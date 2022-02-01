Тоннель до Сахалина: что помешало СССР завершить амбициозный проект Сталина

Сталинская эпоха хранит много тайн. Среди них – проект тоннеля, посредством которого планировали соединить остров Сахалин с материком.

Секретное постановление

Идея строительства такого тоннеля выдвигалась еще в конце XIX столетия. Но тогда проект был признан экономически нецелесообразным. В следующий раз тему подняли уже в 1929-30 годах. Однако серьезно вопрос рассмотрели лишь в 1950 году по инициативе Иосифа Сталина. 5 мая 1950 года было принято секретное постановление Совета министров СССР о сооружении железнодорожной ветки «Комсомольск-на-Амуре - Победино», частью которой должен был стать сахалинский тоннель, а также резервной паромной переправы между Сахалином и материком. Длина путей по проекту должна была составлять 327 километров. Окончание строительства намечалось на конец 1953 года, запуск в эксплуатацию - на конец 1955 года.

Стройка в тайге

Увы, информации о ходе строительства не так уж много. Так, житель подмосковного Дзержинска Николай Семенович Силиков поведал прессе, что в 1950 году он и еще 32 москвича были завербованы на Дальний Восток. Все они были специалистами в сфере строительства. В октябре того же года их высадили в глухой тайге, в районе мыса Лазарева, на берегу Татарского пролива, который отделял остров Сахалин от материка. Объяснили задачу – проложить тоннель под водой от материковой части к острову. Жить пришлось сначала в палатках, затем в этих местах вырос поселок для строителей… Работы возглавил генерал-лейтенант НКВД А.А. Ермолов.

Начали с прокладки телефонного кабеля. Ермолов регулярно держал связь Сталиным, лично докладывая ему о ходе работ и заказывая необходимые стройматериалы. Через месяц после начала стройки в тайгу прибыли бывшие заключенные сибирских лагерей. Всех их по документам досрочно освободили, однако не разрешили вернуться домой, а отправили на строительство тоннеля. Всего бывших зэков на стройке насчитывалось около 6 тысяч. Были среди строителей и вольнонаемные, в основном из городов Сибири.

По-видимому, в строительство были вложены огромные средства. Сюда прибыла тяжелая техника: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. В Японии заказали специальный энергопоезд. Платили строителям очень хорошо. Силиков рассказал журналистам, что с первой получки запросто мог купить себе легковой автомобиль. На высоте было и продовольственное снабжение. Когда поселок разросся, в нем даже открыли ресторан. Все это являлось компенсацией за тяжелейший труд в таежных условиях. На территории Хабаровского края было проложено 120 километров железнодорожного полотна по правому берегу Амура. В районе предполагаемой паромной переправы возвели дамбы.

На мысе Лазарева строители успели пробить первые шурфы и начать сооружение входов в тоннель с двух концов – на острове и на материке. Скорее всего, благодаря ударному труду строительство удалось бы завершить в рекордные сроки. Все изменила смерть Сталина. Сначала стройка была заморожена, а впоследствии, когда большинство строителей-зэков попали под амнистию, ее и вовсе свернули.

Заброшенная шахта

Сегодня следы незавершенных работ сохранились на Сахалине в районе мыса Погиби. Правда, разглядеть их за зарослями травы и кустарника нелегко. На материке же проводят даже экскурсии для желающих посмотреть на сталинский подводный тоннель. Маршрут лежит от поселка Лазарев к мысу Лазарева. Дорожный серпантин ведет к заросшей кустарником поляне. Если раздвинуть заросли, вы окажетесь на утрамбованной площадке и увидите перед собой вертикальную шахту 10-метрового диаметра. Это и есть заброшенный вход в тоннель.

Стены шахты выложены чугунными тюбингами, которые в те годы обычно использовались также при прокладке метро. В 600 метрах от обрыва виден небольшой искусственный остров – одна из ключевых «точек» проходки тоннеля. Сохранились и остатки дамбы, соединяющей мыс с Сахалином. Правда, увидеть их можно только во время большого отлива.

