5 вопросов, которые нужно задать мужчине через год отношений — не пропустите этот этап

Конечно, когда отношения перешагивают такой важный рубеж, как один год, многие женщины начинают задумываться о свадьбе, детях и совместном будущем с выбранным мужчиной. Но до того, как обсуждать такие грандиозные планы, задайте своему партнеру эти 5 вопросов — они помогут понять, а стоит ли вообще игра свеч?

Год отношений — обычно тот самый рубеж для каждой пары, когда решается ее дальнейшая судьба. А состоится ли свадьба? Какой должна быть новоиспеченная семья — с детьми или пока без? А где жить? Нужен ли автомобиль в кредит? Да, все эти вопросы достаточно логичны, но лежат на поверхности и не дают полной ясности. На самом деле, отвечая на них, вы решаете простейшие задачи, как правило, бытовые и финансовые.

Но семейная жизнь состоит не только из материального. Важнее не столько создание очередной ячейки общества, сколько ее сохранение в течение длительного времени. В идеале — на всю оставшуюся жизнь. И здесь на первый план выходит не умение зарабатывать средства существования, а совершенно другие навыки и качества личности. Сочувствие, сострадание, взаимопомощь, взаимопонимание, эмпатия, доброта и принятие партнера даже с его недостатками — вот база крепких брачных уз и фундамент будущих семейных традиций.

1. А если я серьезно заболею? / Если серьезно заболеет наш ребенок?

И все это легко понять, задав 5 вопросов своему любимому.

Да, ситуация гипотетическая, но вполне возможная в реальности. Так что перед свадьбой нелишним будет прояснить этот вопрос. Кто будет ухаживать за вами, когда вы, предположим, прикованы к постели? Не уйдет ли супруг из семьи, узнав неутешительный диагноз малыша? Народная мудрость гласит: «Муж любит жену здоровой». Увы, с веками мало что изменилось. Многие мужчины либо сбегают от больной жены или ребенка, либо просто ничего не делают, чтобы помочь поправить здоровье. На таких даже сложно возложить какие-то бытовые обязанности, они молча и гордо уходят в запой, оставляя женщину наедине с болью. Подобные вопросы сложны, но обсуждать их необходимо. Возможно, вашему партнеру потребуется время на ответ, так что не давите на него сильно.

2. Как мы будем проводить свободное время вместе?

Казалось бы, вы ведь и так встречаетесь, а, значит, проводите какие-то свободные вечера вдвоем. К чему этот вопрос? Но не скидывайте его со счетов! Ответ на него покажет, насколько общие у вас интересы. Пока жива влюбленность, и вы носите розовые очки, вы легко соглашаетесь с предложениями любимого. Но в браке, особенно когда появляются дети, все резко меняется. Вас могут напрягать его субботние походы в кино, а он будет не в восторге от посиделок в кафе и настольных игр. А если слегка видоизменить вопрос, то можно узнать о распределении обязанностей мамы и папы после рождения ребенка. Спросите: «Как мы будем проводить свободное время после появления малыша?» — и все встанет на свои места. Это только в поговорке физиков противоположности притягиваются. А среди огромного количества семей не распадаются те, где супруги обладают одинаковыми интересами и умением договариваться.

3. Какие обязанности в семье ты считаешь женскими?

Вопрос с большим подвохом для мужчины. Как только ваш бойфренд начинает перечислять стирку, уборку, готовку, можете смело ставить крест на партнерских отношениях. Они не предполагают деления ежедневной рутины на мужскую и женскую, ведь быт от пола не зависит. Той самой стиркой, уборкой и готовкой, а также воспитанием детей могут заниматься и муж, и жена в равной степени. Разумеется, никто не мешает вам совершенно добровольно распределить обязанности по дому. Вот только все ли они регулярно исполняются в реальности? Опыт многих пар показывает: мужские обещания мыть за собой посуду, пылесосить и закидывать вещи в стирку с годами переходят в безраздельное ведение женщин. Но только партнерские отношения гарантируют, что вы не превратитесь в бесплатную обслугу для своего благоверного.

4. Как мы будем гасить конфликты после брака?

Любая пара сталкивается с кризисами и крупными конфликтами. И не раз, не два в течение первых пяти лет совместной жизни. Конечно, у вас уже были первые ссоры, но они не идут в сравнение с тем, что ждет впереди. Сможете ли вы не накапливать обиды со временем? Умеете ли вы вообще правильно ругаться? Если при каждом споре вы или ваш любимый хлопаете дверью и дуетесь, ожидая от партнера первых слов примирения, то вряд ли ваша семья продержится до первого юбилея. Как только лопнет чье-то терпение, груз обид просто утопит семейную лодку. Потому так важно уметь прощать и не напоминать со злорадством об ошибках, которые уже давным-давно исправлены. И, конечно, выясняя отношения, больше говорите о своих чувствах, избегая оценочных суждений, касающихся личности мужчины.

5. Если мне на развитие бизнеса потребуется крупная сумма денег, а ты уже почти скопил на автомобиль, что мы будем делать?

Этот вопрос позволяет выяснить, способен ваш любимый на компромисс или нет. Сможет ли он поддержать вас в решающий момент. Семья не только приобретает общую недвижимость, пара также управляет всеми финансовыми потоками, распределяя их в зависимости от нужд каждого. Если мужчина, отвечая на поставленный вопрос, начинает искать разные выходы и просчитывать разные варианты событий, это уже хороший признак. Значит, ваш бойфренд обладает критическим мышлением и способен оценить ситуацию. И совсем отлично будет, если он согласится не отдать, но вложить свои накопления в ваш бизнес, который принесет прибыль. А уже на полученный доход можно смело приобретать автомобиль, и даже подороже.

Только не забрасывайте мужчину сразу всеми пятью вопросами. Выясняйте о его взглядах постепенно, по мере возможности вставляя эти вопросы в беседы. Ведь некоторые требуют времени, чтобы обдумать ответ или вслух порассуждать над ним. А вот если ваш любимый раз за радом отказывается говорить на такие темы, всеми силами избегает разговора, задумайтесь. А с тем ли человеком вы идете вместе по жизни?

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2553122066008116043

А вы знали об этом?

На Руси бытовало мнение, что жена всегда должна спать справа от мужа. Оно основывалось на двух главных базисах в традициях и верованиях древних людей. Первый относился к духовной сфере, второй — к социальной роли мужчины и женщины. В духовном плане справа от человека всегда располагалось лицо, заслуживающее наибольшего доверия. Отсюда и пошло выражение «быть правой рукой того-то». Поскольку в социальном отношении на Руси мужчина всегда играл более значительную роль, он был главным и в супружеской жизни. Именно женщина должна была приноравливаться к супругу, а не наоборот. Она выполняла второстепенную функцию, являясь верной спутницей, поддержкой и опорой главного человека в доме — мужчины. По этой причине жена должна была ложиться справа, чтобы глава семьи всегда мог быть уверен в ее преданности. Такое расположение — женщина справа, мужчина слева — было принято также у многих других народов.

В даосской практике Фен-Шуй пространственное соотношение всегда ставилось во главу угла. Согласно этому учению женщина также должна располагаться справа от мужа, чтобы не подавлять свою женскую сущность. В Древнем Китае и Японии считалось, что женщина, спящая от мужа слева, не будет способной к зачатию и деторождению.

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