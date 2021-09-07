Низкая самооценка у ребенка: кто виноват и что делать?

Проблема низкой самооценки, к сожалению, знакома многим людям. Если ваш ребенок не любит фотографироваться, смотреть на себя в зеркало и до ужаса боится публичных выступлений, то, возможно, она близка и ему. Мы взяли интервью у психолога, специалиста центра «12 коллегий» Юлианы Исаковой и выяснили: неуверенность в себе – приговор или зона развития.

Низкая самооценка у подростка – это нормально или с ней нужно сразу обращаться к психологу?

Вопрос степени. Вообще, переживания, связанные с самооценкой, типичны для подростка и их можно считать особенностью возраста. Один день подросток думает, что у него все прекрасно, он талантлив и хорош собой. Но уже завтра без каких-либо объективных факторов самооценка может измениться на диаметрально противоположную. Он решит, что он неудачник, особенно если ему кто-то что-то сказал или прокомментировал его действия.

В целом, переживания из-за своих особенностей нормальны, но нужно обращать внимание на уровень серьезности этой проблемы и если она мешает подростку в его повседневной жизни, то можно обратиться к специалисту.

Есть ли грань, после которой точно надо обращаться к психологу?

Есть несколько колокольчиков: общается ли он с другими детьми или проводит все свободное время в одиночестве?

У ПОДРОСТКА НЕУСТОЙЧИВАЯ CАМООЦЕНКА?

Как реагирует на изменения? Если он пошел в новую секцию, поехал в новый лагерь, поведение изменилось? Что у него со здоровьем? Часто ли болит голова и живот? Пропускает ли он по этой причине школу?

Да, все верно. Она ситуативна, изменчива и во многом зависит от слов окружающих.

Как формируется самооценка у ребенка и что на нее влияет?

Процесс развития ребенка и формирования самооценки делится на два периода: дошкольный и школьный. До школы ребенок ориентирован на значимых взрослых, и его самооценка напрямую зависит от их слов и обратной связи. Ребенок пока мало сталкивается со сверстниками и не до конца понимает: что у нечего получается хорошо, а что не очень. Поэтому считается нормальным, если ребенок приходит в школу с несколько завышенной самооценкой – это не проблема, а особенность возраста.

Потом, когда ребенок идет в начальную школу, он начинает сравнивать себя с другими, получает отзывы от сверстников и учителей, его самооценка несколько понижается и становится адекватной, ведь теперь она основана на опыте. В этот момент формируется отношение к себе и своей деятельности, поэтому очень важно, какой «заряд» дает учитель младших классов: критикует или, наоборот, хвалит детей.

Что делать родителю, чтобы у ребенка была адекватная самооценка?

Есть несколько базовых правил. Во-первых, когда обсуждаете деятельность ребенка, сравнивайте его результаты с его предыдущим опытом, а не с другими детьми, братьями или сестрами, собой или еще кем-то. Сравнение всегда должно происходить с ним же в прошлом. «На этой неделе у тебя две тройки, а на прошлой было четыре. Ты молодец и постарался».

Во-вторых, не используйте обобщения и критикуйте не ребенка, а его поступок. Когда родители раздражены, они часто используют формулировки: «Какой ты у меня невнимательный, все теряешь» или «Какой ты неряха: все разбросал». Дети запоминают такие оценки и считают, что они правдивы.

Есть принцип обратной связи, при котором в общении с ребенком, вы обращаете внимание не на промахи, а на успехи. К примеру, вы учите его писать буквы. Он написал весь алфавит, часть букв получилась хорошо, часть – не очень. Что обычно делают родители? Указывают на неудачные буквы и просят их переписать. А можно спросить: «Какие буквы получились лучше всех и тебе больше всего нравятся?». Вместе выберите их с ребенком и потом предложите остальные написать столь же аккуратно.

Корректно ли говорить ребенку, что он лучше всех? Или это тоже сравнение?

Дошкольнику — корректно, а школьник уже способен отличить реалистичную оценку от фантастической. Если оценка нереалистична, у него может возникнуть ощущение обмана, поэтому лучше использовать сравнения только с его прошлыми результатами.

Низкая самооценка поддается корректировке?

К счастью, это не приговор, с ней можно работать и улучшать в любом возрасте: школьном, подростковом и взрослом. Она успешно корректируется.

КАКИМ ОБРАЗОМ?

Чаще всего происходит комплексная работа. Во-первых, необходимо научить родителей давать положительные оценки и правильно реагировать на успехи и неудачи, чтобы ребенок чувствовал поддержку. Затем ребенок приходит на индивидуальные консультации или групповые тренинги. Групповая работа полезна еще тем, у кого есть сложности в общении с другими ребятами.

Ребенок переживает из-за внешности – что делать?

Из-за внешности в основном переживают подростки – еще одна характеристика возраста. Тело быстро меняется, они перестают узнавать себя в зеркале и им нужно время, чтобы принять новый образ.

Но если изменения или некоторые особенности переживаются ребенком болезненно, то важно понять: проблема реальная или он себе ее придумал. Если реальная, к примеру, акне, то стоит вместе обратиться к врачу за консультацией и поддержать ребенка на пути к выздоровлению. Если проблема надуманная, подумайте об индивидуальной консультации с психологом.

Что делать, если ребенок переживает из-за интеллектуальных способностей или спорта?

Здесь работает принцип компенсации. Не получается в одной сфере – ищем ту, в которой получится. Важную роль играют примеры компенсации родителей, друзей и знакомых. Помните речь Стива Джобса о том, как трудности продвигали его к гораздо большим успехам? Такие истории мотивируют искать «свои» сферы, развиваться и добиваться результата.

СТОИТ ЛИ ТРЕБОВАТЬ ОТ РЕБЕНКА ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ИЛИ ЛУЧШЕ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО НРАВИТСЯ И ПОЛУЧАЕТСЯ?

На первом этапе лучше дать развиваться в том, что нравится, особенно если есть вопросы к самооценке. Ребенку важно почувствовать эйфорию от успеха и реализации возможностей. На следующих этапах в качестве вызова и новой ступеньки можно предлагать задачи из других сфер.

Также надо учитывать тип нервной системы ребенка. Люди с некоторыми типами нервной системы не выносят однотипную продолжительную деятельность, зато с радостью принимаются за новые задачи. Это тоже стоит учитывать.

ЗАВЫШЕННАЯ САМООЦЕНКА ТОЖЕ СВЯЗАНА С НЕУВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ?

Завышенная самооценка, чаще всего, — это маскировка заниженной. Часто агрессивное, вызывающее и хамоватое поведение подростка означает неуверенность в том, как же он на самом деле выглядит. Это корректируется на групповых занятиях.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ НА ПРОЩАНИЕ ПОДРОСТКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ, ДЛЯ КОТОРЫХ ТЕМА САМООЦЕНКИ АКТУАЛЬНА…

Среди подростков часто принято вести себя позитивно. Показывать, что у них все здорово и нет переживаний. Пока они вместе на такой волне, каждому кажется, что только у него есть проблемы, а жизнь остальных легка и беззаботна. Одна из задач тренинга – честно поговорить о том, что они такие не одни и других те же самые проблемы. Важно понять, что ты не уникален в своих переживаниях и ты можешь с ними справиться.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2297392060215069454/

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