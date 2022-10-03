Правила и каноны ко Святому Причащению

Зачем люди причащаются? Что же вообще такое причастие? Хотите узнать? В наше время для многих людей, порой даже и верующих людей, христиан, таких, кто носит крестик и несколько раз в год по определённым случаям посещает церковь, таинство святого причащения остаётся загадкой. Вы из их числа? Тогда сейчас мы с вами попробуем понять, что даёт христианину это таинство и почему оно является таковым. А также поговорим о том, как правильно ко причастию подготовиться. Но и это ещё не все. Мы расскажем про каноны ко святому причащению. Из статьи вы узнаете и о том, как проходит исповедь. Без неё человек не допускается к причастию. Итак, читайте внимательно и запоминайте написанное ниже. Эта статья поможет всем тем, кто хочет по-настоящему приобщиться к церкви.

Причастие, причащение, евхаристия... Как правильно?

В Православии, а также и у католиков используется термин «евхаристия», который переводится с греческого как «благодарение». В русской православной церкви среди прихожан более распространено наименование «святое причастие» или же «святое причащение». Можно говорить и так, и так, ошибки не будет. Причастием этот обряд называется потому, что при совершении его христиане приобщаются Тела и Крови Спасителя Иисуса Христа и соединяются с Богом, становясь причастными к Нему.

Причастие - это таинство

Он очень важен для каждого верующего человека.

Евхаристия, по учению Церкви, является одним из христианских таинств, потому что, как и остальные таинства, установлена была самим Иисусом Христом и имеет божественное происхождение. В отличие от других церковных обрядов, таинство направлено на изменение внутренней жизни человека, а не внешней. Его признают все христианские церкви. Причащение является одним из семи таинств у православных и католиков, а также одним из двух у протестантов.

Установление таинства святого причастия

Вспомним Библию. Таинство причастия установлено самим Господом Иисусом Христом на Тайной вечере. Это была последняя трапеза Господа с Его учениками перед тем, как в ту пасхальную ночь Его взяли под стражу после предательства Иуды. Именно за этой трапезой Иисус, взяв хлеб и благословив его, сказал ученикам: «Примите и ешьте, это есть Тело моё, которое я отдаю за этот мир, — и, взяв чашу с вином и благословив, сказал: — Пейте, это есть Кровь моя, за многих проливаемая».

Для чего нам нужно причащаться?

Согласно учению Церкви, христианин, причащаясь святых Христовых Тайн, таинственно соединяется с Ним. Евхаристия мистическим образом воспламеняет в нас любовь Христову, зарождает благодетели, даёт силу противостоять искушениям, а также всему, исходящему от злого духа; причастие исцеляет душу и тело. Если мы не будем этого делать, то даже самые добрые дела и духовные подвиги могут не помочь нам наследовать Его Царства.

Как часто необходимо причащаться?

Окунемся в историю. Первые христиане причащались ежедневно. С тех пор, конечно же, многое изменилось. И в наши дни можно причащаться хоть каждую неделю, если вести соответствующий строгий образ жизни. Иметь только хорошие помысли и творить добрые дела. А также соблюдать правило ко святому причащению: неизменно перед причастием поститься. Если так не получается, то желательно причащаться хотя бы во время постов, это минимум. Сейчас священники в большинстве своём рекомендуют делать это как можно чаще, потому что в наше время появилось слишком много искушений для человека, которые без принятия святых Тайн Христовых, человек зачастую может и не выдержать. К тому же христианин всегда должен быть готов к смерти и ко причастию. Без этого никак. Очень хорошо, когда человек причащается в свой день рождения, в день своих именин. Стоит задуматься над этим. Для супругов прекрасно было бы причаститься в день их бракосочетания. Перед венчанием. Также желательно причащаться и в дни памяти усопших родных и близких, это способствует единению во Христе живых и покинувших сей мир. Вообще христианин зачастую сам определяет для себя, когда ему необходимо исповедаться и причаститься, или же нужно посоветоваться со своим духовником, который сможет подсказать, как правильно поступить.

