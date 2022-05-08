Для чего богачи на Руси всегда носили с собой ложку?

Боярин. Изображение взято из открытых источников

Традиция собирать большое количество людей за столом пришла к нам с далёких времён. Блюда тогда разливались черпаком. А поэтому важно было на таких мероприятиях иметь свои ложки. Те же, у кого их с собой не было, ели руками. Известно, что столовые принадлежности с собой всегда носили богачи.

Ложка за голенищем сапога

Интересен тот факт, что до конца 19-го столетия ложку носили за голенищем сапога. Так поступали не только бояре, но и служивые люди, которым ложка могла понадобиться в любое время. Наиболее удобным было место за голенищем сапога.

Экономия или скряжничество?

Отправлявшиеся в гости, бояре всегда носили с собой ложки. Общаясь с иностранцами, они посещали их дома. Но ложки им там не были нужны. Объясняя своё скряжничество культурными различиями, иностранцы не торопились усаживать гостей за стол. В отличие от них, на Руси гостей кормили до отвала и угощали всем наилучшим.

Зная о весёлом нраве русских бояр, не удивительно, что, бывая в гостях у иностранцев, они сразу же намеревались достать ложку. Этим самым они демонстрировали свою готовность пообедать. Попадавшие в неловкое положение, иностранцы порой не знали, как реагировать в данной ситуации.

Всё это забавляло бояр.

С давних пор на Руси было делом чести накормить пришедших в дом гостей. В отличие от них иностранцы не хотели кормить за свой счёт приходящих к ним гостей. Поэтому нередко они становились объектом шуток у русских бояр.

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