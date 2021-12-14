Как вернуть себе устойчивость, когда проживаешь измену

Мы решили сохранить пару, оставив измену партнера в прошлом. Но что делать с теми переживаниями и мыслями, которые захватывают нас? Как быть, если так и тянет сравнить себя с тем, с кем нам изменили? Или в десятый раз упрекнуть изменника? Давайте разбираться по порядку.
Иногда кажется, что достаточно обнять друг друга, попросить прощения, и чувства вспыхнут вновь, а тяжелые события забудутся, как страшный сон. Но это только кажется. Мы переживаем измену как серьезную психологическую травму. На нас обрушивается целая лавина чувств: обида, страх, опустошение, агрессия, вина.
«В тот день, когда я узнала об измене мужа, я еле добралась до работы, у меня подкашивались ноги, — вспоминает 34-летняя Виктория. — Я не могла сосредоточиться даже на привычных задачах, хотелось то кричать, то рыдать. Меня переполняла ярость, я строила планы мести любовнице, представляла, как изменить самой в ответ. А уже в следующий момент думала о том, что нас связывает слишком многое, и решила бороться за семью».
В большинстве случаев пострадавший партнер воспринимает измену как предательство, необъяснимо совершенное близким. «Постоянный партнер важен для нас не только потому, что мы привязаны к нему, он входит в нашу систему опорности наравне с другими родными и близкими друзьями, — размышляет психотерапевт Ирина Соловьева.
— И когда он совершает поступок, который нарушает представление о нем и о качестве отношений с ним, это наносит удар по нашей устойчивости, по тому, насколько уверенно мы себя ощущаем. Мы теряем равновесие». В одно мгновение меняется вся картина мира.
действовать поэтапно
Чтобы вернуть себе устойчивость, предстоит выделить некоторые чувства из той бури эмоций, которая сбивает нас с ног, и постепенно разобраться с ними. Одно из сильнейших чувств — обида. «Нам предпочли другого. И это сильно бьет по базовому нарциссизму — ощущению себя хорошим, — продолжает Ирина Соловьева. — В основе обиды лежит подавленный гнев, и это опасно, потому что подавленные чувства приводят к нарушению контакта с собой, проблемам со здоровьем».
Однако мы опасаемся выразить свой гнев виновнику, так как это может привести к полному разрыву, а мы не хотим разрушить окончательно связь, которой дорожим. «Разделите свою обиду на части, выделите то, о чем, на ваш взгляд, действительно важно поговорить с партнером как можно скорее, — рекомендует психотерапевт.
— И эту часть предъявите партнеру, выбрав для этого подходящее время, когда вы оба сможете выслушать друг друга спокойно. А другую проживите сами с собой, поделитесь чувствами с близкими, сходите на консультацию к психологу».
Страдает и чувство самоценности — возникают неуверенность в себе и сомнения в собственной привлекательности
«Лучшее, что мы можем для себя сделать, это быть честными. Спросите себя: как измена повлияла на вашу самооценку? Постарайтесь найти слабое звено и понять, в чем вы не уверены, — предлагает Ирина Соловьева.
— Так, многие женщины думают: «я слишком толстая», «со мной скучно», — а мужчины считают, что «женщинам нравятся только мачо», «я недостаточно зарабатываю и не могу обеспечивать свою женщину так, как она заслуживает». Но партнер однажды выбрал именно вас и захотел строить отношения. И несмотря на измену, остается с вами. Попросите его или ее рассказать о том, что его привлекает в вас, что ценно в ваших отношениях».
Некоторые составляют план действий, которые помогут повысить самооценку независимо от партнера. «Меня часто упрекали в невнимательности, и я хочу исправить это, нашел обучающие видео по активному слушанию, тренируюсь», — рассказывает 28-летний Алексей. Он стремится лучше слышать свою подругу, а также собирается поменять работу, перейдя в сферу продаж.
