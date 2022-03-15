 5 неприличных фактов о Льве Толстом, которые не принято афишировать

Лев Николаевич Толстой... Величайший русский гений, автор монументальных произведений, которые знают во всем мире. "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение", "Смерть Ивана Ильича", "Хаджи-Мурат" - это книги, которые не нуждаются в представлении.

Толстой - это целая Вселенная. Помимо писательской деятельности, Лев Николаевич занимался просвещением, философией, публицистикой, был талантливейшим педагогом и членом-корреспондентом Императорской Академии Наук.

Религиозные искания Толстого привели его к отлучению от церкви и, вместе с тем, к созданию собственного религиозного учения - толстовства. Толстовство было невероятно популярно в конце XIX- начале XX века. До сих пор многие люди называют себя толстовцами.

Эти факты о Льве Николаевиче известны всему миру, как и то, что он выступал против авторского права, деньги считал грязью и отказался от Нобелевской премии. Бородатый старец в косоворотке, который писал великие книги и призывал всех стать "муравейными братьями" - таким мы знаем Толстого. Однако, в жизни писателя было немало фактов, которые вполне можно назвать неприличными. Те толстоведы, что считают Льва Николаевича "великим старцем", чуть ли не святым, старательно обходят эти факты стороной в своих работах.

Факт первый. Скандальные высказывания о женщинах

Но есть и исследователи, которые не стесняются говорить правду о великих, о гениях, понимая, что "скелеты в шкафу" - это та плата, которой гений расплачивается за свой нечеловеческий талант. Второй подход представляется гораздо более конструктивным, ведь что может быть конструктивнее, чем правда?

В наше время Лев Николаевич гарантировано бы подвергался постоянным нападкам со стороны феминисток. Высказывания писателя о женщинах ну никак не назовешь комплиментарными. По словам Толстого, каким бы делом ни занималась женщина: учительством, медициной, искусством, в конечном итоге цель у нее одна - любовь, причем в самом грубом понимании этого слова.

Выражение "ученая женщина" для Толстого было своего рода ругательством. Предназначение женщины по Толстому вполне себе четко показано в его книгах: рожать детей и быть с мужем "на одной волне".

Женщинам, которые не вышли замуж, Лев Николаевич предлагал пойти в повивальные бабки, няньки, экономки или же в дамы с низкой социальной ответственностью.

Эти высказывания Толстого чрезвычайно возмущали его жену, Софью Андреевну.

Факт второй. Опрощенец без опрощения

Лев Толстой, проповедуя опрощение, вовсе не опростился сам до такой степени, как принято думать. Босой писатель в крестьянской рубахе - это, по большому счету, миф. Основоположником этого мифа можно считать художника Илью Репина, изобразившего писателя босым на знаменитом портрете.

Илья Репин "Лев Николаевич Толстой".

На самом же деле, Толстой достаточно редко носил крестьянскую рубаху - лишь когда выходил косить или заниматься каким-то другим физическим трудом. Впрочем, сам факт того, что граф надевал такую одежду да еще и работал наравне с крестьянами, в те годы невероятно поражал общество.

Обычно граф одевался в дорогую и модную одежду с иголочки, вполне соответствующую его аристократическому происхождению. Дома в Ясной Поляне Лев Николаевич чаще всего щеголял в сапогах-ичигах из дорогой кожи тончайшей выделки.

Портрет Репина раздражал Толстого. Он жаловался на произведение художника: «Не­до­ста­ет толь­ко, что­бы ме­ня изобра­зили без пан­та­лон».

Факт третий. Потребительски относился к женщинам

Изнурительная борьба Льва Николаевича со сладострастием - важнейшая часть его жизни чуть ли не до последнего вздоха. Рассказы "Дьявол" и "Отец Сергий" - отличные "документы" этой поразительной борьбы человека с искушением плоти.

