Как вести себя в церкви: что можно и чего нельзя

Зачастую у людей, впервые входящих в храм и интересующихся христианской традицией, возникают схожие вопросы о том, как вести себя в церкви. Я выбрала наиболее распространенные вопросы и задала их протоиерею Алексию Митюшину, настоятелю храма Живоначальной Троицы в Кожухово.

Можно ли в церкви фотографировать?

Действительно, такой вопрос все время возникает. C одной стороны, конечно, можно. С другой стороны, лучше спросить разрешение у дежурного по храму. В основном не разрешается фотографировать там, где вспышка может ухудшить изображение иконы или фрески. По той же причине нельзя фотографировать в музеях. Вспышка разрушает изображения.

Если мы приходим в храм, то должны соблюдать правила приличия и воспитанности. Храм больше и выше, чем музей. Это место молитвы и повышенного благоговения, а фотографирование несет светский характер, который может человека ввести в смущение или возмущение.

Разрешена ли фото- и видеосъемка во время исполнения таинств?

Во всех храмах к этому относятся по-разному. Это такой момент, который входит в нашу жизнь, как в наше богослужение вошло электричество, электрическое паникадило, микрофоны. В любом случае – все должно совершаться с благоговением. Фотосъемка не должна мешать, быть навязчивой.

Могут ли животные находиться в храме?

С одной стороны, это может быть не очень приятно. Но с другой – не стоит забывать, что есть тысячи людей, которые сидят дома и по разным причинам не могут выйти из квартиры, а им очень важно увидеть то, что происходило на богослужении, потому что для них это большое утешение и большая радость. Через подобные видеозаписи они чувствуют свою сопричастность Церкви. Тогда видеосъемка того же богослужения или проповеди приносит большую пользу.

По церковной практике не дозволено пускать в храм собаку. Это животное считается не совсем чистым. Потому в церковной традиции есть чин освещения храма, если в него забегает собака. Однако стоит помнить, что собака – отличный сторож, и сегодня без нее не обходится ни один храм.

А вот кошки у нас в храмах присутствуют. Это не запрещается.

В Греции, например, в один из праздников в храм заползают даже змеи.

Можно ли некрещенным посещать церковь?

Конечно, можно. Нет никакого запрета. Если говорить по канонам, то некрещенным людям нельзя присутствовать на евхаристическом каноне, проще говоря, на литургии верных. Это период после чтения Евангелие до конца литургии, включая причастие Христовых Тайн.

Может ли некрещенный человек прикасаться к святыням?

Некрещенный может целовать иконы, святые мощи, живоносный крест. Но участвовать в таинствах, где преподаются Святые Тайны, вкушать святую воду или освященные просфоры, выходить к миропомазанию нельзя. Для участия в таинствах нужно быть полным членом церкви, нужно чувствовать свою ответственность перед Богом.

Некрещенному человеку следует понимать и принимать подобные запреты с благоговением. Чтобы не вышло как в одном патерике, где иудей притворился крещенным, чтобы причаститься Христовых Тайн. Когда он получил в руки частицу тела Христова, то увидел, что она превратиласьв кусочек мяса с кровью. Таким образом Господь вразумил его святотатство и неумеренное любопытство.

Можно ли мусульманам и людям других конфессий посещать храм?

Конечно, можно. Опять-таки нет никакого запрета. Надо помнить, что каждая душа и вправду – по рождению христианка. А потому – каждому человеку вне зависимости от его вероисповедания можно находиться в церкви.

Можно ли кушать перед посещением храма?

Нельзя кушать перед причастием Христовых Тайн. Перед причастием нужно соблюдать пост, который начинается с полуночи. С этого времени и до момента причащения мы не едим и даже не пьем воду.

В монастырском уставе положено, даже если ты не причащаешься, идти на литургию натощак. И поскольку мы, миряне, стараемся подражать монахам в их подвигах, то большинство православных христиан идут на литургию натощак.

Исключения составляют люди с тяжелыми заболеваниями. Например, людям с сахарным диабетом категорически запрещено идти в храм натощак.

Кому нельзя венчаться?

Венчаться нельзя тому, кто не расписан в ЗАГСе. Нельзя венчаться тем людям, у которых есть какие-то канонические препятствия к этому, например, запрещено венчание с кровным родственником. Нельзя венчаться, если один из супругов скрывает свою психическую болезнь. Если один из супругов изменяет своему избраннику.

Сложнейшие вопросы решаются благословением архиерея. Бывают такие случаи, которые приходской священник не может и даже не в праве решить самостоятельно.

В какое время нельзя венчаться?

