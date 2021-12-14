Как вернуть себе устойчивость, когда проживаешь измену

Мы решили сохранить пару, оставив измену партнера в прошлом. Но что делать с теми переживаниями и мыслями, которые захватывают нас? Как быть, если так и тянет сравнить себя с тем, с кем нам изменили? Или в десятый раз упрекнуть изменника? Давайте разбираться по порядку.

Иногда кажется, что достаточно обнять друг друга, попросить прощения, и чувства вспыхнут вновь, а тяжелые события забудутся, как страшный сон. Но это только кажется. Мы переживаем измену как серьезную психологическую травму. На нас обрушивается целая лавина чувств: обида, страх, опустошение, агрессия, вина.

«В тот день, когда я узнала об измене мужа, я еле добралась до работы, у меня подкашивались ноги, — вспоминает 34-летняя Виктория. — Я не могла сосредоточиться даже на привычных задачах, хотелось то кричать, то рыдать. Меня переполняла ярость, я строила планы мести любовнице, представляла, как изменить самой в ответ. А уже в следующий момент думала о том, что нас связывает слишком многое, и решила бороться за семью».

В большинстве случаев пострадавший партнер воспринимает измену как предательство, необъяснимо совершенное близким. «Постоянный партнер важен для нас не только потому, что мы привязаны к нему, он входит в нашу систему опорности наравне с другими родными и близкими друзьями, — размышляет психотерапевт Ирина Соловьева.

— И когда он совершает поступок, который нарушает представление о нем и о качестве отношений с ним, это наносит удар по нашей устойчивости, по тому, насколько уверенно мы себя ощущаем. Мы теряем равновесие». В одно мгновение меняется вся картина мира.

действовать поэтапно

Чтобы вернуть себе устойчивость, предстоит выделить некоторые чувства из той бури эмоций, которая сбивает нас с ног, и постепенно разобраться с ними. Одно из сильнейших чувств — обида. «Нам предпочли другого. И это сильно бьет по базовому нарциссизму — ощущению себя хорошим, — продолжает Ирина Соловьева. — В основе обиды лежит подавленный гнев, и это опасно, потому что подавленные чувства приводят к нарушению контакта с собой, проблемам со здоровьем».

Однако мы опасаемся выразить свой гнев виновнику, так как это может привести к полному разрыву, а мы не хотим разрушить окончательно связь, которой дорожим. «Разделите свою обиду на части, выделите то, о чем, на ваш взгляд, действительно важно поговорить с партнером как можно скорее, — рекомендует психотерапевт.

— И эту часть предъявите партнеру, выбрав для этого подходящее время, когда вы оба сможете выслушать друг друга спокойно. А другую проживите сами с собой, поделитесь чувствами с близкими, сходите на консультацию к психологу».

Страдает и чувство самоценности — возникают неуверенность в себе и сомнения в собственной привлекательности

«Лучшее, что мы можем для себя сделать, это быть честными. Спросите себя: как измена повлияла на вашу самооценку? Постарайтесь найти слабое звено и понять, в чем вы не уверены, — предлагает Ирина Соловьева.

— Так, многие женщины думают: «я слишком толстая», «со мной скучно», — а мужчины считают, что «женщинам нравятся только мачо», «я недостаточно зарабатываю и не могу обеспечивать свою женщину так, как она заслуживает». Но партнер однажды выбрал именно вас и захотел строить отношения. И несмотря на измену, остается с вами. Попросите его или ее рассказать о том, что его привлекает в вас, что ценно в ваших отношениях».

Некоторые составляют план действий, которые помогут повысить самооценку независимо от партнера. «Меня часто упрекали в невнимательности, и я хочу исправить это, нашел обучающие видео по активному слушанию, тренируюсь», — рассказывает 28-летний Алексей. Он стремится лучше слышать свою подругу, а также собирается поменять работу, перейдя в сферу продаж.

