Под страхом казни он не отрёкся от отца и не предал свой род

О трагической судьбе Владимира Палея, внука императора Александра Второго и кузена Николая Второго, современные россияне почти ничего не знают. А ведь этот юноша, зверски убитый большевиками на следующий день после гибели царской семьи, причислен православной церковью к лику святых. Талантливый, глубоко верующий и безгранично любящий Россию Владимир Палей мог бы стать выдающимся поэтом, но судьба уготовила ему путь мученика и страстотерпца.

Изгои царской семьи

Владимир Палей

Владимир был незаконнорожденным сыном великого князя Павла Александровича Романова, рано овдовевшего. Князь влюбился в Ольгу Валериановну Пистолькорс – замужнюю даму, мать двоих детей. Соединить свои судьбы законным образом влюбленные не могли: даже если бы Ольга добилась расторжения брака, протокол все равно не дозволял Павлу жениться на «разведенке». Тогда пара пошла ва-банк. Ольга развелась, и Павел Александрович уехал с нею за рубеж. Володе было шесть лет, когда его отец и мать тайно обвенчались. Дерзкий князь лишился всех титулов, состояния и права проживания на Родине. Но любовь оказалась сильнее.

За границей у пары родились еще две дочери, и Павел Александрович смог выхлопотать для жены и наследников графский титул.

Необыкновенный дар предвидения

А в 1908 году Николай Второй разрешил наконец семье племянника вернуться в Санкт-Петербург.

Володя, выросший во Франции, превосходно говорил и писал стихи на французском, английском и русском языках. Конечно, он понимал, что Романовым никогда не станет, хотя является прямым наследником династии. Несмотря ни на что Павел Александрович считал: его сын должен служить Отечеству. А посему определил Володю в Пажеский корпус.

Володя, тонко чувствовавший природу и обладавший потрясающей памятью, писал удивительно талантливые стихи. В них он размышлял о смысле всего сущего, признавался в своей безграничной вере в Господа.

В начале Первой мировой российскую молодежь обуял дух патриотизма. Владимир ушел на фронт добровольцем и сражался мужественно. Именно тогда Николай Второй даровал Владимиру, его матери и сестрам титул князей Палей. Володя писал свои стихи и на полях сражений, принимая близко к сердцу все происходящее. В 1916 выходит первая книга его стихов.

Февральская революция потрясла юного поэта:

Безумье миром овладело –

О, как смеется сатана!

Выйдя в отставку, Владимир Палей выходит вплотную занялся творчеством. Он писал быстро, не заморачиваясь редактированием, и этому была причина. Сестра Володи, Мария, вспоминала, что брат очень торопился, потому что предчувствовал скорый конец.

Честь и вера дороже жизни

Владимир Палей

В начале 1918-го Владимир отметил свой двадцать первый день рождения, а весной петроградские чекисты вызвали семью Палей на допрос. От Володи потребовали отречься от отца и всех Романовых, но юноша предпочел арест и ссылку. Так началось его жуткое «путешествие» по росийской провинции: Вятка, Екатеринбург и, наконец, Алапаевск…

«Не спится узнику… Душа полна страданья…» – поэт прекрасно понимал, чем все закончится. Переписка между родственниками была запрещена, но верный слуга Владимира иногода отвозил его письма матери. В них поэт рассказывает не только об унижениях, но и об укреплявшейся с каждым днем вере в Бога. Весь блеск света, который когда-то манил, теперь кажется ему «пошлым и безвкусным». «Ищу правды, подлинной правды, света и добра» – писал Владимир матери.

Существует легенда, что накануне казни Палею вновь предложили отречься от родителей и династии, и опять безуспешно. В ночь на пятое июля Владимира и других узников, среди которых была родная сестра императрицы, Елизавета Федоровна, сбросили живьем в заброшенный рудник в окрестностях Алапаевска. Убийцы были потрясены тем, что еще некоторое время из глубокой ямы доносились голоса израненных узников. Они пели молитвы, прославляющие Господа…

Владимир Палей

Заключение

Когда Алапаевск был занят колчаковцами, тела убиенных извлекли из рудника, а затем перевезены в Пекин и захоронены в склепе при православном храме. Владимир так и не узнал, что через год его отец, великий князь Павел Александрович, был расстрелян в Петрограде, а матери и сестрам удалось эмигрировать.

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А вы знали об этом?

На Руси издавна ценились пышные женщины. У наших предков было несколько причин считать красивыми именно крупных и дородных дам.Во-первых, полнота означала богатство. Питание в те времена было не таким обильным, как сейчас, часто случались неурожаи, поэтому бедные люди обычно были худощавыми, а богатые отличались полнотой. И это не считалось зазорным, наоборот — свидетельствовало о достатке в доме.Во-вторых, дородные женщины, как полагали на Руси, были здоровыми — могли без труда выносить и родить нескольких детей. В то время как миниатюрные девушки (опять же по мнению народа) с этой задачей справлялись гораздо хуже.Даже само слово «худой» имело негативный оттенок и означало «плохой», «дурной», «невзрачный». Естественно, никто, а прежде всего девушки, заботящиеся о своей красоте, худыми быть не хотели.

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