и голытьба на нас накладывают». Будем искать, найдем - конфискуем бесплатно.

«Мы и так довольны вашими разноцветными бумажками». Деньги – это государственные знаки, а не бумажки, Придержите язык, а то отвечать будете! Члены продотряда направились к гумну, шамполами проверяя снег у дороги. Обнаружили четыре мешка ржи. Донос комбеда по спрятанному хлебу подтвердился. Обнаружили четыре мешка ржи. Донос комбеда по спрятанному хлебу подтвердился.

Мятеж

С первых дней продразверстки росло сопротивление и антисоветские настроения.

В волостях волнение на почве реквизиции хлеба. Было нападение на продотряд. Пущено в ход оружие. Несколько нападавших убито, ранены продармейцы. Байдаровская волость от поставки хлеба отказалась. Бакшеевская волость не отпустила хлеб Опаринскому району.

Наша история разворачивается здесь

В Леденгской, Павлинской (волостях) постановлено сходами хлеб не вывозить. В Леденгской волости был Вологодский отряд. Дал залп. (Реввоенсовет 6-й армии, Архангельский фронт)

Вельский уезд взорвался 15 марта 1921 года. Когда продотряды пришли забрать последнее - посевное зерно и картофель. Неизбежная смерть подняла Лукинскую волость. Колокольный набат ударил разом во всех селах, созывая сход. Понеслись гонцы в другие волости. Забродил весь Вельский уезд Вологодской области.

«Бей большевиков! Забрали все, смерти нашей хочют!!» - кричала дружно деревня Лукинская....

Крестьяне рвали красные флаги и ломали ссыпные пункты конфискованного зерна. Хватали коммунистов и доносчиков. Создавали ревкомитеты. Хлебные обозы на дорогах, арестовывали отряды самообороны с кольями в руках.

вышли в последнюю битву за жизнь отчаявшиеся крестьяне...

Сбив первый пыл, задумались что дальше. Ни генералов, ни плана у крестьян не было. Последняя кучка белых сбежала из Архангельска на ледоколе больше года назад. Почесав репу, крестьяне решили брать свой Зимний дворец и тоже овладеть почтой. Похватали вилы и потопали в районный центр Верховажье.

"Костры Октября" (И. Глазунов)

Бунт застал советскую власть врасплох. Когда стал ясен масштаб, в Вологду полетели телеграммы о помощи. Связь оборвалась, мятежники повалили телеграфные столбы. Из Вельска в Верховажье примчался милицейский отряд и столкнувшись с толпой в 3500 крестьян ускакал обратно, захватив по пути заложников.

Выстрел

Угроза заложникам восставших не остановила, и вторым днем они двинулись к Вельску. Уездное начальство вышло навстречу, начались переговоры. Но загадочный выстрел в спину положил главу местных коммунистов Грибанова.

Памятник и портрет погибшего коммуниста (Вельск). Памятника крестьянам нет...

Началась потасовка милиции с народом. Удивительно, но убитых не было, земляки как - никак. Крестьяне ушли, а в третий день еще больше тысяч пошло на Вельск. Но время вышло. Из Вологды ночным поездом прибыл особый отряд.

Мешочки

Толпа крестьян сгрудилась у входа на торговую площадь уездного Вельска. Задние ряды подпирали передних и ничего не видели. Братья Лукинские кое-как пробились вперед и оцепенели. Прямо на них смотрело холодное дуло пулемета.

В наступившей тишине выступил вперед незнакомый чекист и прокричал с латышским акцентом:

- Кристьяне! Белие недобитки настроили вяс против ривалюции! Немедлена разойтис! Поднялся нестройный рев: «Мы тебя не знаем! Где глава Совета? Освободи заложников! Не забирайте наш хлеб!!»

- UGUNS!!!

Залаял «Максим» и первые ряды рухнули на землю. Селяне разбегались, кто - куда, но пулемет веером выплевывал сотни пуль в минуту. Разорванные ситцевые мешочки крестьян валялись повсюду. Вареная картошка медленно уходила в грязь.

Пуля ударила рикошетом Александра, Лев подхватил брата и уволок в сторону...

Вельские крестьяне будут бунтовать до конца марта. Под деревней Квашинской они дадут последний бой милиции вилами и батогами. По приговорам трибунала расстреляют и сгниют в лагерях 350 человек. Всего в 1921 году восстанет 3 миллиона крестьян.

В огне революции сгорит золотой фонд России, лучшая часть крестьянства. Первый шаг к гибели русского села сделан.

P.S. Автор благодарит за материалы Вельский краеведческий музей, группу Верховажский краевед и д.и.н. Саблина В.А. Ваша работа бесценна.

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