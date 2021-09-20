«Белая смерть»: какого вражеского снайпера больше всего боялись красноармейцы

Во время финской кампании («Зимней войны») 1939-1940 годов солдаты Красной Армии столкнулись с неожиданно стойким сопротивлением финнов. Особенно успешно советским частям противостояли финские снайперы, которые показали, что на войне для достижения результата все средства хороши.

«Белая смерть»

Советские солдаты, не привыкшие воевать против снайперов, зачастую становились легкой добычей для финских стрелков. Среди главных уязвимостей красноармейцев – отсутствие белых маскировочных халатов на начальном этапе войны и тактика массированного наступления в полный рост. Этим лучше всего воспользовался самый успешный финский снайпер и один из самых результативных стрелков в мировой истории Симо Хяюхя по прозвищу «Белая Смерть», уничтоживший, по разным оценкам, от 642 до 842 красноармейцев.

Достижения унтер-офицера Хяюхя умело использовала в своих целях финская пропаганда, раздувая его образ до уровня национального героя. В прессе сообщалось, что только за первые три дня боевых действий из хорошо оборудованных укрытий Симо застрелил свыше пятидесяти советских бойцов, а 21 декабря 1939 года, в один из наиболее удачных для себя дней, он уничтожил 25 красноармейцев. Меткость Хяюхя не должна вызывать удивление – он был опытным охотником и отличным стрелком. Как-то на соревнованиях Симо в течение минуты с расстояния 150 метров сумел 5 раз поразить цель размером с небольшую монетку. Также пригодился опыт двухгодичной военной службы в велосипедном батальоне. Но все же количество убитых финном красноармейцев может насторожить.

Если верить финской статистике, то в день Хяюхя должен был в среднем убивать по 7-8 солдат Красной Армии. Цифры впечатляющие, однако их нельзя с достоверной точностью подтвердить. Финские историки большей частью опирались на сведения самого Хяюхя, а также слова очевидцев. Главная сложность подсчета заключалась в том, что убитые финном красноармейцы преимущественно оставались на недоступной ему территории. Впрочем, даже по самым скромным оценкам Симо Хяюхя уничтожил как минимум 500 советских солдат.

Хитрости Симо

Большинство своих метких выстрелов Хяюхя совершил из одной позиции – у горы Колла в Приладожской Карелии. Как же ему удавалось долгое время оставаться незамеченным? Для этого Симо использовал маленькие хитрости. Стрелок в ожидании противника мог в течение нескольких часов неподвижно лежать в одном положении, и это несмотря на то, что морозы временами опускались до –40 °C. От холода его защищала толстая шерстяная одежда, одновременно выравнивая пульс, что было необходимо для равномерного и медленного дыхания.

Свое лежбище он оборудовал заранее и тщательного его маскировал. Готовя себе место, стрелок плотно утрамбовывал снег и поливал его водой до образования наледи: таким образом во время выстрелов снег не разлетался в стороны, а ствол винтовки имел твердую опору. Чтобы пар изо рта не выдал его позицию финн периодически клал в рот кусочки снега. В случае опасности Симо мастерски зарывался в снег по самую макушку – благодаря небольшому росту – 160 см – он комфортно чувствовал себя в тесных снежных норах. От раскрытия его страховали так называемые «кукушки» – специальные помосты на деревьях, с которых велось наблюдение. Красноармейцы часто принимали их за позиции снайпера и открывали по ним бесполезный огонь.

Хяюхя принципиально не использовал оптические прицелы. Объяснений этому несколько. Во-первых, в зимнее время стекла легко покрывались инеем; во-вторых, сами линзы могли отсвечивать и выдавать позицию снайпера; и в-третьих, при стрельбе с оптикой голову нужно было поднимать на несколько сантиметров выше, чем в случае с обычным прицелом, что повышало вероятность обнаружения снайпера противником. Примечательно, что Симо никогда не стрелял с дистанций, превышающих 450 метров. С одной стороны, без оптики сложно рассчитывать на меткость при более внушительных расстояниях, с другой снайпер понимал, что так близко скорее всего его икать не станут.