вылечить страхи

После измены у пострадавшего часто появляются страхи: «Что будет, если измена повторится? Почему любимый человек выбрал другую(ого)?» Мы сравниваем себя с конкурентом или конкуренткой, изучаем их профили в соцсетях. Но такое сравнение чаще всего оказывается тщетным.

Если третья сторона «лучше нас», мы впадаем в отчаяние, а если «хуже» — в недоумение, которое побуждает искать скрытые мотивы вместо того, чтобы посвятить силы анализу отношений в паре.

Страх повторной измены может распространяться на другие системы отношений, проецироваться на чужую жизнь, побуждая вмешиваться. «Младшая сестра выходит замуж, и я сразу ее предупредила, за мужем нужно следить: просматривать странички в соцсетях, установить геолокацию на смартфоне, — рассказывает 29-летняя Мария. — Не хочу, чтобы она страдала от неверности любимого, как это случилось со мной».

Иногда мы пытаемся облегчить свою боль, говоря себе: «изменяют все», но это только осложняет отношения с другими. «Представьте воображаемую границу, которая отделяет конкретную ситуацию от остальной жизни, и старайтесь не распространять страх предательства за ее пределы, — рекомендует Ирина Соловьева.

— Это поможет вам успокоиться и не провоцировать изменившего парт­нера: веря, что все мужчины изменяют, вы будете меньше доверять партнеру, возможно, тотально усилите контроль, и дистанция между вами неминуемо возрастет».

остановить БЕГ ПО КРУГУ

Под влиянием стресса чувства и мысли могут становиться навязчивыми (обсессивными). И сами того не желая, мы начинаем прокручивать в голове обстоятельства, связанные с изменой, изо дня в день. Видим происходящее как наяву или додумываем, что могло произойти.

«Я услышала обрывок разговора, который муж вел по телефону за закрытой дверью: «Любимая, поздравляю тебя с первой грозой». Уже при следующем раскате грома перед моими глазами встал образ его любовницы. Диалоги я достроила сама и долгое время не могла избавиться от этого видения», — рассказывает 28-летняя Елизавета.

Как справиться с «застрявшими» мыслями и чувствами?

«Описывайте на бумаге тревожащие вас образы детально и столько, сколько нужно, пока не станет легче. Такое монотонное, рутинное действие позволяет снять обсессию и часто используется в работе психотерапевтов, — рассказывает Ирина Соловьева. — Можно проплакать свои эмоции, вытанцевать, выразить через движение, прописать в дневнике, делать все, чтобы расслабиться и снять напряжение».

А с партнером лучше общаться в спокойном, устойчивом состоянии. Сообщайте, если необходимо, о том, что тревожит вас, но в общих чертах, сосредоточившись на чувствах, а не на воображаемых картинах. Расскажите, как ранила вас неверность. Выслушайте, что партнер скажет в ответ.

Однажды выслушав и простив изменившего партнера, постарайтесь не возвращаться к этому разговору, как бы тяжело это ни было.

«Если чувствуете, что возможна ситуация, когда вам снова захочется припомнить изменнику «былые заслуги», предупредите его об этом, — рекомендует психотерапевт и сексолог Анна Котенева, — просто скажите: «Я хочу найти в себе силы простить. Но, возможно, будут минуты слабости, связанные с какими-то другими переживаниями, и я напомню тебе об измене». Такая договоренность сделает отношения более честными».

ВОСПОЛНить ДЕФИЦИТЫ

Наступит момент, когда мы почувствуем, что не так остро реагируем на воспоминания о неверности. А значит, пора задуматься, почему появился треугольник и как избежать этого в будущем. К сексуальным и эмоциональным изменам чаще всего приводит не столько желание секса с новым партнером, сколько психологический дефицит, например, невозможность говорить в паре о своем недовольстве.

В любых отношениях есть не только позитивная составляющая, но и негативная: невыясненные обиды, ревность, несоответствие ожиданий, которые накапливаются как снежный ком. Некоторым сложно говорить об этом, но в результате в паре образуется зона молчания, которая разделяет партнеров.

