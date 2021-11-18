Кошки — природные эмпаты, исцеляющие ваши разум, тело и душу

Кошки — одни из самых старых животных на планете. Но значит ли это, что их душа тоже не менялась? И что они видели зарождение жизни на планете, ее эволюцию и мутации? Возможно.

Конечно, если у вас дома живет кошка, то вы уже знаете, что эти домашние питомцы являются удивительными созданиями. Но это еще далеко не все. Их связь с духовным миром намного теснее, чем у людей, и поэтому они очень сострадательны к нашим потребностям и к потребностям окружающих нас духов.

1. «Твоя душа есть отражение моей души, хотя моя душа древнее»

В Древнем Египте кошка была в каждом доме. В индийской мифологии кошка являлась ваханой богини Шашти. Даже сегодня в разных африканских культурах кошки выступают частью племенных церемоний и ритуалов.

Кошачью мудрость принято считать благословением. Существует поверье, что даже злые духи держатся от кошек на расстоянии. Во многих легендах говорится о том, что кошки должны быть в каждом доме, где живут дети, а особенно младенцы.

Энергия, излучаемая кошками, отпугивает зло, помогая справиться с любыми трудностями.

2. «Твоя рука в моей — это гарантия того, что у меня есть время, чтобы получать удовольствие, отдыхать и говорить «привет» и «пока»

Замечали ли вы, что домашние животные чувствуют ваши эмоции?

3. «Когда буду уверена, я расскажу тебе мою историю» Между эмпатией и экстрасенсорными способностями существует тесная связь. Верите вы в это или нет, но кошки умеют предсказывать будущее. Нет, они внезапно не заговорят с вами на человеческом языке, пытаясь донести какое-то послание. Но по определенным нюансам в поведении кошки вы можете понять, не подкралась ли к вам опасность.

Такое поведение может показаться вам чрезвычайно раздражительным, а глаза кошки при этом будут смотреть в каком-то определенном направлении. Заметив подобное, будьте бдительными!

Заботьтесь о своей кошке и цените ее, ведь кошки это прирожденные эмпаты, способные исцелить ваши тело, разум и душу. Источник : https://mistika.temaretik.com/2348622805784856704/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Откуда появился псевдоним Сталин? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43832833990/) Казнить нельзя помиловать: Как Петр Великий разделался с любовником жены(https://otari.mirtesen.ru/blog/43223852823/) Проклятые серьги Мещерских: как они оказались у Раисы Горбачевойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43201905101/

Кошки — природные эмпаты. Когда вы счастливы или грустите, кошки автоматически знают об этом. Особенно это касается грусти — они подходят, тихонько садятся к вам на колени и «просят» себя погладить. Разве вам не становится намного лучше, приласкав любимое животное?Не стоит удивляться, что они более сострадательные, чем большинство людей. В следующий раз, когда вам станет грустно, знайте, что у вас дома есть очень хороший друг — ваша кошка.