Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ

Существует не так уж и много ситуаций, в которых от нас требуется молниеносное принятие решений. В основном, человек имеет достаточно времени, чтобы взвесить все “за” и “против”, прикинуть дальнейшее развитие событий или поискать подсказку.

Имеет, но постоянно куда-то торопится и решения тоже принимает в спешке, импульсивно, нередко впоследствии жалея о сказанном или сделанном.

Во время решения нашей загадки не нужно никуда торопиться. И уж тем более не нужно спешить с ответом, который, на первый взгляд, для многих очевиден. Подумайте над условием, приведенным на картинке ниже.