Символ советской мощи

Зачем же Сталину нужен был тоннель под Сахалином? Историки считают, что многие проекты сталинской эпохи диктовались вовсе не практическими, а идеологическими соображениями: вождь любил демонстрировать мощь советской державы и потому испытывал тягу ко всему помпезному и монументальному. Отсюда роскошные станции Московского метро, ВДНХ, знаменитые «высотки», Беломорканал, проект поворота сибирских рек…

Такой «стройкой века» предстояло стать и сахалинскому тоннелю, который, однако, существенно облегчил бы связь между островом и материком. Правда, пресса того времени о нем ничего не сообщала – объект был слишком уязвим с военно-стратегической точки зрения. Писать о недостроенном тоннеле стали только в 90-е. Кстати, идея строительства транспортного перехода, соединяющего материк с островом Сахалин, все еще актуальна. По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, оно может начаться в 2021 году.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Одним из основных мемов строительства коммунизма в СССР было покорение природы, в результате чего был предложен крайне губительный для окружающей среды «сталинский план преобразования природы».Советская власть объявила, что для неё нет ничего невозможного при строительстве светлого будущего, и в первую очередь решительно и по-большевистски приступила переделке климата! Ключевым в сталинских планах преобразования природы считалось гидроэнергетическое строительство и для этого не останавливались перед затоплением многих плодородных территорий, уничтожением древних памятников культуры, переселением из-за насиженных мест населения и даже затоплением целых городов! В результате этого учёные уже в 50-е годы стали замечать пагубное влияние искусственных морей (в частности, Рыбинского) на климат окружающих территорий.

Разве нормальному человеку, например , придет в голову перекрытие Оби плотиной у Салехарда, в результате чего вся Западная Сибирь покрылась бы морем площадью несколько сотен тысяч квадратных километров. Этот проект рассматривался в брошюре «Будущее электрификации СССР», изданной в 1954 году на основе проектов, разработанных учёными ещё в сталинское время!

По замыслам «мудрого» палача народов Сталина Западно-Сибирское море должно было смягчить суровые зимы в Сибири, отодвинуть границу вечной мерзлоты на несколько сотен километров. К счастью, после смерти тирана план строительства был срочно приостановлен из-за найденных в 1960 году в Тюменской области крупных месторождений газа и нефти.

Любопытно также, что в вышеуказанной брошюре предлагался еще более губительный и фантастический проект перекрытия плотиной Берингова пролива, который , безусловно, привел бы не к потеплению, а, напротив, к новому великому оледенению. Спасибо американцам, которые не дали согласие на этот безумный проект, который мог прийти в голову только фанатичным и слабоумным коммунякам.

Я уже ничего не говорю о бредовой идеи Сталина высушить Каспийское море , чтобы больше и легче добывать нефть!

Вместе с тем разве не позор для великой нации, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, вора и бандита,стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!

Порой кажется, что даже его добренькая и любвиобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и продажной шлюхой»( https:/https://proza.ru/2013/12/10/1404/) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

Кроме того, мне очень интересно, когда неадекватные и слабоумные россияне,выбравшие палача народов и изувера Сталина выдающимся деятелем всех времён и народов , сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких слабоумных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »! Ведь многие из них настолько отупели , что позорят свою Великую страну!

Стыдно, товарищи коммуняки ,поскольку сегодня, когда весь мир мечтает о светлом будущем, только все вы, потомки грязных кровожадных большевистских нехристей, которые в этой жизни из-за своей природной тупости ничего не добились ,ностальгируете о утопическом советском социализме и опять хотите как и ваши подлые большевистские предки-дармоеды поживиться на чужом добре, отобрав у богатых !

Жаль, что человеку не дано жить 500 лет, а то я бы посмотрел, как некоторые русские , жуя сопли, краснели при упоминании о своих далеких предках - рабах, которые называли предателей спасителями нации, сапожников гениями, а убийц - отцами нации, совестью эпохи!

Однозначно Сталин доказал, что Россию возглавлять можно только репрессиями и кровью. Хрущев доказал, что Россию можно возглавлять без кровопролития и репрессий . Ельцин доказал, что Россию возглавлять может любой. Медведев доказал, что Россию можно и не возглавлять. Путин же доказал, что Россией возглавлять может хорошо только он!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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