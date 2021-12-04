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Головоломка про королевские законы

Головоломки и загадки — удивительные вещи! Можно думать над решением долгие минуты и даже часы, но так и не добиться результата, а потом ночью подскочить от внезапно пришедшей в голову разгадки.

Как путнику удалось обойти жестокие законы короля?

В замке жил жестокий король, который не желал никого впускать в свои владения. У моста через пограничную реку стоял часовой, вооружённый до зубов, и ему было приказано спрашивать каждого, кто приближается к замку: «Зачем идёшь?». Если в ответ путник говорил неправду, часовой обязан был его схватить и тут же повесить. Если же путник отвечал правду, ему и тогда нет спасения: часовому велено немедленно утопить его в реке. Таков жестокий закон владельца замка, и каждый, кто приближается к его территории, лишается жизни.

Потрясная головоломка про королевские законы, над которой стоит поразмыслить!

Но вот к охраняемому мосту подошёл смельчак, к тому же владевший законами логики. «Зачем идёшь?» — сурово остановил его часовой, чтобы осуществить новую казнь. Но путник почувствовал подвох и ответил так, что охранник, всегда безукоризненно исполнявший приказы своего повелителя, растерялся и впервые вынужден был отпустить путника восвояси.

Каков же был ответ изобретательного путника?

Ответ

Головоломка про королевские законы

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