вылечить страхи
После измены у пострадавшего часто появляются страхи: «Что будет, если измена повторится? Почему любимый человек выбрал другую(ого)?» Мы сравниваем себя с конкурентом или конкуренткой, изучаем их профили в соцсетях. Но такое сравнение чаще всего оказывается тщетным.
Если третья сторона «лучше нас», мы впадаем в отчаяние, а если «хуже» — в недоумение, которое побуждает искать скрытые мотивы вместо того, чтобы посвятить силы анализу отношений в паре.
Страх повторной измены может распространяться на другие системы отношений, проецироваться на чужую жизнь, побуждая вмешиваться. «Младшая сестра выходит замуж, и я сразу ее предупредила, за мужем нужно следить: просматривать странички в соцсетях, установить геолокацию на смартфоне, — рассказывает 29-летняя Мария. — Не хочу, чтобы она страдала от неверности любимого, как это случилось со мной».
Иногда мы пытаемся облегчить свою боль, говоря себе: «изменяют все», но это только осложняет отношения с другими. «Представьте воображаемую границу, которая отделяет конкретную ситуацию от остальной жизни, и старайтесь не распространять страх предательства за ее пределы, — рекомендует Ирина Соловьева.
— Это поможет вам успокоиться и не провоцировать изменившего партнера: веря, что все мужчины изменяют, вы будете меньше доверять партнеру, возможно, тотально усилите контроль, и дистанция между вами неминуемо возрастет».
остановить БЕГ ПО КРУГУ
Под влиянием стресса чувства и мысли могут становиться навязчивыми (обсессивными). И сами того не желая, мы начинаем прокручивать в голове обстоятельства, связанные с изменой, изо дня в день. Видим происходящее как наяву или додумываем, что могло произойти.
«Я услышала обрывок разговора, который муж вел по телефону за закрытой дверью: «Любимая, поздравляю тебя с первой грозой». Уже при следующем раскате грома перед моими глазами встал образ его любовницы. Диалоги я достроила сама и долгое время не могла избавиться от этого видения», — рассказывает 28-летняя Елизавета.
Как справиться с «застрявшими» мыслями и чувствами?
«Описывайте на бумаге тревожащие вас образы детально и столько, сколько нужно, пока не станет легче. Такое монотонное, рутинное действие позволяет снять обсессию и часто используется в работе психотерапевтов, — рассказывает Ирина Соловьева. — Можно проплакать свои эмоции, вытанцевать, выразить через движение, прописать в дневнике, делать все, чтобы расслабиться и снять напряжение».
А с партнером лучше общаться в спокойном, устойчивом состоянии. Сообщайте, если необходимо, о том, что тревожит вас, но в общих чертах, сосредоточившись на чувствах, а не на воображаемых картинах. Расскажите, как ранила вас неверность. Выслушайте, что партнер скажет в ответ.
Однажды выслушав и простив изменившего партнера, постарайтесь не возвращаться к этому разговору, как бы тяжело это ни было.
«Если чувствуете, что возможна ситуация, когда вам снова захочется припомнить изменнику «былые заслуги», предупредите его об этом, — рекомендует психотерапевт и сексолог Анна Котенева, — просто скажите: «Я хочу найти в себе силы простить. Но, возможно, будут минуты слабости, связанные с какими-то другими переживаниями, и я напомню тебе об измене». Такая договоренность сделает отношения более честными».
ВОСПОЛНить ДЕФИЦИТЫ
Наступит момент, когда мы почувствуем, что не так остро реагируем на воспоминания о неверности. А значит, пора задуматься, почему появился треугольник и как избежать этого в будущем. К сексуальным и эмоциональным изменам чаще всего приводит не столько желание секса с новым партнером, сколько психологический дефицит, например, невозможность говорить в паре о своем недовольстве.
В любых отношениях есть не только позитивная составляющая, но и негативная: невыясненные обиды, ревность, несоответствие ожиданий, которые накапливаются как снежный ком. Некоторым сложно говорить об этом, но в результате в паре образуется зона молчания, которая разделяет партнеров.