Таинству причащения предшествует покаяние

За редким исключением отдельных случаев, таинству евхаристии предшествует другое таинство — исповедь. Это обязательный обряд. Покаяние — это таинство, во время которого христианин кается в своих грехах и, при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо избавляется от грехов самим Иисусом Христом. Христианин, собирающийся на покаяние, сначала держит пост минимум в течение трёх дней, посещает церковные службы, вспоминает свои грехи и, раскаиваясь в них, просит Господа простить ему их. Затем в определённое время он идёт ко священнику, принимающему исповедь перед аналоем с лежащими на нём крестом и Евангелием, и приносит покаяние. Священник покрывает голову кающегося концом епитрахили и читает специальную разрешительную молитву, прощая грехи от имени Господа. И только после исповеди христианин допускается ко причастию. Такие правила. Это покаянные каноны ко святому причащению.

Подготовка ко святому причащению

Тот, кто желает причаститься святых Христовых Тайн по всем правилам, должен достойно подготовить себя к совершению этого таинства. Узнайте как. Подготовка к причастию должна длиться минимум три дня. Пост в процессе ее должен касаться не только воздержания от определённой пищи, но, прежде всего, должен затрагивать общие аспекты телесной и духовной жизни человека. Телу в эти дни необходимо воздержание, телесная чистота, ну и, само собой, ограничение в пище. Умом человек должен быть сосредоточен на подготовке к причастию и покаянию, а не на житейских мелочах и забавах. Также следует, по возможности, посещать церковные богослужения и особенно тщательно выполнять домашние молитвенные правила. Накануне своего причащения христианину настоятельно рекомендуется побывать на вечернем богослужении. Кроме обычных молитв перед сном, нужно прочитать правило ко святому причащению. Обычно в него входят каноны совмещенные ко святому причащению, а также, по возможности, — акафист Иисусу Сладчайшему; кроме них, также читается канон последования ко святому причащению: специальный вечером, а остальные вслед за утренними молитвами. После полуночи не разрешается вкушать пищу и пить, потому что к Святой Чаше следует приступать на пустой желудок. И — очень важно — о чём мы говорили выше, перед самим причастием необходимо исповедаться. Женщинам также следует помнить, что нельзя причащаться в дни месячного очищения. Правила необходимо соблюдать. А женщины после родов допускаются ко причастию лишь после прочтения над ними очистительной молитвы сорокового дня.

Каноны совмещенные ко святому причащению

Совмещённый вмещает в себе три канона ко святому причащению: Покаянный канон ко Господу нашему Иисусу Христу, Молебный канон ко Пресвятой Богородице, Канон к ангелу-хранителю. Весь совмещённый канон представляет из себя восемь песен и три дополнительные молитвы.

Песнь первая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая; далее следуют: молитва ко Господу нашему Иисусу Христу, молитва ко Пресвятой Богородице и молитва ко ангелу-хранителю. Теперь вы знаете 3 канона ко святому причащению.

Последование ко святому причащению

Молитва последование ко святому причащению должна быть прочитана в ночь перед причастием. Утром тоже читаются некоторые молитвы.

Каноны ко святому причащению состоят из: песни первой, третьей, четвёртой, пятой, шестой; далее следуют: кондак, глас 2, песнь седьмая, песнь восьмая, песнь девятая, молитва ко Святой Троице, молитва Господня и тропарь дня или праздника.

Как себя следует вести возле Святой Чаши?

