Как художник Репин царю свои картины продавал

Середина XIX века в России была ознаменована небывалым интересом монаршей власти к русскому искусству. Вылилось это в содействии императора в открытии Русской оперы, Русского музея, Русского национального театра, Императорского исторического музея, Русского Императорского Палестинского общества.
Фрагмент картины И.Репина: "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве"
Немалый интерес император Всероссийский выказывал и русским художникам. Особенно он симпатизировал передвижникам, считая их основой духоподъемного наследия России.
Художник-пейзажист Е.Е. Волков вспоминал:
"Александр III благоволил к нам, передвижникам, и раз и навсегда было высказано желание, чтобы государь всегда первым открывал нашу выставку, а мы никому бы не продавали наши картины."
И действительно, император с государыней регулярно приходили на выставки и приобретали от пяти до двадцати пяти картин за раз. И это был рассвет художественной науки. Художники стремились создать небывалые по красоте и значению сюжеты и продемонстрировать их перед домом Романовых.
Художник Г.Г.Мясоедов свидетельствовал:
"В жизни товарищества бывали и светлые дни... достаточно вспомнить, что... выставки наши были осчастливлены посещением его императорского величества государя императора и членов августейшего семейства..."
А что же Репин? Его приветили.Картина "Садко" И.Репин
Еще будучи наследником престола, Александр в 1874 году познакомился с Репиным в Париже, приезжал в его мастерскую, рассматривал эскизы, мило беседовал. Были они примерно одного возраста (около 30-ти лет) и быстро сошлись в любезной приветливости.
Как об этом писал Илья Репин:
"Наследник очень любил живопись, был человеком далеко не суровым. Простой в обращении, с удивительно мягким, располагающим тембром голоса. Наследник сам занимался живописью.В Париже, в сопровождении Боголюбова, наследник запросто на простом извозчике приехал ко мне в мастерскую, расспрашивал о работах. Наследник остановил мое внимание на эскизах "Садко" и заказал мне написать картину..."
Так началось сотрудничество Ильи Репина с домом Романовых. А в 1884 году император заказал Репину картину "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве"."Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве" И.Репин
Репин по этому поводу писал П.М. Третьякову:
"Это новая тема, довольно богата, и мне она нравится, особенно с пластической стороны. Царь и народ на фоне придворной знати. Сколько разнообразия типов, выражений, лиц, контрастов, самых неожиданных, художественных..."
Но не все картины Репина нравились государю. В 1885 году, Александр III, почтив своим вниманием XIII выставку Товарищества вместе с сыном и супругой, долго стоял напротив картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581г." и внимательно изучал полотно."Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581г." И.Репин
Как писал И.Н. Крамской А.С. Суворину:
"Перед картиной Репина государь ничего не говорил, только долго и внимательно смотрел, был необыкновенно серьезен, даже очень грустен и тронут. Думаю, что картина сделала серьезное впечатление..."
Результатом стал запрет в отношении этой картины, который инициировала Академия, и до 1888 года были даже запрещены фотографические карточки этой картины в продаже.
В 1891 году, на юбилейной выставке картин Репина, государь долго рассматривал полотно "Арест нигилиста". Он похвалил исполнение, но нашел странным то, как тонко и старательно был выписан Репиным сюжет. По мнению императора, эту картину можно было и смазать, так как она не представляла особой ценности и труда на нее было затрачено больше, чем она может стоить.
Вместе с тем, продажа даже одной картины, делала художникам целые состояния."Арест нигилиста" И.Репин
10 января 1892 года Репин писал Т.Л.Толстой:
"А я очень рад, что государь приобрел моих "Запорожцев". Третьяков не выражал желания приобрести ее. Терещенко, интересовавшийся ранее и даже, когда я был в Киеве, показывавший стену в своем великолепном доме, на которой он повесит картину, ни одним словом не дал знать о своем существовании с тех пор, как открылась моя выставка.О государе я и не помышлял: я знал, что он не должен был ею интересоваться... И вдруг..."
Александр III купил "Запорожцев" Репина за 35 тысяч рублей. Огромные по тем временам деньги. На эти деньги Репин приобрел себе великолепное имение вблизи Витебска."Запорожцы пишут письмо турецкому султану". И.Репин
А "Бурлаков" заказал Репину Великий князь Владимир Александрович, увидев эскизы художника. И очень любил эту картину. Она висела в бильярдной комнате Великого князя и тот всегда с интересом объяснял своим гостям ее замысел и живописно рассказывал обо всех героях, выписанных на картине, "все до самых последних намеков даже в пейзаже"."Бурлаки на Волге" И.Репин
Государь к 1880-м годам стал серьезным коллекционером Империи. И в приобретении картин серьезно соперничал с галеристом П.М. Третьяковым. Если галерист мог цену понравившейся картины сбивать до бесконечности, выжидая, пока художник подсядет "на мель" и будет готов продать ее за бесценок, то Александр III не торговался и всегда платил назначенную цену. Художники этим пользовались и цену картинам завышали, по мнению Третьякова.
Как писал галерист художнику Н.А.Ярошенко:
"Расположение государя цените и поддерживайте, не разочаровывайте императора, тем более что не требуется какой-либо "услужливости" в содержании картин, напротив, предоставляется "полная свобода"...Как бы не показались государю цены высокими, не заподозрил бы он, что эксплуатируется его расположение? Государь цену не спрашивает, потому нужно как можно назначать осторожнее..."
Пожалуй, при императоре Александр III художественное ремесло в России расцвело и художники внесли немалый вклад в его становлении, чувствуя, что это востребовано государством и щедро оплачивается золотой монетой.
А вы знали об этом?
Самый древний знак, запрещающий парковку на дороге, относится примерно к 700 году до нашей эры. Как отмечается, этот древний раритет был изготовлен в Ассирии. Он гласил: «Царская дорога. Никто не может занимать ее». Штраф, как оказывается, был намного более суровый, чем сейчас: провинившихся сажали на кол перед воротами собственного дома.
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