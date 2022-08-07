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Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ

Существует не так уж и много ситуаций, в которых от нас требуется молниеносное принятие решений. В основном, человек имеет достаточно времени, чтобы взвесить все “за” и “против”, прикинуть дальнейшее развитие событий или поискать подсказку. 

Имеет, но постоянно куда-то торопится и решения тоже принимает в спешке, импульсивно, нередко впоследствии жалея о сказанном или сделанном.

Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ!Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ!

Во время решения нашей загадки не нужно никуда торопиться. И уж тем более не нужно спешить с ответом, который, на первый взгляд, для многих очевиден. Подумайте над условием, приведенным на картинке ниже.

Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ!Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ!question, riddle

Спешка, пожалуй, неотъемлемый атрибут современной жизни. Мы быстро собираемся, быстро работаем, быстро перебегаем со станции на станцию. Даже быстро ходим по городу, совершенно позабыв о том, что есть возможность просто прогуляться и насладиться красотами архитектуры. Безусловно, каждый живет в собственном ритме, который диктуют жизненные условия, но все же существуют лайфхаки, способные уменьшить уровень спешки. Давайте вместе почитаем, в чем же они заключаются:

  1. Изменить мышление. Согласитесь: в большинстве случаев 5-10 минут роли не сыграют. Например, не стоит торопить ребенка быстрее собираться на прогулку - детская площадка за 10 минут никуда не денется, а вот настроение может быть основательно испорчено в процессе сборов.
  2. На каждое дело - специально отведенное время. “Да, быстрее уже, заворачивайте покупку - мне еще столько дел предстоит сделать!” - как часто на кассе нас посещают подобные мысли. А, между тем, не глядя бросив товар в пакет или сдачу в кошелек, человек рискует обнаружить брак или недосчитаться финансов.
  3. Делу время - потехе час. Прогулка, встреча с друзьями и даже прием пищи - это удовольствие и отдых. Не стоит лишать себя маленьких радостей, проносясь в скоростном потоке современной жизни. Ведь даже на быстротечной реке лодка все равно ненадолго причаливает к берегу.
Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ!Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ!

А теперь давайте вернемся к нашей загадке. Удалось вам найти решение? Давайте сверим результаты!

Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ!Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ!answer, riddle

Вот так, оказывается, все просто решалось! Но, поспешив с выводами и не дав себе возможности логически поразмыслить, в итоге можно было получить не совсем верный ответ. И в жизни все точно так же - не стоит спешить, поддаваясь импульсу, а лучше давать себе чуть-чуть времени для взвешенной оценки ситуации.

А вы знали об  этом?

Ученые из Китая изобрели умную подушку. Она умеет отслеживать качество сна и контролировать положение головы человека для наилучшего отдыха. Заряжать подушку не надо. Подобная разработка уже применялась ранее. Ее внедряли в одеяла и маски для глаз. Ученые продолжают искать решения с меньшими ограничениями, не ставящее под угрозу комфорт пользователя.  

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