Необычные фрукты Юго-Восточной Азии

Юго-Восточная Азия является родиной некоторых очень экзотических, порой смешных на вид фруктов. Многие туристы, проходя мимо фруктовых лавок, лишь наслаждаются яркими красками и превосходным видом этих продуктов, но не решаются их попробовать, так как просто не знают, чего ожидать. Здесь мы рассмотрим девять самых популярных фруктов Юго-Восточной Азии, расскажем об их происхождении, вкусе, укажем стоимость и посоветуем, где и когда их лучше всего покупать.

Durian (Дуриан)

Это сильно пахнущий фрукт, заключенный в устрашающую колючую оболочку. Его можно либо любить, либо ненавидеть. Съедобная часть дуриана мягкая, желтая, сладкая с насыщенным, как у заварного крема, вкусом, напоминающим ананас, банан, ваниль, манго и переспелую папайю. Весьма отвратительный запах имеет кожура. У кого-то может возникнуть ассоциация с разлагающейся плотью, тухлым луком или яйцами, туалетом или грязными носками. Один англичанин написал, что этот неповторимый аромат похож на смесь сыра с плесенью с селедкой, которая употребляется в пищу над открытым канализационным люком.

Произрастает дуриан в Индонезии, Малайзии, Брунеи и на о.Борнео. Четыреста лет назад велась оживленная торговля дурианом между Нижней и Верхней Бирмой (Мьянма), ведь фрукт очень ценился при царском дворе.

Особенности покупки

Дуриан обычно продают на обочинах дорог в фруктовых лавках. Мякоть вынимают из колючей оболочки и заворачивают в пищевую пленку. Плод не должен быть твердым или чрезмерно мягким. На ощупь чуть мягче спелого манго, однако не настолько мягкий, как пудинг. Сезоном для дуриана считается март-июль. Это самый дорогой фрукт в Юго-Восточной Азии.

Пищевая ценность

Дуриан славится высоким содержанием сахара и жиров. Поэтому жители Юго-Восточной Азии не советуют употреблять его в пищу тем, кто сидит на диете. Но на самом деле дуриан богат полезными жирами. Он великолепно чистит кровь, способствует улучшению настроения, избавляет от депрессии и чувства тревоги и лечит бессонницу. В Азии его считают афродизиаком. Кроме того, из-за большого содержания белка дуриан употребляют в пищу с целью наращивания мышечной массы.

Rose apple (Розовое яблоко)

Розовое яблоко слаще обыкновенного яблока. Оно имеет форму груши. Кожура обычно розово-красная, блестящая. Спелые плоды хрустящие и сочные. На вкус они немного сладковаты, напоминают отдаленно яблоко, имеют легкий аромат розы. Розовое яблоко хорошо освежает и утоляет жажду.

Родиной фрукта считается Ост-Индия и Малайзия, однако розовое яблоко успешно прижилось и выращивается во многих частях Юго-Восточной Азии и Индии.

Особенности покупки

Сезон для розового яблока начинаться может рано, даже с января. Заканчивается он в июле. Чаще всего фрукт можно встретить уже в разрезанном виде в придорожных лавках. Приобретая розовое яблоко, обращайте внимание, чтобы на нем не было темных пятен.

Пищевая ценность

Этот фрукт очень полезен людям, страдающим диабетом, так как, как полагают ученые, он положительно влияет на поджелудочную железу, блокируя превращение крахмала в сахар. Кроме того, известны случаи, когда розовое яблоко помогало при диарее, лечило бесплодие у женщин, а также улучшало работу печени.

Custard apple (Кремовое яблоко)

Фрукт покрыт толстой зеленой чешуйчатой кожурой. Внутри же находится густая мякоть светло-сливочного цвета, которая по вкусу напоминает ванильный крем с легкими яблочными нотами. Кроме того, внутри кремового яблока обязательно расположены черные гладкие семена.

