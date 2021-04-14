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Почему Жан-Поль Бельмондо в 88 лет остался один

9 апреля отметил свое 88-летие один из самых успешных французских актеров Жан-Поль Бельмондо, которого называют «нестареющим сердцеедом».

Почему Жан-Поль Бельмондо в 88 лет остался один

Его педагоги говорили, что с такой внешностью он сможет играть разве что злодеев, ведь на девушек такой герой будет только наводить ужас, однако впоследствии и на экранах, и за кадром он производил на женщин противоположный эффект: Жан-Поль Бельмондо без труда завоевывал сердца первых красавиц и так же легко их разбивал. В 70 лет он стал отцом, а в 75 развелся с женой и закрутил роман с молодой красавицей, которая словно отомстила ему за всех брошенных женщин…

Нестандартный герой-любовник

Почему Жан-Поль Бельмондо в 88 лет остался один

 

Актер в молодости

В то, что чемпион Парижа по боксу с его непрезентабельной внешностью и перебитым носом когда-нибудь станет актером, не верил никто. Однажды его отец-скульптор попросил своего друга, худрука «Комеди Франсез», устроить ему прослушивание, и тот заявил, что Жан-Поль абсолютно непригоден для сценического искусства.

Чемпион Парижа по боксу в полусреднем весе

Чемпион Парижа по боксу в полусреднем весе

Когда в 20 лет он решил поступить в Консерваторию драматических искусств в Париже, на вступительных экзаменах преподаватель ему вынес неутешительный вердикт: «Вряд ли вам стоит связывать свою жизнь с искусством, молодой человек.

С такой внешностью на сцене делать нечего, разве что застрять в амплуа слуги, да и то во втором составе. И уж точно не стоит перед камерой целоваться с женщиной. Герой-любовник – это не ваше призвание. Все равно никто не поверит». Его все же приняли, но многие педагоги считали его безнадежным – мало того, что он был злостным прогульщиком и дебоширом, так еще и претендовал на роли романтических героев. Один из преподавателей на экзамене ему сказал: «Невозможно представить себе, что ты со своей рожей будешь обнимать на сцене женщину. Зритель этого не переживет, весь зал будет покатываться со смеху...». А вот женщины так не думали…

Жан Габен и Жан-Поль Бельмондо

Жан Габен и Жан-Поль Бельмондо



Несмотря на то, что Жан-Поль никогда не был красавцем, на представительниц противоположного пола он умел производить впечатление. Его друзьям и коллегам оставалось только удивляться тому, как легко Бельмондо покорял первых красавиц Парижа. Однажды встретившись с ним на съемках, актер Жан Габен сказал: «Этот парень некрасив, но в нем есть что-то, что было во мне и что нравится женщинам».

Первый брак

Актер с первой женой и детьми

Актер с первой женой и детьми

Сам он считал, что серьезных романов у него было 6. Когда ему было 20 лет, он познакомился с танцовщицей Рене Константен. Он называл ее Элоди, по имени героини спектакля, в котором тогда играл. Они поженились и прожили вместе 13 лет. Элоди подарила ему троих детей – Патрицию, Флоранс и Поля. Их семейное счастье вряд ли можно было назвать безоблачным. Когда на актера обрушилась громкая слава после выхода на экраны фильма Годара «На последнем дыхании», его начали одолевать толпы поклонниц, и нельзя сказать, что он оставался безучастным к их вниманию.

Жан-Поль Бельмондо и Элоди Константен

Жан-Поль Бельмондо и Элоди Константен



Позже Бельмондо говорил, что Элоди была единственной женщиной, которая не пыталась им командовать и во всем его поддерживала. Она пыталась не обращать внимания на слухи об отношениях мужа с партнершами по съемочной площадке, но ее терпение лопнуло, когда он в открытую начал крутить роман с актрисой Урсулой Андресс. Элоди сама подала на развод и позже призналась мужу: «Когда я узнала о твоей измене, то выплакала столько слез, что они заполнили бы бездонный колодец нашего летнего домика в Кап-Ферра».

Бельмондо и девушка Бонда

Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс

Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс

Швейцарская актриса Урсула Андресс прославилась в образе девушки Бонда и к тому моменту считалась одной из самых красивых и притягательных европейских актрис. Их роман с Бельмондо был бурным и разрушил 2 семьи, ведь ради актера Урсула развелась с мужем. Вместе они провели 7 лет. Она с удовольствием появлялась вместе с ним на светских приемах и вечеринках, упивалась вниманием прессы к их паре и охотно позировала под руку с ним фотографам, но создание семьи в ее планы не входило. А Бельмондо, несмотря на всю свою ветреность, все же искал надежный тыл.

