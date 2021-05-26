Кто такой Дед Пихто из русского фразеологизма?

Фразеологизм, включающий в себя странного персонажа по имени дед Пихто, знаком каждому. Но слова эти вылетают, как правило, без особого смысла и желания добраться до истины: кто такой этот самый Пихто. Но мы расскажем, был ли на самом деле в реальной жизни старец с таким именем и почему он стал настолько знаменит.
О происхождении слова
Пихто — это слово из фольклора, его можно найти в источниках даже XIX века. Филологи уточняют, что это имя появилось как замена нецензурной лексики в речи восточных славян. Само слово «пихто» происходит от «пихать». Глагол урезали, чтобы получилась рифма с местоимением «кто».
Имя у старика вышло поэтичное
До революции прошлого века Пихто писалось не с прописной, то есть заглавной буквы, а со сточной. И это подтверждает предположение о том, что «пихто» было не именем, а действием. Но и тогда звучное выражение использовалось тогда, когда человек не хотел отвечать на вопрос «кто?» и таким образом отшучивался.
А наши современники знают, как выглядит дед Пихто
И все же интересно: а был ли когда-либо дед Пихто в реальном мире? Но увы, такой исторической личности или же героя из сказочного мира никогда не существовало. Лишь выражение.
Интересные факты
Детская литература часто сопоставляет деда Пихто со всем нам известным Дедом Морозом, а в других источниках даже встречается аналогия с еще более мифическим персонажем — Лешим.
Сам фразеологизм можно считать синонимом другому: «На кудыкины горы воровать помидоры». Другими словами, послать неизвестно куда. Если говорить о «кудыкиной горе», то это название произошло от «куда», тут даже не нужно задаваться вопросом, есть ли такая точка на реальной географической карте. Конечно, нет.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2221252703920065214/
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