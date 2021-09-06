Тест: о чем может рассказать ваша форма лица

Физиогномика, которую психологи считают псевдонаукой, довольно интересная методика, позволяющая определить тип личности человека путём анализа его внешних черт и выражения лица. Так мы уже рассказывали ранее, что по форме носа можно определить характер человека. Форма лица также может поведать не меньше интересного о ваших личностных качествах.
В области чтения человеческих лиц существуют даже свои эксперты. Так Джин Ханер является автором книги “Мудрость твоего лица”, в которой изложены труды эксперта в изучении китайского искусства физиогномики. И вот к каким выводам пришла эксперт в изучении этого вопроса:
“У большинства людей нет ярко выраженной отчётливой формы лица. Чаще всего мы можем встретить людей с лицами, сочетающими в себе сразу несколько форм, например, квадратную и круглую, или ромбовидную и овальную. Но наряду с этим есть и люди, форма лица которых легко распознаваемая”.
В ходе изучения лицевой физиогномики Джин исследовала лица 3000 студентов, дав каждому из типов лиц свои характеристики. Так люди с прямоугольным лицом умные, с круглым – добрые, с квадратным – выносливые, а с овальным – разговорчивые.
А теперь остановимся подробнее на этих четырех главных и ещё трёх возможных формах лица, и узнаем, что интересного они могут поведать о своем хозяине.
Посмотрите на картинку и определитесь с вашей формой лица
А теперь пришло время узнать, какой же вы на самом деле человек по вашей форме лица.
1) Овальная форма лица
2) Круглая форма лица
Это добродушные люди, которые готовы поделиться своей добротой буквально с каждым. По жизни они уступчивы. С ними запросто можно договориться. Но не всегда люди готовы ответить той же монетой круглолицым. Он этого их разочарование в людях только нарастает, преследуя их всю жизнь. С этим нужно научиться жить и бороться. Или просто не допускать в свою жизнь самовлюбленных натур.
3) Прямоугольная форма лица
Такая форма лица в первую очередь говорит об уме ее обладателя. Порой эти люди умны прям чересчур. Их жизнь идет по четко заданному плану. Они не привыкли открыто демонстрировать свои чувства и эмоции.
Это карьеристы и трудоголики, для которых работа всегда на первом месте. И если они испытывают какое-то эмоциональное напряжение, то именно умственный труд способен отвлечь их и помочь им в решении всех проблем.
4) Квадратная форма лица
Таких людей просто переполняет энтузиазм. Их характеризует выносливость и сила духа. Любое дело буквально горит в их руках. Но и усталость по окончанию тоже дает о себе знать. Поэтому им нужно уметь находить компромисс и гармонично сочетать работу с отдыхом.
5) Треугольная форма лица (тип “сердце”)
Как правило, это люди с широкими лбами и зауженными подбородками. По своей натуре это живчики, которые не могут подолгу усидеть на одном месте. Смысл их жизни заключается в постоянном движении, смене локаций, картинок, их внутренняя сила дает им возможность идти строго вперёд, добиваясь поставленных целей любой ценой. И такая характеристика личности заложена изначально в них самой природой, а не сформировалась в процессе жизнедеятельности. Упрямство, граничащее с креативом, так еще можно сказать об этих людях.
6) Трапециевидная форма лица (тип “груша”)
Иными словами, форма лица в виде треугольника с узким лбом и широкой нижней челюстной частью. Обвинить и осудить другого не составит им особого труда. Они привыкли перекладывать ответственность на других и после винить во всех неудачах кого-то другого, умывая руки.
7) Ромбовидная форма лица (тип “алмаз”)
Это прирожденные перфекционисты, которые привыкли все держать под контролем. У них свое особое видение вещей и людей. Они очень внимательны к деталям, что позволяет таким людям выполнять свою работу просто идеально и на высоком уровне.
Но природа не обделила их также острым языком, который иногда может больно “жалить” и “подкалывать” окружающих.
А какая у вас форма лица? Можете согласиться с полученными личностными характеристиками по типу лица?
Источник : https://test.temaretik.com/2295764069766662573/
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