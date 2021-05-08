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Невероятные истории из жизни гениев

Невероятные истории из жизни гениев

Дневник длиною в жизнь

Архитектор и учёный Ричард Фуллер известен благодаря созданию геодезического купола (пространственная стальная сетчатая оболочка из прямых стержней), разработкам городов будущего и созданию автомобиля под названием «Димаксион». Но кроме того, Фуллер был немного чудаковат: он носил на руке трое часов, чтобы всегда знать точное время разных часовых поясов, несколько лет подряд спал только два часа в сутки (прозвав это «сном Димаксиона»), но вскоре бросил эту затею, т.к. его коллеги не успевали за его работой. А самое интересное то, что учёный вёл подробный дневник всей своей жизни с 1915 по 1983 года (события в котором были записаны с интервалом в 15 минут). В последствие, этот лог назвали «хроникой Димаксиона» (насчитывает 82 метра в высоту) и сейчас он находится в Стэндфордском университете.

Сходил по нужде

Невероятные истории из жизни гениев

 

Тихо Браге – датский астроном, живший в шестнадцатом столетии, был известен своей эксцентричной жизнью и не менее странной смертью. В колледже он потерял нос во время дуэли и с тех пор носил металлический протез. Но Тихо был еще тот весельчак, что, вероятно, и погубило учёного. Во время банкета в Праге Тихо не отлучался в туалет до самого завершения, т.

к. это считалось нарушением этикета. После чего он заработал воспаление почек и его мочевой пузырь лопнул 11 дней спустя.

Пифагор–вегетарианец

Невероятные истории из жизни гениев

 

Великий греческий математик Пифагор подарил науке теорему, которая в последствие стала основой геометрии. Однако, не все его идеи выдержали испытание временем. Пифагор всячески поддерживал идею вегетарианства, и всё же, одним из аспектов этой практики был полный запрет бобовых культур. По легенде, именно эти семена были причастны к смерти математика. Убегая от грабителей, он наткнулся на поле усеянное бобами и решил, что лучше умереть, чем ступить на него. После чего нападавшие догнали его и перерезали горло.

Гений-трудяга

Невероятные истории из жизни гениев

 

Физик Роберт Оппенгеймер был невероятно одарённым человеком: свободно говорил на восьми языках, обладал широкими познаниями в философии, лингвистике и даже поэзии. В результате чего, иногда ему было трудно понимать других людей, в силу их недостаточной образованности. К примеру, в 1931 году великий физик попросил своего коллегу по Калифорнийскому университету в Беркли Лео Недельского подготовить для себя лекцию, отметив, что это должно быть легко, т.к. весь необходимый материал был в книге, которую дал ему Оппенгеймер. Вскоре озадаченный Лео вернулся потому, что книга была полностью на голландском языке. На что гений ответил: «Но ведь это такой лёгкий язык!».

Бездомный математик

Невероятные истории из жизни гениев

 

Пал Эрдёш был настолько предан своей работе, что ни разу не женился, жил на чемоданах, часто появляясь на пороге у своих друзей со словами: «мой мозг открыт», после чего уходил с головой в числа на день или два. Чтобы не тратить ни минуты впустую, он чашками хлестал кофе, принимал таблетки кофеина и амфетамины. Результат: тысячи опубликованных работ, а математики даже вывели число Эрдёша (простыми словами длина кратчайшего пути от человека до самого Эрдёша по совместным работам).

Физик-приколист

Невероятные истории из жизни гениев

 

Ричард Фейнман был одним из самых плодовитых и известных учёных 20-го века. Чего только стоит его участие в сверхсекретном Манхэттенском проекте. Но Ричард был тот еще весельчак. К примеру, когда ему было скучно на Манхэттенском проекте, он открывал замки и взламывал сейфы, демонстрируя насколько легко можно обойти систему безопасности. Одновременно с разработкой теории квантовой электродинамики Фейнман зависал со стриптизёршами, досконально выучил язык майа, овладел тувинским горловым пением, и смог объяснить, как резиновые уплотнительные кольца стали причиной взрыва космического корабля «Challenger» в 1986 году.

Костяные войны

Невероятные истории из жизни гениев

Во время юрской лихорадки (конец 18-го – начало 19-го веков) палеонтолог музея Пибоди в Йельском университете Гофониил Чарльз Марш и сотрудник Академии естественных наук всячески старались превзойти друг друга, в результате чего они стали заклятыми врагами. Как-то раз, Марш подкупил сторожей раскопок, чтобы присвоить все находки себе. Во время одной из экспедиций он послал своих людей следить за Коупом. По слухам, горе шпионы взорвали друг друга, боясь разоблачения. Годами Марш и Коуп публично унижали друг друга в научных статьях, обвиняя в финансовых махинациях и профессиональной некомпетенции. И, тем не менее, они сделали огромный вклад в палеонтологию: благодаря их усилиям были обнаружены такие классические представители древних времён, как стегозавр, трицератопс, диплодок и апатозавр.

Рассеянный профессор

Невероятные истории из жизни гениев

Вернер Гейзенберг, вероятно, один из самых блестящих физиков-теоретиков с тараканами в голове. В 1927 году он разработал знаменитый в квантовой механике принцип неопределённости, который объясняют поведение субатомных частиц. Несмотря на это, он чуть не завалил докторский экзамен, т.к. почти не имел практических знаний. Когда профессор спросил его, как работает батарейка – тот не имел не малейшего представления.

Гений, опередивший своё время

Невероятные истории из жизни гениев

 

Никола Тесла был одним из величайших учёных всех времён. Он иммигрировал из Сербии в США в 1884 году, где начал работать на Томаса Эдисона, делая ошеломляющие открытия в радиоконструировании, робототехнике и электричестве. Некоторые из них Эдисон присвоил себе. К слову Тесла был импульсивен не только во время работы: он страдал обсессивно-компульсивным расстройством, а именно – очень боялся микробов. Кроме того, он стал одержим числом 3, обходя здание три раза перед тем, как войти в него. Во время каждого приёма пищи он пользовался ровно 18 салфетками, чтобы натирать столовые приборы до блеска.

Источникhttps://fishki.net/1265620-neverojatnye-istorii-iz-zhizni-geniev.html

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