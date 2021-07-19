Борис Годунов: что обнаружили ученые, вскрывшие его гробницу в 1945 году

Странная внезапная смерть первого царя в династии Годуновых давно интересовала ученых. А советский антрополог Михаил Герасимов надеялся с помощью черепа Бориса Годунова восстановить и его внешность. Однако экспертов ждало разочарование.

Царствование Бориса Годунова

После смерти Ивана Грозного на престол вступил его сын Федор Иоаннович, однако фактическим правителем государства уже тогда являлся Борис Годунов, на сестре которого был женат царь. В 1598 году Федор I скончался, не оставив наследника. Поэтому тогда же Земский собор избрал новым царем Бориса Годунова. На время царствования Годунова пришлись неурожайные годы и голод, что воспринималось народом как божья кара за преступления, совершенные царем. Дело в том, что у Федора Иоанновича был брат Дмитрий, который должен был унаследовать престол, но он погиб при загадочных обстоятельствах. В смерти Дмитрия и обвиняли Годунова.

Несмотря на непопулярность Бориса Годунова среди простых людей, его правление ознаменовалось довольно успешной внешней политикой. Продвижение в Сибирь, строительство новых городов (Белгорода, Воронежа, Самары, Тюмени и других), учреждение патриаршества на Руси – все это заслуги Годунова. Однако царь отлично осознавал шаткость своего положения и был крайне подозрителен, чем объясняются репрессии против бояр: Бельского, Романовых, Черкасских, Шестуновых и прочих. Хотя стоит отметить, что Годунов фактически не прибегал к казням неугодных, а ограничивался их ссылкой. В общем, первый русский царь из династии Годуновых был весьма неоднозначной личностью.

Загадочная смерть правителя

Но особый интерес со стороны историков до сих пор вызывает смерть Бориса Годунова. Годунов и до этого страдал разными недомоганиями, но в день смерти, 13 апреля 1605 года, он прекрасно себя чувствовал. Однако после трапезы и любования Москвой с колокольни царю внезапно сделалось дурно. Как гласят летописи: «Царю Борису, вставши из-за стола, после кушанья, и внезапно прииде на него болезнь…». Изо рта, ушей и носа Годунова хлынула рекою черная кровь. Лекари не смогли остановить кровотечение. Смерть оказалась такой быстрой, что Борис Годунов едва успел принять постриг, как это делали многие другие цари: «…и едва успе поновитись и постричи, в два часа той болезни и скончась».

Одной из основных версий, ходивших в народе, была та, согласно которой Борис Годунов, якобы не выдержав совершенных им злодеяний, принял яд. Видимо, данная версия укоренилась, благодаря последующим действиям бояр. Так, если верить И. Анцышкину, автору издания «200 знаменитых отравлений», боярин Василий Голицын объявил народу, что супруга Годунова и его сын «испиша зелья и помреша». В действительности же царица и царевич были убиты. В живых осталась лишь дочь Годунова, Ксения, которая была насильно пострижена в монахини. Впрочем, были и другие мнения по поводу смерти Бориса Годунова. Например, близкий к царскому двору Яков Маржарет передавал, что тот скончался от апоплексического удара.

Вскрытие гробницы

Как бы то ни было, Бориса Годунова похоронили уже на следующий день после смерти возле гробницы Ивана Грозного в Архангельском соборе. Вскоре останки бывшего царя были с позором выброшены из гробницы и перезахоронены в Варсонофьевском монастыре. Там же были погребены и царица с царевичем, которых, как самоубийц, даже не отпели. В конце концов свой последний приют Годунов под монашеским именем Боголеп обрел в Троице-Сергиевой лавре. Это случилось уже во время царствования Василия Шуйского. В 1782 году над гробницей Бориса Годунова была поставлена усыпальница в виде небольшой палатки.

Понятно, что ученых интересовали обстоятельства смерти Бориса Годунова и другие подробности его жизни, которые можно было узнать благодаря исследованию останков. А антрополога Михаила Герасимова увлекала возможность воспроизвести внешность Годунова по черепу. Поэтому в 1945 году гробница была вскрыта. Но специалистов ожидало разочарование. Как указано в сборнике «Труды отдела древнерусской литературы» (Академия наук СССР, 1966 год), захоронения оказались потревоженными грабителями, а содержимое гробов перемешано. От черепов вообще ничего не сохранилось. Кроме костей плохой сохранности, здесь были обнаружены лишь остатки гробов и фрагменты одежд умерших.

Источник : https://cyrillitsa.ru/past/160287-pochemu-carya-borisa-godun...

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