Существуют разные предположения о том, что является родиной этого фрукта. Однако точно утверждать никто не может. Фрукт произрастает во многих тропических регионах Центральной и Южной Америки, в Мексике, на Бермудских островах и Багамах. Широко распространено кремовое яблоко и в Индии. Его плоды здесь очень популярны, их можно встретить на каждом рынке. Правда, употребляют их в пищу только представители низших классов.

Особенности покупки

Кожура должна быть желтой или коричневатой. Это говорит о том, что плод спелый. Обращайте внимание, чтобы она нигде не была лопнувшей. Внутри фрукт на ощупь мягкий, едят его ложкой, используя кожуру как пиалу.

Пищевая ценность

Кремовое яблоко богато витаминами А и С, а также магнием, калием и клетчаткой. Оно содержит железо, фосфор, кальций и витамин В 2 . Есть случаи, когда кремовое яблоко избавляло от проблем с пищеварением и от головокружения.

Dragon fruit (Драконов фрукт)

Драконов фрукт представляет собой ярко-розовые или желтые снаружи плоды с крупными, чаще всего салатовыми по краям чещуйками. Возможно, из-за такого внешнего вида фрукт и получил свое название. Внутри плод имеет либо ярко-фиолетовую, либо белую мякоть со множеством крошечных семян. Она сладкая на вкус, если фрукт спелый, и безвкусная или даже кислая, если он недозревший.

Драконов фрукт – плод древовидного кактуса (отсюда чешуйки). Хотя родом он из Центральной Америки, во Вьетнаме его считают одной из самых прибыльных культур страны. А ведь фрукт сюда был привезен французами лишь чуть более 100 лет назад. С тех пор он распространился по всей Юго-Восточной Азии.

Особенности покупки

Драконов фрукт считается спелым, если его чешуйки приобрели бурый оттенок и начали подсыхать. Кожуру в пищу не употребляют, поэтому лучше всего плод покупать уже очищенным. Фрукты, которые имеют фиолетовую мякоть, оставляют пятна на одежде, так что будьте осторожны.

Пищевая ценность

Дракон фруктов, как показали исследования, улучшает зрение и предотвращает гипертонию. Его семена (которые трудно удалить, поэтому их обычно едят вместе с мякотью) способствуют поддержанию нормального уровня глюкозы в крови у людей, страдающих диабетом. Фрукты с фиолетовой мякотью богаты антиоксидантами.

Sweet tamarind (Сладкий тамаринд)

Родиной этого фрукта является тропическая Африка. В Индию его завезли несколько тысяч лет назад. Затем он распространился по всей тропической Азии и даже попал на территорию Китая.

Особенности покупки

Для тамаринда сезоном является период с декабря по апрель. Покупать стоит довольно много стручков, так как того, что годится в пищу, гораздо меньше, чем может показаться вначале. Чтобы поесть, разбейте скорлупу, вытащите темную мякоть и ешьте ее осторожно, избегая твердых семян.

Пищевая ценность

Это прекрасная закуска для азиатских женщин, потому что в ней нет жиров, кроме того, она очень вкусная. Сладкий тамаринд богат витамином В и кальцием (что необычно для фрукта). Его используют в индийской аюрведической медицине для лечения болезней желудка и устранения проблем с пищеварением. Тамаринд также считается слабительным средством, это прекрасный антисептик, превосходный защитник от различных вирусов и скорый помощник при множестве других болезней.

Persimmon (Хурма)

Блестящая, круглая оранжевая хурма размером с ладонь – удивительное и любимое многими туристами Юго-Восточной Азии лакомство. Она невероятно сладкая, правда, лучше употреблять ее в очищенном виде, так как кожица может быть терпкой. Но если хурма спелая, смело ешьте ее вместе со шкуркой. Никакого дискомфорта вы не испытаете.

Хотя в это может быть трудно поверить, но хурма на самом деле ягода.