В "Отце Сергии" есть потрясающий эпизод. К одинокому старцу-бывшему графу в скит приходит очаровательная женщина чтобы получить благословение. Старик, внезапно ощутивший сладострастный позыв, начинает жарить свою ладонь над свечой. Только сильная боль помогла ему преодолеть искушение. Нет сомнений, что образ отца Сергия Лев Николаевич написал с себя.

Как и Чехов, Толстой впервые познал женщину в публичном доме. Туда его привели братья, когда графу было около 15 лет.

«Когда меня братья в первый раз привели в публичный дом, и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал». Дневники Л. Н. Толстого.

Позднее "свободное поведение" с женщинами вошло у Льва Николаевича в привычку, в чем он сам с тоской сознавался в своих дневниках:

«Это уже не темперамент, а привычка разврата. Шлялся по саду со смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту». Дневники Л.Н. Толстого.

В жизни графа было огромное количество связей, в том числе, с крестьянками. Одна из наиболее сильных и тягостных привязанностей Толстого - связь с крестьянкой Аксиньей Аникановой (Базыкиной), с которой он встречался в лесной хижине в Ясной Поляне. Аксинья родила Толстому внебрачного сына Тимофея. Этому эпизоду в жизни писателя посвящен пронзительный рассказ "Дьявол", главный герой которого был готов убить свою жену из-за сводящей с ума страсти к крестьянке.

Аксинья с дочерью и внучкой. Фото: общественное достояние.

Еще один поступок лег тяжким грузом на совесть Толстого - соблазнение юной горничной Гаши.

Преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла. Дневники Л.Н. Толстого.

"Погибла" - это не значит, что Гаша умерла. Просто она стала "порочной" женщиной. И подобных "преступлений" в жизни Льва Николаевича было, к сожалению, немало.

Факт четвертый. Ненавидел свои произведения и стыдился их

Этот факт трудно назвать неприличным, но говорить о нем толстоведы почему-то не любят. Лев Толстой крайне низко оценивал качество и значение своих произведений, а некоторые, например, "Анну Каренину", и вовсе, ненавидел.

Даже о главном труде своей жизни, грандиозной эпопее "Война и мир", Толстой отзывался пренебрежительно.

«Как я счастлив, что писать дребедени многословной, вроде «Войны и мира», я больше никогда не стану». Л.Н. Толстой. Письма. Через 40 лет в дневниках Лев Николаевич снова обрушится на "Войну и мир", назвав роман пустяком. Своими главными работами Толстой называл такие трактаты, как "О жизни", "В чем моя вера", "Одумайтесь!" и т.д. Кроме того, он говорил, что сказки вроде "Лев и собачка", написанные им для детей, гораздо лучше, чем "Анна Каренина". Почему? Потому что они очень просты и понятны абсолютно любому читателю. Факт пятый. Не то! Сама суть трагедии брака Толстого отчасти объясняется цитатой из дневника Софьи Андреевны. У него играет большую роль физическая сторона любви . Это ужасно - у меня никакой, напротив. Для Софьи Андреевны физическая сторона любви не играла никакой роли, для Толстого же это была важнейшая часть. Лев Толстой и Софья Берс. Лев Толстой и Софья Берс. Брак Льва Николаевича и Софьи Андреевны вообще был довольно странным и начался он со странного поступка Толстого. Граф дал 18-летней невесте накануне свадьбы свои дневники. Дневники порочного 34-летнего мужчины. Можно представить, что испытала, по сути дела, девочка, читая их. В результате наутро после первой брачной ночи Лев Николаевич написал в дневнике: "Не то!". Вот такие факты из долгой и сложной жизни великого русского писателя. Последователи учения графа считали его пророком и чуть ли не вторым Христом, но со временем религиозные трактаты Льва Николаевича стали забываться, становясь лишь объектом интереса со стороны ученых. Между тем, романы Толстого, которые он сам обзывал "пустяками", все также любимы читателями во всех странах мира.