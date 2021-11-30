266 человек обвинили врача-репродуктолога в том, что вместо донорской спермы он вводил пациенткам собственную

Родители, родственники и дети потерпевших обвиняют доктора в многочисленных злоупотреблениях своим положением

На днях Верховный суд Онтарио подтвердил коллективный иск на общую сумму в $13 375 000. 266 человек обвиняют врача-репродуктолога Нормана Барвина в нарушении техники и этики. В основном это родители и родственники 17 человек, которые после ДНК-тестирования обнаружили, что именно Норман на самом деле является их биологическим отцом.

Главные истцы, Дэн и Давина Диксон, обратились за помощью к Барвину, чтобы зачать ребенка – и в 1990 году у них родилась дочка по имени Ребекка. И лишь недавно, заподозрив неладное, семья узнала, что Барвин, а не Дэн Диксон, является биологическим отцом Ребекки.

В 2019 году Колледж врачей и хирургов Онтарио лишил Барвина медицинской лицензии, обнаружив, что он совершил профессиональные проступки, используя свою собственную сперму для оплодотворения нескольких пациентов и используя неправильную сперму для многих других. Барвин был приговорен к выплате штрафа в размере 10 730 канадских долларов.

82-летний врач согласен выплатить штраф, однако продолжает отрицать все обвинения по данному вопросу.

Несколько семей подали в суд на специалиста по леченую бесплодия – они утверждают, что для оплодотворения пациенток он использовал не только «чужую» сперму посторонних доноров, но и свою собственную.