Особенности покупки

Хурма, как правило, стоит около доллара за штуку. Убедитесь, что плод целый и насыщенно-оранжевого цвета. На нем не должно быть пятен. Чаще всего плоды продаются выложенные ровными красивыми рядами на придорожных вертикальных стендах. Поэтому когда будете брать понравившуюся хурму, будьте осторожны, чтобы не попадали все остальные.

Пищевая ценность

Особую осторожность проявляйте, употребляя неспелые плоды, так как они вызывают проблемы с желудком, которые затем можно будет устранить лишь путем хирургического вмешательства. А вообще хурма известна тем, что очень полезна для здоровья. Она богата клетчаткой и витамином А и, как полагают, способна предотвращать рак.

Mangosteen (Мангостин)

Мангостин смешной, почти сказочный фрукт. Плод имеет круглую, разбитую на несколько (четыре и более) сегментов белую мякоть внутри и фиолетовую толстую оболочку снаружи. По размеру фрукт меньше среднего яблока.

Согласно легенде, королева Виктория предложила вознаграждение в 100 фунтов тому, кто найдет и доставит ей свежие мангостины. Неизвестно точно, что является родиной плода, но более вероятно, что это территория Индонезии. Дикий мангостин растет в лесах Малайзии, а культурный – в Юго-Восточной Азии. И так как путешествие из Британии в Азию занимало во времена королевы несколько недель, свежие плоды ей так никто и не смог привезти.

Особенности покупки

Фрукт обычно созревает с мая по сентябрь. Насколько плод спелый, можно понять по его окрасу (должен быть фиолетовым), на ощупь же кожура будет мягкой, но не слишком.

Пищевая ценность

Мангостин богат ксантонами, которые, как полагают, помогают в борьбе с аллергией и различными инфекциями, снижают уровень холестерина, снимают воспаления, лечат кожные заболевания, желудочно-кишечные расстройства и избавляют от усталости. Он также содержит клетчатку (0,3 грамма в 100 граммах фрукта).

Rambutan (Рамбутан)

Это еще один сказочный фрукт, который, по мнению многих, имеет инопланетное происхождение или произрастает глубоко в океане. Внешне он розового цвета с тонкими, длинными, мягкими зелеными шипами и похож на небольшой волосатый грецкий орешек. Внутри мякоть по вкусу напоминает личи, но плотнее и слаще.

Родиной фрукта считается Малайзия, откуда рамбутан распространился по всей Юго-Восточной Азии. Он растет также в Индии и в Южной Америке.

Особенности покупки

Лучше всего покупать рамбутан в июне и в декабре. Обращайте внимание, чтобы он был яркой окраски с небольшими потемнениями на кончиках волосков.

Пищевая ценность

Плод богат белками и жирами, а также фосфором, железом, кальцием и витамином С, медью и цинком. Косточка плода несъедобна.

Green mango (Зеленый манго)

Эту неспелую версию манго вряд ли можно назвать десертом, как его сладкого желтого собрата. Он кислый и часто применяется в основных блюдах и в салатах в Юго-Восточной Азии.

Для манго (всех его разновидностей) родиной является Юго-Восточной Азия (в частности, Бирма) и Индия. Зеленый манго – это неспелый плод, который довольно давно высоко ценится в Юго-Восточной Азии.

Особенности покупки

Приобрести свежий зеленый манго во фруктовых лавках вполне возможно в любое время года. Обычно его кусочки присаливают или посыпают сахаром. Обращайте внимание на цвет фрукта. Он должен быть насыщенно-зеленым.

Пищевая ценность

Неспелый манго богат пектином и клетчаткой, что способствует нормализации работы кишечника. Зеленые манго также богаты витамином С (в них этого витамина гораздо больше, чем в спелых манго), а также витаминами В 1 и В 2 .

Вооружившись этой информацией, смело пробуйте экзотические фрукты, наслаждаясь не только их внешней красотой на прилавках, но и незабываемым вкусом!

Источник : https://sreda.temadnya.com/2256647443651496630/

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