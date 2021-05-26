Кто такой Дед Пихто из русского фразеологизма?

Фразеологизм, включающий в себя странного персонажа по имени дед Пихто, знаком каждому. Но слова эти вылетают, как правило, без особого смысла и желания добраться до истины: кто такой этот самый Пихто. Но мы расскажем, был ли на самом деле в реальной жизни старец с таким именем и почему он стал настолько знаменит.

О происхождении слова

Пихто — это слово из фольклора, его можно найти в источниках даже XIX века. Филологи уточняют, что это имя появилось как замена нецензурной лексики в речи восточных славян. Само слово «пихто» происходит от «пихать». Глагол урезали, чтобы получилась рифма с местоимением «кто».



Имя у старика вышло поэтичное



До революции прошлого века Пихто писалось не с прописной, то есть заглавной буквы, а со сточной. И это подтверждает предположение о том, что «пихто» было не именем, а действием. Но и тогда звучное выражение использовалось тогда, когда человек не хотел отвечать на вопрос «кто?» и таким образом отшучивался.

