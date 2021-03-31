Американский суд отказался убрать с долларов фразу «Мы верим в бога» по требованию атеистов

Группа атеистов пыталась добиться через окружной суд Миннесоты удаления фразы «In God We Trust» («На Бога уповаем») с долларовых банкнот и монет, сообщает Reuters.

Фраза «In God We Trust» появилась на долларовых монетах в 1864 году, во времена Гражданской войны. А с середины 1960-х стала печататься и на банкнотах.

Истцы ссылались в своем требовании на первую поправку Конституции США, гарантирующую свободу вероисповедания. Однако судья Рэймонд Грюндер отклонил иск, сославшись на решение Верховного суда от 2014 года. Тогда истец пытался добиться отмены чтения молитвы перед началом судебных заседаний. Но суд постановил, что эта процедура является глубоко укоренившейся традицией.

Судья Грюндер в своем решении отметил, что фраза «На Бога уповаем» никоим образом не ограничивает людей в выборе религии и полностью соответствует ранней интерпретации пункта Конституции, запрещающего установление государственной религии в США.

Источник : https://www.kommersant.ru/doc/3726352

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