Финну очень помогало эхо от звука выстрела, многократно отражавшееся между деревьями и дезориентировавшее нападавших. Гроза красноармейцев использовал для снайперской стрельбы винтовку M/28-30 системы Мосина, выпускавшуюся в Финляндии в 20-е годы. Это неприхотливое оружие с утяжеленным стволом было весьма кстати в условиях суровых финских зим. Кроме винтовки на близких дистанциях Хяюхя применял пистолет-пулемет Suomi M-31 SMG. Именно из него, по некоторым данным, он уничтожил около 200 бойцов РККА. Позднее у снайпера спрашивали, в чем причина его успешной охоты на русских. Он невозмутимо отвечал: «Практика и хорошая погода».

Конец охоты

За голову Хяюха советское командование назначило высокое вознаграждение. На его ликвидацию были посланы несколько отрядов снайперов, которые работали в зонах вероятного появления «Белой Смерти». Кроме того, места, где мог скрываться Хяюхя регулярно обрабатывала советская артиллерия. Долгое время это не приносило никакого результата: ведь в отличие от красноармейцев финн прекрасно знал места, в которых охотился с ранней молодости. Правда число успешных выстрелов Симо в эти дни резко сократилось: ведь он вынужден был не столько стрелять, сколько прятаться.

Однажды снаряд разорвался в паре метров от стрелка: с него сорвало маскировочный халат, но сам он оказался невредим. Так проходила неделя за неделей, пока 6 марта 1940 года финна не застала врасплох разрывная пуля. Она прошла через левую часть челюсти, сильно изуродовав его лицо. Симо в бессознательном состоянии доставили в тыл – из комы он вышел спустя неделю, когда война была уже окончена. Он пережил с десяток сложнейших операций – челюсть ему восстанавливали материалом, взятым из бедренной кости. А вскоре фельдмаршал Маннергейм присвоил Симо Хяюхя звание лейтенанта. Несмотря на многочисленные ходатайства, в отправке на поля сражений Второй мировой войны снайперу было отказано.

Тяжкое бремя

Осенью 2000 года Житель Руоколахти Пертти Саукконен вместе с поисковой группой разыскал место возле горы Колла, где в течение нескольких недель огневую позицию держал Симо Хяюхя. Для этого он использовал точные координаты, которые ему указал легендарный снайпер. По словам Саукконена, с момента войны в этом месте никто из поисковиков не бывал. С помощью металлоискателя исследователи обнаружили огромное количество стрелянных гильз.

«Странное чувство. Симо застрелил 542 врага, и мы нашли именно такое количество гильз», – сообщил Саукконен. Еще один поклонник таланта Симо Хяюхя майор Тапио Саарелайнен отмечает, что методы, которые применял его кумир во время «Зимней войны», сегодня с успехом используют в финской армии при подготовке снайперов. И все же несмотря на почести, Симо видимо тяготила слава лучшего финского стрелка. Знакомые Хяюхя были уверены, что он сильно страдает от одиночества и страха.

Днем бывший охотник трудился не покладая рук, но по ночам его доставали кошмары, – рассказывает Харри Тондер, односельчанин Симо Хяюхя. Возможно герою советско-финской войны не давали покоя его многочисленные жертвы? Очевидцы говорят, что у Симо было немало врагов, которые неодобрительно относились к его методам ведения войны. Многие из них не любили Советы, но тем не менее считали, что воевать нужно открыто, а не прятаться по лесам, стреляя исподтишка в ничего неподозревающего противника.

А некоторые и вовсе угрожали ветерану расправой, заявляя в лицо: «если ты не исчезнешь, то мы придем к тебе». Так или иначе, когда на склоне лет у снайпера спросили, не мучают ли его угрызения совести за такое число жертв, он ответил: «Я постарался сделать то, что мне приказали наилучшим образом».

Тарас Репин



Источник : https://russian7.ru/post/belaya-smert-kakogo-vrazheskogo-sna...

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