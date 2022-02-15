О сравнении нацизма и сталинизма

Я на днях смотрел телевизор. МИД РФ, вслед за Госдумой и Советом Федерации, осудил резолюцию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, приравнявшую сталинизм к нацизму.

Вообще-то, европейские парламентарии ничего особенно нового не сказали. Почти полвека назад ученые-обществоведы ввели в оборот понятие "тоталитаризм", подразумевая, что сталинизм и нацизм были двумя разновидностями одного строя.

Советский Союз и демократический Запад отличались разительно и во всем. Помните известную формулу: "Два мира - два образа жизни"?

Зато советский человек 1930-х годов нашел бы в тогдашней Германии (а немец – в сталинском СССР) очень много знакомого. Обожествляемый вождь. Руководящая роль единственной партии. Бутафорский парламент. Всемогущие свирепые "органы". Слежка, доносы, пытки и казни. Вражда к остальному миру и подчеркивание безусловного превосходства всего своего. Постоянная пропагандистская обработка населения, особенно молодежи (юнгфольк-гитлерюгенд/пионерия-комсомол). Массовые демонстрации с изъявлениями преданности и восторга. Красные флаги: у них со свастикой, у нас с серпом и молотом. Пуританская мораль и культ атлетического телосложения. Любовь к бравурным маршам и мрачно-помпезной архитектуре.

Когда кинорежиссер Ромм снял документальный фильм "Обыкновенный фашизм", по большей части состоявший из кадров трофейной хроники, Суслов спросил его: "Михаил Александрович, за что вы нас так не любите? ".

Отправить "на полку" антифашистскую картину, сделанную к 20-летию Победы, было решительно невозможно, но "прокатили" ее быстро, во второстепенных кинотеатрах, без рекламы и широкого обсуждения.

Наверно, нацистских бонз сходство их реальности с большевистской Россией тоже смущало, но устранить его они не могли: оно было не внешним, а сущностным.

Смыслом и целью обоих режимов являлось мировое господство. Подданные обязаны были сплачиваться в борьбе и жертвовать своими интересами, правами, свободой, а если потребуется, и жизнью. Тех, кто не хотел, "учили родину любить" вплоть до высшей меры.

Конечно, имелись и важные различия. Нацисты уничтожали людей по национальному признаку, а большевики - по социальному. Гитлер хотел завоевать существующий мир для немцев, Ленин и Сталин – разрушить его "до основанья" и воздвигнуть на руинах небывалую утопию, исторические параллели которой можно найти разве что в Древнем Египте, Спарте и фантазиях Платона. Гитлеровцы причиняли зло прежде всего другим народам, хотя досталось и немецкому, коммунисты - своему собственному, поскольку до него было проще дотянуться и подвергнуть "перековке".

Бессмысленно, и в какой-то степени безнравственно сравнивать, кто был хуже.

Многие считают, что коммунизм ждет, и рано или поздно дождется своего Нюрнбергского процесса.

Глава общества "Мемориал" историк Арсений Рогинский заявил, что, учитывая количество соотечественников, погубленных сталинским режимом, с инициативой принятия резолюции ПА ОБСЕ должна была бы выступить Россия.

Мне сдается, официальная Москва хотя бы отчасти тоже сознает, что оправдывать Сталина - не комильфо. На резолюцию ПА ОБСЕ, конечно, отреагировали, но лишь несколько дней спустя, и без воодушевления. Первые лица государства от комментариев воздержались, и от имени МИДа выступил не Сергей Лавров, а министерский пресс-секретарь, и российские СМИ освещали инцидент глухо.

Иногда можно услышать, что нынешние руководители России чуть ли не сталинисты в душе. Думаю, это диссидентское преувеличение. Людям, давно освоившим образ жизни американских миллионеров, сталинские порядки могут только в кошмаре привидеться.

Нет, корень разногласий в другом.

Авторы резолюции особо и не скрывали, что метят не во внутреннюю, а во внешнюю политику Сталина.

Историк Михаил Восленский вспоминал, как однажды в конце 1940-х годов он, молодой сотрудник Совинформбюро, наивно спросил начальника: почему до сих пор засекречены многие документы царской дипломатии аж столетней давности?

"Потому, - ответил тот, - что при всех классовых различиях имеется преемственность методов решения некоторых внешнеполитических задач, и нам нет нужды их раскрывать!"

Российская Федерация сильно отличается и от царской империи, и от Советского Союза, но в том, что касается великодержавности, преемственность налицо.

Начиная, как минимум, с Полтавской битвы, 300-летие которой мы только что отметили, сильная внешняя политика для России всегда была важнее внутреннего развития. Растратив силы, страна не радовалась отдыху, и даже знаменитое горчаковское: "Россия сосредотачивается! " звучало как: "Ужо мы вам! "

На днях на совместной пресс-конференции с Бараком Обамой Дмитрий Медведев говорил о "совместном лидерстве" России и США, от которого "зависит решение мировых проблем".

По мнению спикера Совета Федерации Сергея Миронова, надо "заставить Штаты понять, что у нас есть тоже, простите, сферы влияния, особенно рядом с нашими границами".

Но если освобождение Восточной Европы и Балтии советской армией значило одновременно новую оккупацию и другую разновидность тоталитаризма, то их вступление в ЕС и НАТО – акт исторической справедливости.

Если СССР несет, пусть и не равную с Германией, но существенную долю ответственности за развязывание войны, то Москве надо не о мировом лидерстве и сферах влияния думать, а грехи замаливать.

Создание НАТО в 1949 году имело две цели. Явную – сдерживание СССР. И другую, о которой все знали, но лишний раз предпочитали не говорить: нейтрализацию Германии, установление международного контроля над внешней политикой и вооруженными силами ФРГ, чтобы не допустить возрождения немецкого экспансионизма.

Мне кажется, современные немцы живут лучше и правильнее, чем их предки при Гитлере и при кайзере.

Конечно, они отказались от имперской идеи не добровольно, так что пример не вполне показателен. Но британцы вроде войны не проигрывали, а расстались же со "сферой влияния", над которой, бывало, не заходило солнце. Не без некоторого сожаления на первых порах, но, в общем, спокойно. Просто на каком-то этапе поняли, что империя – скорее бремя, чем удовольствие.

Однако в чем я не сомневаюсь – в том, что Россия по этому пути не пойдет. Теоретически могла бы, но это должна была бы быть "другая Россия".