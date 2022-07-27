Лендзяне: почему об этих предках западных украинцев стыдятся вспоминать на Украине

Исторический регион Галиция считается «колыбелью» украинского национализма. Но современные исследования доказывают, что народ лендзяне, живший на этой территории в Средние века, не имеет никакого отношения к славянам, проживавшим в Киевской Руси.

Лендзянский вопрос

На момент образования раннефеодальных государств в конце I тысячелетия нашей эры славяне уже были объединены в племена. Их названия сохранились в письменных источниках, а вот географическая локализация является темой для научных дискуссий.

О лендзянах, как о данниках киевских князей, упоминает византийский император Константин Багрянородный в трактате «Об управлении империей». Это племя поставляло на Днепр лодки, сплавляя их по притокам. Вместе с уличами и древлянами лендзяне жили по соседству с печенегами, и, вероятно, страдали от их набегов. Название этого народа (или, как выражаются учёные, «этнополитического объединения») происходит от «ляд» — так назывались необработанные пустоши и участки выкорчеванного леса, которые осваивались славянскими поселенцами. Лендзяне отождествляются с ляхами, предками нынешних поляков.

По одной из версий, Константин Багрянородный назвал лендзянами племя радимичей, жившее в пределах Могилевской и Гомельской областей современной Белоруссии. В древности было известно, что радимичи некогда пришли в восточные леса из земель западных славян. Однако другие историки помещают лендзян в Галицию и Волынь.

«Украинская» локализация

Исследователь славянского Средневековья, Александр Назаренко, автор статьи о лендзянах в энциклопедии «Всемирная история», обрисовывает границы расселения этого племени следующим образом:

«На востоке ареал лендзян захватывал по крайней мере верховья западных притоков Припяти. Они, вероятно, проживали восточнее краковских вислян и южнее мазовшан, на Сандомирщине, а восточная граница их расселения проходила по Западному Бугу и верховьям Стыри».

Непонятно, почему об этом племени молчат летописцы Киевской Руси. Возможно потому, что лендзяне жили на периферии Древнерусского государства, и если и были покорены Рюриковичами, то лишь частично. Летописи рассказывают историю Червенских городов – постоянного объекта раздоров между Русью и Польшей. Границы этой территории совпадают с зоной расселения лендзян (по версии Назаренко), но здесь же жили гипотетические «червяне». По мнению польских историков, большинство лендзян впоследствии были ассимилированы русами, а их потомки в XIX веке заложили основы западноукраинской «политической нации».

Западные украинцы - поляки?

Так что же, западные украинцы – это «не помнящие родства» восточные поляки, испокон веков проживавшие во Львовской области и её окрестностях? Для такого вывода оснований всё же недостаточно. Все славянские народы близки друг к другу, а в Х веке различий между ними было гораздо меньше, чем сейчас. Например, племя полян известно в районе Познани и Гнезно, а на Днепре жили киевские поляне. Несмотря на одинаковые названия, Польша и Киевская Русь – совершенно разные государственные образования.

Языковые, а затем и религиозные различия между народами накапливались постепенно. Когда Западная Украина в XIV веке стала частью Польши, местные жители уже не были прежними «лендзянами». Новоприбывшие польские «паны» селились в городах, а украинцы оставались в сельской местности – это разделение сохранялось до ХХ века. Ненависть украинцев к полякам, раздутая бандеровцами и вылившаяся в итоге в Волынскую резню, объяснялась, прежде всего, социальными причинами, и никакая общность происхождения уже не имела значения. Отсюда и гипертрофированная приверженность «западенцев» идее украинской государственности, и болезненное отношение к теме примирения с поляками. Вместе с тем, прочие жители Украины имеют совершенно иную этническую историю, восходящую к Киевской Руси – общей родине восточнославянских народов. Данный факт должен быть осознан самими украинцами, если они хотят преодолеть нынешний идейный, экономический и политический кризис в своей стране.

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А вы знали об этом?

Согласно летописи, в 862 году на нашей исторической арене появились три родных брата – Рюрик, Синеус и Трувор. В их подчинении находились три городовые области: Синеусу принадлежало Белоозеро, Трувору – Изборск, а Рюрик по одним данным поселился на Ладоге, а по другим – осел в Новгороде. И снова вопрос: куда делись Трувор и Синеус? Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43897675681/)

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