Нельзя венчаться в посты: Великий, Рожественский, Петровский и Успенский. Нельзя венчаться на святках (в период от Рождества до Крещения). Не венчают на светлой седмице до антипасхи. Не венчают под среду, под пятницу, под воскресенье. Не венчают в праздник усекновения головы Иоанна Предтечи. Также не венчают под приходские престольные праздники.

Можно ли развенчаться в церкви?

В православной церкви нет чина развенчания. Если люди по своим великим прегрешениям не сумели сохранить любовь, если разрушили брак, то берется благословение на вступление во второй брак у епархиального архиерея.

Подобная ситуация – из ряда вон выходящая, сугубо греховная, для нее нет определенной схемы. Если человек оказался в таком несчастье, то процесс вступления во второй брак должен начаться с исповеди своему приходскому священнику. Желательно покаяться перед тем священником, который венчал вас. Если это невозможно, следует исповедоваться своему духовнику и посоветоваться с ним.

Как следует выглядеть женщине в церкви?

Женщине следует выглядеть скромно и в то же время красиво. В храм нужно одеваться хорошо, празднично, но так, чтобы мужчина, приходящий в церковь, думал о Боге, а не о женской красоте.

Может ли женщина ходить в храм в брюках?

Как было сказано в фильме «17 мгновений весны»: «Трудно пастору идти против паствы». Потому, сколько бы мы ни призывали людей к богообразному бытию, прихожане имеют свой характер и своевольничают. Если священнослужители будут выгонять из храма всех женщин в брюках, то почти никого не останется. Следует помнить, что и брюки бывают разными: бывают скромные, а бывают не скромные.

Если женщина идет в храм причащаться, ей следует надеть юбку и платок. Женщин в брюках и без платков, конечно, никто выгонять не станет. Но платок в православных русских храмах – это обязательно. На участие в таинстве следует выглядеть соответственно.

Можно ли приходить в храм накрашенной?

Дьявол всячески пытается отвлекать нас от молитвы. Если посреди храма будет стоять «яркая» женщина, которая изобилует косметикой, она будет совершать двойной грех – не соответствовать церковному уставу и отвлекать других. Все должно быть в меру.

Когда можно исповедоваться в церкви?

Время исповеди указывается на дверях храма, на доске объявлений церкви.

Если человеку нужно исповедоваться вне этого расписания, то можно подойти к дежурному священнику в храме или позвонить ему с просьбой исповедовать в особое время. Подобная исповедь может совершаться в любое время дня и ночи.

Однако нужно отличать исповедь от беседы. Исповедь – это конкретное осознанное раскаяние в грехах. А духовная беседа – время, когда священник может не спеша поговорить с человеком.

Когда можно причаститься в церкви?

В основном литургия совершается ежедневно. В какое время – можно узнать у дежурного в храме, по телефону, в расписании или на сайте храма.

Время причастия зависит от храма, в каждом – свое начало богослужения, а значит, и свое время причастия.

Когда можно заходить в церковь?

В храм можно заходить в любое время. С 1990х годов стало разрешено держать храм открытым целый день, а не только на время литургии. В центре Москвы некоторые храмы открыты до 23 часов. Если бы была возможность, я думаю, храмы были бы открыты и ночью.

Что категорически запрещено делать в храме? Можно ли в храме плакать?

Запрещено громко разговаривать, беседовать на отвлеченные темы.

Плакать можно только таким образом, чтобы это не мешало другим, не превращалось в театральное представление.

Что можно заказать и купить в церкви?

В церкви ничего не покупается и не заказывается. Покупается в церковной лавке на территории храма. Можно купить иконы, киот, церковную утварь.

Заказать сорокоуст, различные молитвы и требы.

В какой церкви можно покреститься?

Можно покреститься в любом приходском храме, кроме монастырского. В большинстве монастырей крещение не совершается.

Также советую принимать крещение в том храме, где есть баптистерий – купель для полного погружения.

Можно ли чем-то заразиться в церкви?

Если речь идет о таинстве Евхаристии – нет, заразиться во время таинства причащения нельзя. Это доказывает тысячелетняя практика христианской традиции. Таинство причастия – величайшее из таинств Христовой Церкви.

Действительно ли беременным нельзя ходить в церковь?

Беременным не только нужно ходить в храм, но и необходимо каждую неделю причащаться Христовых Тайн.

Правда ли, что женщинам нельзя посещать церковь во время критических дней?

Есть церковная традиция, когда женщины в свои «женские праздники», как называл их Нифонт, митрополит Волынский и Луцкий, не ходят в храм.

Но ведь женщина даже в эти «праздничные дни» остается человеком и не становится существом второго сорта, которому нельзя входить в храм.

Церковь Христова – пристанище для людей немощных и скорбящих. А во время своих месячных немощей женщина зачастую терпит скорби не только физические, но и моральные.

В такие дни женщины не приступают к таинству причащения и, по традиции, не целуют иконы.

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