 

Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс

Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс



Позже Урсула говорила: «Возможно, находясь рядом с Жан-Полем, я высмеяла весь свой смех, отпущенный мне Всевышним на целую жизнь. Во всяком случае, после того как мы расстались, я утратила чувство юмора и почти перестала улыбаться».

Семилетний гостевой брак

Жан-Поль Бельмондо и Лаура Антонелли

Жан-Поль Бельмондо и Лаура Антонелли

От Урсулы Андресс Бельмондо ушел к еще одной красавице-актрисе – итальянке Лауре Антонелли, девушке года журнала «Playboy» и звезде откровенных фильмов. Она тоже ради актера развелась со своим мужем, и вместе с Бельмондо они тоже провели 7 лет. Их брак был гостевым: она жила в Риме, он – в Париже, и они ездили друг к другу по выходным и на праздники.

 

Жан-Поль Бельмондо и Лаура Антонелли

Жан-Поль Бельмондо и Лаура Антонелли



Лаура слишком ценила свою свободу и так и не решилась на создание семьи со знаменитым сердцеедом, что и стало причиной их расставания. Когда актер ее бросил, Лаура впала в депрессию, начала злоупотреблять спиртным и даже пыталась свести счеты с жизнью. Опасаясь за ее здоровье, Бельмондо продолжал с ней общаться и поддерживал ее на протяжении нескольких лет, но в его сердце уже была другая женщина.

«Это мой мотор»

Актер с Марией Карлос Сотомайор и Сержем Гинсбургом, 1985

Актер с Марией Карлос Сотомайор и Сержем Гинсбургом, 1985


Ему было уже 48 лет, когда в его жизни появилась 20-летняя модель из Бразилии Мария Карлос Сотомайор. О ней актер говорил: «Это мой мотор, муза, наконец, сила, которая влечет меня к жизни каждый день». И снова отношения продлились 7 лет, и снова девушка о замужестве и слышать не хотела – все свое время она посвящала шопингу, вечеринкам и… другим мужчинам. На прощание она подарила ему щенка терьера, злорадно пожелав найти счастье «хотя бы с этой с…й».

Второй брак, который продлил ему жизнь

Жан-Поль Бельмондо и Натти Тардивель

Жан-Поль Бельмондо и Натти Тардивель



Второй законной женой актера стала манекенщица и танцовщица Натали Тардивель. Сотомайор очень бы удивилась, если бы узнала, что они познакомились именно благодаря той самой собачке по имени Майя, которую она ему подарила. С тех пор Бельмондо с ней не расставался и однажды увидел на руках у женщины такого же терьера. Он подошел к ней поговорить об их питомцах и вдруг обнаружил, что их объединяет не только любовь к собакам.

Почему Жан-Поль Бельмондо в 88 лет остался один

Актер со второй женой и дочерью Стеллой

Девушка была моложе него на 30 лет, и никто не ожидал, что этот союз окажется долговечным. Однако Натти вела себя совсем не так, как его предыдущие избранницы: она приезжала к нему в театр на репетиции, а после отвозила домой и кормила любимыми блюдами. Она была рядом с ним, когда случилась беда – во время пожара погибла его старшая дочь, а вскоре Бельмондо слег с инсультом. Больше полугода Натти выхаживала его, именно благодаря ей он вновь научился ходить и говорить. И через 2 года, когда актеру исполнилось 70 лет, у них родилась дочь Стелла. Но еще через 5 лет Натти встретила другого мужчину, своего ровесника, и Бельмондо ее отпустил.

Расплата за грехи

Жан-Поль Бельмондо и Барбара Гандольфи

Жан-Поль Бельмондо и Барбара Гандольфи



Ему было уже 75 лет, но ставить крест на своей личной жизни он не собирался. Последней избранницей Бельмондо стала бельгийская модель Барбара Гандольфи, на 43 года моложе него. За те 4 года, что они провели вместе, друзья не раз пытались его образумить, уверяя актера в том, что она его обманывает. Он не верил, даже после того, как его особняк дважды ограбили, и говорил, что девушка вернула ему радость жизни. Как оказалось, Барбара действительно была мошенницей и однажды перевела с его счета на свой 200 тысяч евро. Бельмондо отказался от судебных исков в ее адрес, но после этого с ней расстался. С тех пор актер остается в одиночестве. Судьба не раз дарила ему шансы построить крепкую семью, но он вновь и вновь наступал на те же грабли. Хотя, если бы ему предложили прожить свою жизнь заново, он наверняка не стал бы ничего исправлять.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2191471768373824103/

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