266 человек обвинили врача-репродуктолога в том, что вместо донорской спермы он вводил пациенткам собственную

Родители, родственники и дети потерпевших обвиняют доктора в многочисленных злоупотреблениях своим положением
На днях Верховный суд Онтарио подтвердил коллективный иск на общую сумму в $13 375 000. 266 человек обвиняют врача-репродуктолога Нормана Барвина в нарушении техники и этики. В основном это родители и родственники 17 человек, которые после ДНК-тестирования обнаружили, что именно Норман на самом деле является их биологическим отцом.
Главные истцы, Дэн и Давина Диксон, обратились за помощью к Барвину, чтобы зачать ребенка – и в 1990 году у них родилась дочка по имени Ребекка. И лишь недавно, заподозрив неладное, семья узнала, что Барвин, а не Дэн Диксон, является биологическим отцом Ребекки.
В 2019 году Колледж врачей и хирургов Онтарио лишил Барвина медицинской лицензии, обнаружив, что он совершил профессиональные проступки, используя свою собственную сперму для оплодотворения нескольких пациентов и используя неправильную сперму для многих других. Барвин был приговорен к выплате штрафа в размере 10 730 канадских долларов.
82-летний врач согласен выплатить штраф, однако продолжает отрицать все обвинения по данному вопросу.
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