«Невозможность выразить напрямую чувства партнеру ведет к недоверию, а сексуальная близость подразумевает открытость и уязвимость, и для нее доверие просто необходимо, — подчеркивает Ирина Соловьева. — Без доверия качество сексуальной жизни снижается, становится сложно открыться и получать удовольствие.

Невысказанность может привести к тому, что появляется третий элемент, на который можно опереться: как заболевшей ноге нужна палочка для опоры, диаде становится необходим любовник(ца), которому (которой) можно пожаловаться или предъявить претензии».

В отношениях также может не хватать некоторых чувств и их проявлений

Мужчинам часто недостает уважения, признания заслуг, восхищения со стороны партнерши. Многие женщины говорят о том, что в длительных отношениях им хочется больше романтизма и нежности. Пострадавшему от измены партнеру трудно бывает думать о том, в чем может нуждаться другой. Но восполнение дефицитов помогает сохранить отношения.

«Измена — испытание для пары. Она проверяет на прочность отношения в диаде,– считает Анна Котенева. — Произойти измена может лишь там, где для этого есть веская причина. Мы приносим в отношения проблемы, корни которых скрываются в сценариях, убеждениях, традициях родительских семей. Многое приходится пересматривать, чтобы пара могла развиваться и в диаде не появлялся кто-то третий».

Кризис может вывести отношения в паре на новый уровень. Но лишь при условии, что мы готовы работать над собой, открыто говорить о своих тревогах и быть внимательными к чувствам друг друга. Помня, как легко ранить любимых, мы увеличим шансы сохранить моногамные отношения надолго.

Изменщики тоже плачут

Неверный партнер, решивший сохранить основную пару, не только переосмысливает свои отношения, но и переживает. Семейный психолог, автор нескольких книг Юлия Василькина описывает его чувства и рассказывает, что с ними делать:

Страдание, тоска по «тому», «той». Приходят воспоминания о безумствах, свиданиях, запахе, прикосновениях, прекрасном сексе. Иногда возникает желание все вернуть, позвонить, снова встретиться. Так проявляет себя эмоциональная привязанность, и нужно дать время, чтобы она смогла ослабнуть. Горевание. Процесс адаптации, необходимый для того, чтобы научиться жить без того, кто был для нас важен. Горевание имеет свои сроки, его нельзя «выключить» просто усилием воли. Радость и облегчение. Ситуация двойной жизни и обмана наконец завершена. Врать больше не надо. Вина. Самообвинения могут привести к унынию и упадку сил. Полезней, если вина находит выход в сочувствии к парт­неру и действиях. Изменивший может делать для партнера то, что для того важно: участвовать в домашних делах, больше заботиться о детях, дарить подарки, ухаживать. Надежда, что теперь «все будет хорошо». Иногда период после измены становится новым «медовым месяцем», но он пройдет бесследно, если не провести работу над отношениями. Раздражение. Возникает тогда, когда партнер(ша) припоминает измену, расспрашивает о подробностях и интересуется: «В чем он(а) лучше меня?» Раздражение и вина часто ходят друг за другом. Ощущение своей правоты. «Да, измена была, но она не случайна, в браке я не получал(а) того, что мне нужно». Если партнер ждет признания ущерба, а вместо этого получает «радуйся, что я с тобой», — это почва для конфликта. Страхи. Часто связаны с другими возможными потерями.

Неверному партнеру придется самостоятельно справляться с эмоциями: пострадавший слишком погружен в собственные переживания и не может оказать поддержку.

Называйте то, что вы испытываете, думайте, как выразить чувства, чтобы они не стали разрушительными для вас и для пары. Берите бумагу и описывайте, что вы испытываете, рисуйте, кричите в лесу. Расскажите тому, кому вы доверяете и кто поймет и поддержит. И относитесь к себе по-доброму.

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