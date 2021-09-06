Тест: о чем может рассказать ваша форма лица

Физиогномика, которую психологи считают псевдонаукой, довольно интересная методика, позволяющая определить тип личности человека путём анализа его внешних черт и выражения лица. Так мы уже рассказывали ранее, что по форме носа можно определить характер человека. Форма лица также может поведать не меньше интересного о ваших личностных качествах.

В области чтения человеческих лиц существуют даже свои эксперты. Так Джин Ханер является автором книги “Мудрость твоего лица”, в которой изложены труды эксперта в изучении китайского искусства физиогномики. И вот к каким выводам пришла эксперт в изучении этого вопроса:

“У большинства людей нет ярко выраженной отчётливой формы лица. Чаще всего мы можем встретить людей с лицами, сочетающими в себе сразу несколько форм, например, квадратную и круглую, или ромбовидную и овальную. Но наряду с этим есть и люди, форма лица которых легко распознаваемая”.

В ходе изучения лицевой физиогномики Джин исследовала лица 3000 студентов, дав каждому из типов лиц свои характеристики. Так люди с прямоугольным лицом умные, с круглым – добрые, с квадратным – выносливые, а с овальным – разговорчивые.

А теперь остановимся подробнее на этих четырех главных и ещё трёх возможных формах лица, и узнаем, что интересного они могут поведать о своем хозяине.

Посмотрите на картинку и определитесь с вашей формой лица

А теперь пришло время узнать, какой же вы на самом деле человек по вашей форме лица.

1) Овальная форма лица