Пора признаться: 5 признаков, что вы никогда не любили своего мужчину — проверьте, вдруг это про вас?

Если в какой-то момент жизни спутник начинает казаться вам человеком с другой планеты, возникают вопросы: как вы вообще могли сойтись вместе? А вдруг вы никогда его не любили по-настоящему?

И что теперь делать с чувствами разочарования, обиды и злости?

Опорными точками, которые помогут разобраться в себе, делится бизнес-психолог, эксперт в области самореализации и самооценки.

Кризис отношений — повод для честного самоанализа

Вспоминая историю знакомства, первые годы ваших отношений, яркую влюбленность, вы горько вздыхаете, смотря на человека рядом. Куда все это ушло? Почему сейчас так много раздражения? Вообще, была ли любовь, или показалось? А главное — любите ли вы своего мужчину сейчас?

Чтобы предпринимать какие-то шаги, надо в первую очередь понять себя. Проанализируйте по пунктам, что происходит у вас в душе. Итак, какие «звоночки» сигнализируют о том, что чувства сходят на нет (или же их никогда и не было)?

Вам хорошо, когда его нет рядом

Избранник на работе или в отъезде — и вы чувствуете себя живой, любознательной, радостной. А в один прекрасный день вообще ловите себя на мысли, что вам гораздо лучше, когда его нет в квартире — появляется энергия, которая гаснет, когда он возвращается.

Возможно, в отношениях много недосказанностей или наоборот: сказано столько лишнего, что обида и раздражение переплетаются с образом партнера. В итоге муж и жена рискуют превратиться в соседей: кого-то это устраивает. Но если нет, пришло время ответить себе на вопрос — чего вы хотите? Оставаться вместе и работать над отношениями или расстаться?

Вас не беспокоят его рассказы о том, что с ним происходит

Вы почти не слушаете, как прошел его день, какие у него трудности, успехи. Вам неинтересно, пишет ли ему кто-то смс, задерживается ли он на работе, с кем общается, во что одевается и как выглядит.

Равнодушие — еще более тревожный звонок, ведь раздражение и злость — это все-таки чувства, направленные на партнера. Если нет ничего, то и работать не с чем. Обратите внимание на свое состояние: стоит ли мучить себя? Может, разумней разрешить себе и ему быть счастливыми, чувствовать, жить и наслаждаться, но уже в других отношениях? У вас одна жизнь, и провести ее с человеком, к которому вы не испытываете ни хорошего, ни плохого — это очень грустно.

Но рубить сгоряча не нужно: логичнее оставить шанс, проговорить ситуацию с партнером, даже поработать с семейным психологом, чтобы свести к минимуму возможность ошибки.

Вы не надеетесь на избранника, полагаетесь только на себя и не видите свое будущее с ним

Бывает и так: постепенно вы перестаете просить своего партнера о чем-либо на почве регулярных отказов и манипуляций. Проще справляться со всеми проблемами самостоятельно, чем видеть недовольное лицо, слышать упреки. Притом, о разрыве даже думать страшно: что скажут родственники, как выживать в одиночестве, дети любят папу… Отсюда решение — заблокировать чувства и спасаться установкой «я все сама». Надолго ли вас хватит? Пряча гнев, усталость, обиду, вы не делаете добра себе и окружающим. Негатив все равно вырвется наружу, причем не экологично: через болезни, апатию, плохое самочувствие. Блокировка эмоций не поможет отношениям, а наоборот — сведет на нет все хорошее, уничтожит любовь, даже если она была.

Чтобы не доводить до такого исхода, можно подняться по цепочке выше и увидеть: вас не устраивают реакции мужчины — вот с чем надо работать. Попробуйте записать: почему выбрана установка «я все сама», что вы чувствуете, когда просьбы игнорируются или вызывают отрицательную волну? Анализ ситуации помогает не проходить точку невозврата.

Вы не хотите его поразить, привлечь, получить комплимент или улыбку, предпочитая быть незаметной

Дома вы одеваетесь простенько, о красивом белье вообще речи не идет, а вот за порогом вам приятно чувствовать себя красивой. Почему же не хочется привлекать своего мужчину? Откуда убежденность, что страсть ушла, и быть незаметной для мужа — безопаснее? Возможно, есть какая-то история из детства, некий сценарий, увиденный у родителей и бессознательно перенесенный в свои супружеские отношения.

Иногда 1-2 сеанса у психолога способны проработать и закрыть детские истории, мешающие нормальному течению взрослой жизни, чтобы наконец разрешить себе стать видимой для мужа, наслаждаться близостью и полноценными семейными отношениями.

Вы делитесь своими мыслями и переживаниями с подругами, но не с ним

Вы привыкли считать, что ваш спутник не самый удачливый человек, не самый способный, с ним не о чем поговорить, он слаб, он вас не понимает. Формулировка может не совпадать, но суть посыла к партнеру остается: «Ты на троечку с минусом, а иногда с плюсом». Мужчина неизбежно отражает оценку, транслируя в поведении ваш же посыл.

Вы с ним не общаетесь, не делитесь эмоциями, а только иногда учите уму-разуму. Ведь вы точно знаете, как надо и как не надо жить, а что может знать мужчина-троечник? Попытки разбиваются в пух и прах, и вы идете к подругам, у которых получаете поддержку и внимание.

Выход есть:

не перекладывать ответственность за свое состояние на мужа, сместить внимание на себя;

понять, что вы хотите от жизни, чего себе не позволяете;

заняться своими целями, перестав «воспитывать» мужа и подкреплять его образ троечника;

достигать реальных результатов, научиться чувствовать радость, интерес к жизни, найти повод для счастья;

увидеть, за что вы можете уважать своего мужчину, в чем он силен.

Самое важное — сменить установку, признать, что не стали бы вы жить с отпетым неудачником, то есть, поработать над своими мыслями в адрес партнера. И порой, как по волшебству, партнер начинает меняться — не потому что вы заставили, а потому что перестали быть для него мамой, дали ему почувствовать себя полноценным мужчиной, отстали от него с навязчивой заботой, которая и делала его инфантильным и капризным.

Помните: это ваша жизнь, которую нельзя прожить заново. В каких отношениях, с каким партнером вам хотелось бы ее провести? Если в текущей ситуации что-то не устраивает — может быть, дело не только и не столько в мужчине? Понаблюдайте за собой, научитесь себя понимать. Ведь жизнь, полная раздражения, злости, обид и обесценивания или вовсе лишенная чувств — это как плохая клубника: даже если она красивая, все равно абсолютно безвкусная.

Источник

А вы знали об этом?

Марк Твен обожал кошек. Он говорил: «Если бы можно было скрестить человека с котом, человеческая порода от этого только выиграла бы, а вот кошачья — явно бы ухудшилась»!

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 96) https://otari.mirtesen.ru/blog/43907309922/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!