«Невозможность выразить напрямую чувства партнеру ведет к недоверию, а сексуальная близость подразумевает открытость и уязвимость, и для нее доверие просто необходимо, — подчеркивает Ирина Соловьева. — Без доверия качество сексуальной жизни снижается, становится сложно открыться и получать удовольствие.
Невысказанность может привести к тому, что появляется третий элемент, на который можно опереться: как заболевшей ноге нужна палочка для опоры, диаде становится необходим любовник(ца), которому (которой) можно пожаловаться или предъявить претензии».
В отношениях также может не хватать некоторых чувств и их проявлений
Мужчинам часто недостает уважения, признания заслуг, восхищения со стороны партнерши. Многие женщины говорят о том, что в длительных отношениях им хочется больше романтизма и нежности. Пострадавшему от измены партнеру трудно бывает думать о том, в чем может нуждаться другой. Но восполнение дефицитов помогает сохранить отношения.
«Измена — испытание для пары. Она проверяет на прочность отношения в диаде,– считает Анна Котенева. — Произойти измена может лишь там, где для этого есть веская причина. Мы приносим в отношения проблемы, корни которых скрываются в сценариях, убеждениях, традициях родительских семей. Многое приходится пересматривать, чтобы пара могла развиваться и в диаде не появлялся кто-то третий».
Кризис может вывести отношения в паре на новый уровень. Но лишь при условии, что мы готовы работать над собой, открыто говорить о своих тревогах и быть внимательными к чувствам друг друга. Помня, как легко ранить любимых, мы увеличим шансы сохранить моногамные отношения надолго.
Изменщики тоже плачут
Неверный партнер, решивший сохранить основную пару, не только переосмысливает свои отношения, но и переживает. Семейный психолог, автор нескольких книг Юлия Василькина описывает его чувства и рассказывает, что с ними делать:
- Страдание, тоска по «тому», «той». Приходят воспоминания о безумствах, свиданиях, запахе, прикосновениях, прекрасном сексе. Иногда возникает желание все вернуть, позвонить, снова встретиться. Так проявляет себя эмоциональная привязанность, и нужно дать время, чтобы она смогла ослабнуть.
- Горевание. Процесс адаптации, необходимый для того, чтобы научиться жить без того, кто был для нас важен. Горевание имеет свои сроки, его нельзя «выключить» просто усилием воли.
- Радость и облегчение. Ситуация двойной жизни и обмана наконец завершена. Врать больше не надо.
- Вина. Самообвинения могут привести к унынию и упадку сил. Полезней, если вина находит выход в сочувствии к партнеру и действиях. Изменивший может делать для партнера то, что для того важно: участвовать в домашних делах, больше заботиться о детях, дарить подарки, ухаживать.
- Надежда, что теперь «все будет хорошо». Иногда период после измены становится новым «медовым месяцем», но он пройдет бесследно, если не провести работу над отношениями.
- Раздражение. Возникает тогда, когда партнер(ша) припоминает измену, расспрашивает о подробностях и интересуется: «В чем он(а) лучше меня?» Раздражение и вина часто ходят друг за другом.
- Ощущение своей правоты. «Да, измена была, но она не случайна, в браке я не получал(а) того, что мне нужно». Если партнер ждет признания ущерба, а вместо этого получает «радуйся, что я с тобой», — это почва для конфликта.
- Страхи. Часто связаны с другими возможными потерями.
Неверному партнеру придется самостоятельно справляться с эмоциями: пострадавший слишком погружен в собственные переживания и не может оказать поддержку.
Называйте то, что вы испытываете, думайте, как выразить чувства, чтобы они не стали разрушительными для вас и для пары. Берите бумагу и описывайте, что вы испытываете, рисуйте, кричите в лесу. Расскажите тому, кому вы доверяете и кто поймет и поддержит. И относитесь к себе по-доброму.
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