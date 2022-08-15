Как художник Репин царю свои картины продавал

Середина XIX века в России была ознаменована небывалым интересом монаршей власти к русскому искусству. Вылилось это в содействии императора в открытии Русской оперы, Русского музея, Русского национального театра, Императорского исторического музея, Русского Императорского Палестинского общества.

Фрагмент картины И.Репина: "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве"

Немалый интерес император Всероссийский выказывал и русским художникам. Особенно он симпатизировал передвижникам, считая их основой духоподъемного наследия России.

Художник-пейзажист Е.Е. Волков вспоминал:

"Александр III благоволил к нам, передвижникам, и раз и навсегда было высказано желание, чтобы государь всегда первым открывал нашу выставку, а мы никому бы не продавали наши картины."

И действительно, император с государыней регулярно приходили на выставки и приобретали от пяти до двадцати пяти картин за раз. И это был рассвет художественной науки. Художники стремились создать небывалые по красоте и значению сюжеты и продемонстрировать их перед домом Романовых. Художник Г.Г.Мясоедов свидетельствовал: "В жизни товарищества бывали и светлые дни... достаточно вспомнить, что... выставки наши были осчастливлены посещением его императорского величества государя императора и членов августейшего семейства. .." А что же Репин? Его приветили. Картина "Садко" И.Репин Еще будучи наследником престола, Александр в 1874 году познакомился с Репиным в Париже, приезжал в его мастерскую, рассматривал эскизы, мило беседовал. Были они примерно одного возраста (около 30-ти лет) и быстро сошлись в любезной приветливости. Как об этом писал Илья Репин: "Наследник очень любил живопись, был человеком далеко не суровым. Простой в обращении, с удивительно мягким, располагающим тембром голоса. Наследник сам занимался живописью.В Париже, в сопровождении Боголюбова, наследник запросто на простом извозчике приехал ко мне в мастерскую, расспрашивал о работах. Наследник остановил мое внимание на эскизах "Садко" и заказал мне написать картину..." Так началось сотрудничество Ильи Репина с домом Романовых. А в 1884 году император заказал Репину картину "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве". "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве" И.Репин

Репин по этому поводу писал П.М. Третьякову: "Это новая тема, довольно богата, и мне она нравится, особенно с пластической стороны. Царь и народ на фоне придворной знати. Сколько разнообразия типов, выражений, лиц, контрастов, самых неожиданных, художественных..." Но не все картины Репина нравились государю. В 1885 году, Александр III, почтив своим вниманием XIII выставку Товарищества вместе с сыном и супругой, долго стоял напротив картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581г." и внимательно изучал полотно. "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581г." И.Репин Как писал И.Н. Крамской А.С. Суворину: "Перед картиной Репина государь ничего не говорил, только долго и внимательно смотрел, был необыкновенно серьезен, даже очень грустен и тронут. Думаю, что картина сделала серьезное впечатление..." Результатом стал запрет в отношении этой картины, который инициировала Академия, и до 1888 года были даже запрещены фотографические карточки этой картины в продаже. В 1891 году, на юбилейной выставке картин Репина, государь долго рассматривал полотно "Арест нигилиста". Он похвалил исполнение, но нашел странным то, как тонко и старательно был выписан Репиным сюжет. По мнению императора, эту картину можно было и смазать, так как она не представляла особой ценности и труда на нее было затрачено больше, чем она может стоить. Вместе с тем, продажа даже одной картины, делала художникам целые состояния. "Арест нигилиста" И.Репин