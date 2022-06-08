Какие русские имена на самом деле «не русские»

В последние годы наиболее популярными именами считаются женские Софья и Полина, мужскими — Александр, Дмитрий и Максим. Эти имена принято считать русскими, но на самом деле это не так. Как же звучат исконно русские имена, появившиеся задолго до крещения Руси?

«Говорящие» и составные

Отличительной чертой исконно русских имен является их простое и понятное значение. Например, Богдан – «богом данный» или Любомир – «тот, кто любит мир». Наши предки верили, что имя влияет на судьбу человека, поэтому подходить к его выбору нужно тщательно. Кроме того, понять, что имя славянское, можно из его структуры. Скорее всего оно будет состоять из двух корней, выступающих основами. Такие имена – Добронрав, Мирослава. Среди других ярких примеров можно назвать имя Святослав. Так, например, звали одного из древнерусских князей, который прославился благодаря завоевательным походам. Именно этот правитель предупреждал врага о нападении легендарной фразой «Иду на вы». Не стоит забывать и о распространенном княжеском имени Владимир, то есть – «владеющий миром». Его полностью оправдывают судьбы как Владимира Святого – он крестил Русь в 988 году, так и Владимира Мономаха – этот князь до последнего пытался противостоять распаду государства и призывал остальных прекратить распри.

«Солнечные» имена

Другая группа исконно русских имен так или иначе связана с солнцем, а точнее – славянским богом солнца Ярилой. Последний по языческим верованиям был олицетворением жизни и процветания. Недаром имена Ярослав и Ярослава вновь приобретают популярность в наши дни. Обращаясь к прошлому, нельзя не вспомнить Киевского князя Ярослава Мудрого, деятельность которого и правда принесла Руси благополучие. Ярослав способствовал развитию культуры и образования, одержал важную победу над кочевыми племенами печенегов, упрочил отношения с западными государствами. Первый письменный свод законов «Русская Правда», составленный по распоряжению Ярослава Мудрого, считался одним из самых прогрессивных и гуманных в Европе XI века.

Свет, радость и Бог

Большинство исконно русских имен несут в себе светлый и позитивный смысл. Называя ребенка, его родители верили, что правильное имя поможет ему обрести счастье и удачу. Часто встречаются частицы «люб» и «мир» - к примеру, Любимир, Яромир, Добромир, Велимир и другие. Другим распространенным корнем являлся «свет»: Светогор, Светозар, Светлана. Этот корень у славян ассоциировался с жизнью, перерождением и радостью. Многие славянские имена имеют в своей основе слова «бог» или «бож»: Боголюб, Божедар, Божен/Божена, Богдан. Так детей называли в надежде на то, что Бог всегда будет рядом с ними и дарует им долгую жизнь. Не чужды были нашим предкам переживания о земных благах и богатстве. Об этом свидетельствуют такие имена как Злата – «золотая», а также Владислав и Мирослава – связанные с известностью и славой.

Какие имена мы считаем русскими?

В наши дни представление об исконно русских именах оказалось сильно искажено. Произошло это из-за того, что после принятия христианства в Древнюю Русь буквально хлынули новые имена. Происхождение у них было разным, от латинских до греческих. Вышеупомянутый князь Владимир в крещении стал Василием, а его бабушка княгиня Ольга – Еленой. Имена, проникшие на Русь из Византии, тоже имели глубокое и жизнеутверждающее значение: Виктор – «победитель», Евгений – «благородный», Софья – «мудрая», Татьяна – «устроительница».

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А вы знали об этом?

Все русские женщины, независимо от возраста и сословия, носили косы, и по ним можно было определить их статус. Так, девочкам с семи лет заплетали косу из трех прядей, символизировавшую триединство. У славян это были три мира – Явь, Правь и Навь, а у христиан – Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Заплеталась коса строго по направлению позвоночника, так как наши предки считали, что именно через хребет человека наполняют жизненные силы.

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