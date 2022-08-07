Загадка на логику: вдумчивость и неторопливость помогут найти правильный ответ

Существует не так уж и много ситуаций, в которых от нас требуется молниеносное принятие решений. В основном, человек имеет достаточно времени, чтобы взвесить все “за” и “против”, прикинуть дальнейшее развитие событий или поискать подсказку.
Имеет, но постоянно куда-то торопится и решения тоже принимает в спешке, импульсивно, нередко впоследствии жалея о сказанном или сделанном.
Во время решения нашей загадки не нужно никуда торопиться. И уж тем более не нужно спешить с ответом, который, на первый взгляд, для многих очевиден. Подумайте над условием, приведенным на картинке ниже.
Спешка, пожалуй, неотъемлемый атрибут современной жизни. Мы быстро собираемся, быстро работаем, быстро перебегаем со станции на станцию. Даже быстро ходим по городу, совершенно позабыв о том, что есть возможность просто прогуляться и насладиться красотами архитектуры. Безусловно, каждый живет в собственном ритме, который диктуют жизненные условия, но все же существуют лайфхаки, способные уменьшить уровень спешки. Давайте вместе почитаем, в чем же они заключаются:
- Изменить мышление. Согласитесь: в большинстве случаев 5-10 минут роли не сыграют. Например, не стоит торопить ребенка быстрее собираться на прогулку - детская площадка за 10 минут никуда не денется, а вот настроение может быть основательно испорчено в процессе сборов.
- На каждое дело - специально отведенное время. “Да, быстрее уже, заворачивайте покупку - мне еще столько дел предстоит сделать!” - как часто на кассе нас посещают подобные мысли. А, между тем, не глядя бросив товар в пакет или сдачу в кошелек, человек рискует обнаружить брак или недосчитаться финансов.
- Делу время - потехе час. Прогулка, встреча с друзьями и даже прием пищи - это удовольствие и отдых. Не стоит лишать себя маленьких радостей, проносясь в скоростном потоке современной жизни. Ведь даже на быстротечной реке лодка все равно ненадолго причаливает к берегу.
А теперь давайте вернемся к нашей загадке. Удалось вам найти решение? Давайте сверим результаты!
Вот так, оказывается, все просто решалось! Но, поспешив с выводами и не дав себе возможности логически поразмыслить, в итоге можно было получить не совсем верный ответ. И в жизни все точно так же - не стоит спешить, поддаваясь импульсу, а лучше давать себе чуть-чуть времени для взвешенной оценки ситуации.
А вы знали об этом?
Ученые из Китая изобрели умную подушку. Она умеет отслеживать качество сна и контролировать положение головы человека для наилучшего отдыха. Заряжать подушку не надо. Подобная разработка уже применялась ранее. Ее внедряли в одеяла и маски для глаз. Ученые продолжают искать решения с меньшими ограничениями, не ставящее под угрозу комфорт пользователя.
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