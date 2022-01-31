Без шансов: каких красноармейцев немцы расстреливали на месте

Ожесточенное сопротивление, с которым немцы столкнулись на Восточном фронте, заставило их изменить отношение к определенным категориями советских бойцов. Движимые бессилием, злостью и страхом они предпочитали не брать их в плен, а расстреливать на месте.

Снайперов

В отличие от вермахта снайперы Красной Армии были неотъемлемой частью пехотных подразделений. Обычно в каждой стрелковой роте числилось по два снайпера. Высокий уровень подготовки советских стрелков обеспечивали многочисленные спортивные общества, в которых оттачивала свое мастерство молодежь.

Для гитлеровцев советские снайперы стали настоящей напастью. Только женщин среди них было не менее 2000 человек. В негласном снайперском поединке между германскими и советскими стрелками безоговорочная победа была одержана бойцами-красноармейцами.

Лучший снайпер среди советских женщин, и вообще лучший снайпер-женщина в истории — Людмила Павличенко — за годы войны уничтожила 309 немецких солдат и офицеров, в том числе 36 снайперов, за что нацисты окрестили ее «Фрау Смерть». Еще более впечатляющих результатов добился старшина Михаил Сурков – на его счету 702 немца.

Примечательно, что в списке 200 лучших снайперов Второй мировой войны 192 человека – бойцы Красной Армии. В послужном списке первой двадцатки советских стрелков свыше 8400 военнослужащих вермахта, а первая сотня уничтожила не менее 25 500 бойцов противника. Этих цифр достаточно, чтобы понять, почему немецкое командование приказывало убивать советских снайперов на месте. К сожалению, многие из них так и не вернулись с поля боя. Например, из 2000 девушек до конца войны дожило менее 500.



Комиссаров

Еще в марте 1941 года, когда Гитлер анонсировал «крестовый поход против большевизма», как об одной из первоочередных задач предстоящей войны было объявлено об «уничтожении большевистских комиссаров». Сразу после вторжения в Советский Союз германский Генштаб издал приказ, согласно которому всех политработников следовало отделять от остальных военнопленных, дабы не допустить с их стороны подрывной идеологической работы.

В инструкции говорилось, что отличительным знаком таких бойцов служит красная звезда с позолоченным серпом и молотом на рукаве гимнастерки. Немецкая пропаганда считала, что комиссары, политруки и все состоявшие в партии бойцы к военным не относятся, и на них не распространяются международные правовые нормы. После проведенной сортировки их почти всегда уничтожали.

Приказ на местах часто дополнялся уточняющими распоряжениями, например, «самостоятельно расправляться с гражданскими лицами и комиссарами, не прибегая к их пленению». Уже в первый день войны пошла серия отчетов, в которых немецкие офицеры рапортовали об исполнении директивы. Так, в сводке командования 3-го танкового корпуса сообщалось: «Обращение с пленным комиссаром произошло в соответствии с приказом».

По отчетам Командующего 4-й танковой группой к 8 июля 1941 года было расстреляно 97 политработников. А из архивов 116-й или 137-й дивизий вермахта можно установить, что до мая 1942 года были ликвидированы не менее 3430 комиссаров.

Женщин

Не меньше комиссаров немцы опасались советских женщин, которых согласно инструкциям, следовало уничтожать на месте. Но чаще всего наших медсестер, связисток, подпольщиц, попавших в плен, перед смертью ждали мучительные пытки. Белорусская писательница Светлана Алексиевич в своей книге «У войны не женское лицо» приводит один из шокирующих примеров, рассказанных ей женщиной-фронтовиком: «В плен военных женщин немцы не брали... мы всегда последний патрон для себя держали – умереть, но не сдаться в плен.

Партизан

Пожалуй, никто не доставил немцам столько неприятностей, как партизаны. Это были не просто разрозненные формирования «народных мстителей», а управляемые органами власти подразделения, выполнявшие сходные с Красной Армией функции. Но если армия сражалась на передовой, то партизаны били врага у него в тылу. Главная их задача – разрушение вражеских коммуникаций, путей сообщения, средств передвижения, складов боеприпасов. Всего за годы войны против германской армии на территории СССР воевало около 6200 партизанских отрядов – больше миллиона человек. Используя тактику «длинной руки», они взрывали железнодорожные полотна, мосты, казармы, хранилища, отравляли колодцы и водопроводы.

Успешными диверсионными вылазками «второй фронт» (так называли немцы партизанское движение) настолько деморализовал нацистов, что одно произнесение слова «партизан» вызывало у них панику. «Я сотню раз говорил своим солдатам не брать русских диверсантов в плен, а уничтожать на месте» – такими были слова одного из немецких генералов. Только за одно подозрение в пособничестве партизанам немцы могли сжечь целую деревню.

В ходе наиболее успешных крупномасштабных операций советских партизан – «Рельсовая война» и «Концерт» – почти на месяц было парализовано движение железнодорожных составов, которые везли на фронт такую необходимую германским войскам теплую одежду, продовольствие и боеприпасы. Всего за 4 года войны партизанами были уничтожено свыше 18 тысяч немецких поездов.

Пограничников

«Зеленоголовых расстреливать на месте!» – так звучал негласный приказ для передовых частей вермахта, которые уже 22 июня столкнулись с ожесточенным сопротивлением советских пограничников. Из 485 погранзастав, первыми встретивших врага на западной границе, ни одна не оставила своих позиций. Немецким солдатам отводилось по 20 минут на захват одной погранзаставы, но зачастую их сопротивление затягивалось на целые сутки. 50 погранзастав сопротивлялись дольше месяца, когда противник был уже далеко в тылу.

Потери, которые несли немцы от пограничников оказались колоссальными. Так, 1-я погранзастава лейтенанта Александра Сивачева сумела ликвидировать 60 гитлеровцев, еще несколько сотен ранить. Уничтожить пограничников удалось лишь, пустив в ход авиацию и тяжелую технику. Свыше полутора месяцев держались защитники Брестской крепости, против которых были брошены около 17 000 солдат 45-й пехотной дивизии вермахта. Немцы потеряли у стен крепости 1121 человека убитыми и ранеными, что составило 5% общих потерь германской армии в первую неделю войны.

Тарас Репин





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