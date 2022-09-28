Готтентоты — самая странная народность Африки

Свое наименование эта народность получила благодаря голландцам, активно колонизировавшим юг Африки в XVII веке. Увиденные колонистами туземцы выглядели очень странно для коренного африканского населения, но более необычным был их язык – он напоминал не то чириканье птиц, не то речь заикающегося человека. Собственно, "hottentot" с голландского языка так и переводится как "заика".

Пятая раса

В лицах готтентотов мало африканского/ © mirfotografii.mirtesen.ru

Готтентоты в древние времена жили к югу от экватора, но археологические раскопки (о них ниже) позволяют считать что ареал их проживания не ограничивался Африкой, а распространялся даже на Европу. Но постойте, темнокожие в Европе, как такое может быть? В том-то и дело, что слово "темнокожий" к готтентотам применить ну никак нельзя. Они не похожи на привычную нашему взгляду негроидную расу настолько, что отдельные группы ученых предлагают считать их представителями пятой расы – капоидной.

Во-первых, готтентоты выделяются цветом кожи. Он не темного оттенка, не медно-красный, как у бушменов, а смугло-желтый, напоминающий цвет засохшего пожелтевшего листа. Во-вторых, черты лица. Выдающиеся скулы, заостренный подбородок, небольшая узость глаз вкупе с приплюснутым носом похожи на монгольские черты лица.

Все это довольно необычно для юга Африки.

Волосы у готтентотов короткие, жесткие и завиваются в отдельные пучки величиной с горошину/ © pikabu.ru

Удивительная анатомия

Об истории этого народа мало что известно. До прихода на континент белых колонистов готтентоты (или кой-коин, как они называют себя сами) были широко распространены в южной части Африки. Но с севера явились представители племен банту, и готтентотам пришлось потесниться. Это не удивительно – по сравнению с банту готтентоты выглядели сущими малышами. Дело в том, что их рост в среднем 160 сантиметров, а женщины этой народности еще ниже.

Они всю жизнь занимались кочевым скотоводством, так что вызывали у более рослых пришельцев желание отобрать коров и разделить все "по справедливости". Делёжка заканчивалась тем, что миролюбивым туземцам приходилось уходить в более засушливые районы, дабы не вступать в открытое противостояние с банту. А потом за черными колонистами пришли и белые, которые и вовсе решили что туземные малыши – это не люди, а вообще какая-то новая разновидность обезьян, нечто среднее между животным и homo sapiens. Во многом этому способствовала странная анатомия и физиология готтентотов.

Готтентотская женщина/ © public domain

Кроме неясной расовой принадлежности европейцев поразило строение тела увиденных ими аборигенов. Дело в том, что при невысоком росте у женщин этой народности развито чрезмерное отложение жира в районе бедер и ягодиц. Данная особенность по-научному называется стеатопигия. Выглядит необычно и гипертрофированно – зад готтентотских женщин достигает впечатляющих размеров. Это настолько удивило голландцев, что они просто бесцеремонно стали забирать женщин из племен и насильно вывозить в Европу для участия в "цирках уродцев". Кстати, именно с готтентотских женщин и началось повальное распространение этих мерзостных человеческих зоопарков.

Самой известной представительницей народа кой-коин была Саарти Бартман, которую не стесняясь показывали на площадках Лондона в обнаженном виде. Обыватели привлекали необычное анатомическое строение африканки, ее малый рост и необычное произношение, похожее на чириканье птиц.

Рисунок XVIII века/ © bigpicture.ru

Неприхотливый быт

Но вернемся на родину готтентотов. А там "недолюдей" за их непохожесть стали жестоко притеснять. Они были вынуждены покинуть юг Африки и перебраться в засушливые районы Намибии, куда колонисты просто не хотели забираться.

В настоящее время готтентоты крайне малочисленны и смешались с другими народами, почти полностью утратив свою самобытность и язык. К тому же они пострадали от тотального пьянства, к которому совершенно не имеют иммунитета. Продолжительность жизни кой-коин и так небольшая (в среднем 35–40 лет), а употребление алкоголя сводит их в могилу в два раза быстрее.

Живут они общинами, строя небольшие примитивные деревни, которые называются крааль. Это поселение по краю которого расположено несколько круглых хижин из прутьев, покрытых шкурами, а в середине находится огороженная площадка для скота.

Готтентоты живут общинами/ © az.lib.ru

С глубокой древности кой-коин практиковали многоженство, а семья девушки получала за невесту солидный выкуп – один в один наш среднеазиатский калым. Но начиная с XX века готтентотские семьи в основном моногамны. Интересна особенность этого народа, связанная с родами – разродившуюся от бремени женщину в племени считали нечистой и после рождения малыша было необходимо провести специальный обряд очищения. Для этого маму с младенцем смазывали прогорклым жиром, читали над ними заклинания. А дальше в таком виде нужно было проходить несколько месяцев пока грязь сама не начнет отваливаться кусками.

Все мы готтентоты

Это что касается жизни и обрядов готтентотов. А чем же они еще удивили ученых? Кроме странной анатомии у кой-коин существует еще довольно необычная физиологическая особенность. С наступлением холодов они умеют впадать в анабиоз. При этом все жизненные процессы в организме замедляются, а тело сковывает оцепенение. Необычна и кожа готтентотов. Помимо своего цвета, она подвержена необычайно быстрому старению, покрываясь многочисленными морщинами на лице, шее и коленях. Поэтому даже относительно молодой кой-коин выглядит глубоким стариком.

Кожа кой-коин быстро покрывается морщинами/ © bigpicture.ru

Некоторые ученые считают готтентотов прародителями всех рас на земле. При раскопках в Северной Африке и в Европе археологи неоднократно находили фигурки женщин из камня, кости, дерева. Их прозвали "палеолитическими Венерами". Взгляните на фотографии таких статуэток – сходство с готтентотскими женщинами очевидно. А ведь возраст этих фигурок около 17 000 лет.

Венера палеолита/ © commons.wikimedia.org

Постарались тут и генетики, обнаружив в ДНК кой-коин Y-хромосому, которая была свойственна самым первым людям на земле. Все это дает повод считать капоидную расу самой первой на планете, а Африку – колыбелью всего человечества.

А если это так, то получается, что все мы самую малость готтентоты. Вот и думай теперь, радоваться этому факту или огорчаться 😊

Хоть готтентоты и невысоки ростом, но есть в Африке группа народов, которая еще ниже их. Этих малышей называют пигмеями и вы наверняка слышали про них .

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А вы знали об этом?

На ремонтных заводах по всей Америке авторемонтники ищут разбитые Tesla, чтобы переделать классические автомобили в современные электрокары.Классические автомобили продолжают радовать глаз своим автовладельцам, но двигатель внутреннего сгорания уже на исходе.Компания EV West, находящаяся в Калифорнии, которая занимается переоборудованием, является одной из немногих мест, где классические автомобили переводятся в электрические, но список ожидания рассчитан на пять лет.Бизнес полагается на достаточное количество двигателей и аккумуляторов от Tesla, но при таком высоком спросе на автомобили от компании Илона Маска их нелегко найти.Вместо этого работники предприятия ищут списанные Tesla с необходимым запчастями.

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