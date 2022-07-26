Из-за чего произошел Великий церковный раскол?

Датой Великого церковного раскола является 16 июля 1054 года. Именно в этот день в Софийском соборе папскими легатами, которых возглавлял кардинал Гумберт, было оглашено, что Михаил Кируларий, который являлся Константинопольским патриархом, отлучён от церкви и низложен. В свою очередь, Михаил Кируларий предал анафеме как самого Папу Римского, так и его представителей.

Христианская церковь раскололась на восточное — православное направление, и западное — римско-католическое. Причины зрели многие десятилетия и даже века. И заключались в основном в разности обрядов, языке их проведения, догматических нормах. Конечно, большое значение имела власть и имущественные споры. Формальным поводом для раскола стало то, что в Константинополе стали закрываться латинские школы: Папа Римский Лев IX отправил в город своих посланцев, думая, что конфликт будет урегулирован. Но этого не произошло.

«…Властью Святой и нераздельной Троицы, Апостольской кафедры, послами коей мы являемся, [властью] всех святых православных отцов Семи [Вселенских] Соборов и всей Кафолической Церкви, мы подписываем против Михаила и его приверженцев — анафему, которую наш преподобнейший Папа произнес против них, если он не опомнятся».

На протяжении многих столетий происходило некоторое сближение церквей, затем вновь непреодолимые разногласия. Стоит отметить, что церковный раскол продолжается и поныне. Но хотя бы взаимные анафемы были отозваны главами церквей в 1965 году.

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А вы знали об этом?

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