Необходимо знать, как правильно подойти ко Святой Чаше, дабы причастие проходило без суеты. Одно из главных правил: когда открываются царские врата, то причастнику необходимо перекреститься, а также сложить руки на груди в форме креста; отходить от неё надо так же, не разжимая рук. Запомните! Подходить к чаше следует с правой стороны храма. Первыми по правилам причащаются служители алтаря, далее монахи, после них дети, а затем и все остальные. Женщины пропускают вперёд мужчин. Не забывайте об этом. Подойдя к Чаше, нужно отчётливо назвать своё имя, а затем принять Святые Дары. Их следует разжевать и тут же проглотить. Запрещается дотрагиваться до Чаши руками, креститься возле нее, поскольку, поднимая руку для совершения крестного знамения, можно невзначай подтолкнуть служителя церкви. Подойдя ко столику с запивкой, необходимо съесть поданный антидор (часть просфоры) и запить. Только после этого можно вновь прикладываться к иконам. Нельзя причащаться более одного раза в день. Непосредственно в день святого причащения не дозволяется вставать на колени. Исключения составляют поклоны в Великий пост, а также в Великую субботу перед Площаницей Христа.

Молитвы после причастия

После того как вы приняли святые Христовые Тайны, следует прочесть благодарственные молитвы в храме или же дома самому. Начинать следует с троекратного «Слава Тебе, Боже». Это канон молебный ко святому причащению.

Вообще же, после того как христианин причастится, ему должно оставаться в храме, никуда не уходить и продолжать совершать молитвы вместе со всеми до тех пор, пока не закончится богослужение. Не стоит покидать церковь раньше. После отпуста (это заключительные слова) все причастники подходят ко Кресту, чтобы выслушать читаемые благодарственные молитвы. По окончании чтения причастники расходятся и старются как можно дольше сберечь чистоту души, которая теперь свободна от грехов, не вдаваясь в пустые и ненужные разговоры и явно не полезные для души и ума дела. Оставшееся время дня желательно постараться провести как можно более благочестиво: не следует много и попусту говорить, приветствуются воздержание от курения и супружеской близости, не нужно смотреть увеселительных телепередач, а также слушать веселую музыку.

Как необходимо причащаться больным?

Причащение больных — это особый вид евхаристии, для людей, которые по причине их тяжёлой болезни не могут пребывать на литургии в храме и участвовать в таинстве причащения непосредственно там. С самого своего возникновения Церковь, зная о таинстве евхаристии как о лучшем лекарстве для души и тела, посылала Дары Святые больным на дом. Очень часто Церковь поступает так же и в наши дни. Для причастия больных священника вызывают на дом. Само же причащение больных имеет свой порядок. Священник берёт часть Святых Даров, кладёт её в специальный сосуд — потир, и столько вливает вина, чтобы больному было удобно. Дополнительно читаются «Приидите, поклонимся...» (3 раза), Символ веры и все молитвы ко причастию. Непосредственно перед причастием больной также исповедуется.

Несколько слов напоследок...

Теперь вы знаете, что такое таинство причастия. Помните о том, что это это очень важный обряд для верующего человека, поэтому необходимо тщательно подготовиться к нему как морально, так и физически. Надеемся, что эта статья дала вам исчерпывающую информацию и ответы на все вопросы об исповеди, а также о том, какие существуют каноны ко святому причащению. Все это вам непременно пригодится. Также вы сможете рассказать о причащении своим близким.

Удачи вам во всех ваших делах! Сохрани вас Господь и ваших близких людей от всего злого! Не забывайте о том, что только выполняя церковные обряды, можно стать ближе к Богу и получить его благословение!

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А вы знали об этом?

Процедура изоляции осужденного на необитаемом острове получила именно такое название "маронинг".И это атрибут не только пиратской жизни, но на самом деле подобные вещи случались и на вполне себе гражданских судах, и в военно-морских силах. Александр Селькирк, ставший прототипом Робинзона Крузо, тоже четыре года провел на необитаемом острове. Он так надоел капитану Стралдингу нытьем о негодной мореходности их судна, что тот его высадил на острове Мас-а-Тьерра у побережья нынешнего Чили. Селькирка спасли от одиночества четыре года спустя корабли экспедиции Вудса Роджерса. А вот посудине, с которой его списали, не повезло – она в итоге затонула почти со всем экипажем, так что недоверие боцмана к кораблю оказалось вполне о боснованным.

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