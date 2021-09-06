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Тест: о чем может рассказать ваша форма лица

Физиогномика, которую психологи считают псевдонаукой, довольно интересная методика, позволяющая определить тип личности человека путём анализа его внешних черт и выражения лица. Так мы уже рассказывали ранее, что по форме носа можно определить характер человека. Форма лица также может поведать не меньше интересного о ваших личностных качествах.

форма лица

В области чтения человеческих лиц существуют даже свои эксперты. Так Джин Ханер является автором книги “Мудрость твоего лица”, в которой изложены труды эксперта в изучении китайского искусства физиогномики. И вот к каким выводам пришла эксперт в изучении этого вопроса:

“У большинства людей нет ярко выраженной отчётливой формы лица. Чаще всего мы можем встретить людей с лицами, сочетающими в себе сразу несколько форм, например, квадратную и круглую, или ромбовидную и овальную. Но наряду с этим есть и люди, форма лица которых легко распознаваемая”.

В ходе изучения лицевой физиогномики Джин исследовала лица 3000 студентов, дав каждому из типов лиц свои характеристики. Так люди с прямоугольным лицом умные, с круглым – добрые, с квадратным – выносливые, а с овальным – разговорчивые.

А теперь остановимся подробнее на этих четырех главных и ещё трёх возможных формах лица, и узнаем, что интересного они могут поведать о своем хозяине.

Посмотрите на картинку и определитесь с вашей формой лица

форма лица

 

А теперь пришло время узнать, какой же вы на самом деле человек по вашей форме лица.

1) Овальная форма лица


Эти люди умеют правильно и красиво говорить. Благодаря богатству своего языка они точно знают, как настроить людей в свою сторону, а не против себя. К ним легко втереться в доверие. И это может запросто сделать даже самый злейший враг, если вдруг человек с овальным лицом допустит это. Но силой слова он также умело сможет дать недоброжелателю отворот-поворот.

2) Круглая форма лица

Это добродушные люди, которые готовы поделиться своей добротой буквально с каждым. По жизни они уступчивы. С ними запросто можно договориться. Но не всегда люди готовы ответить той же монетой круглолицым. Он этого их разочарование в людях только нарастает, преследуя их всю жизнь. С этим нужно научиться жить и бороться. Или просто не допускать в свою жизнь самовлюбленных натур.

3) Прямоугольная форма лица

Такая форма лица в первую очередь говорит об уме ее обладателя. Порой эти люди умны прям чересчур. Их жизнь идет по четко заданному плану. Они не привыкли открыто демонстрировать свои чувства и эмоции.

Это карьеристы и трудоголики, для которых работа всегда на первом месте. И если они испытывают какое-то эмоциональное напряжение, то именно умственный труд способен отвлечь их и помочь им в решении всех проблем.

4) Квадратная форма лица

Таких людей просто переполняет энтузиазм. Их характеризует выносливость и сила духа. Любое дело буквально горит в их руках. Но и усталость по окончанию тоже дает о себе знать. Поэтому им нужно уметь находить компромисс и гармонично сочетать работу с отдыхом.

5) Треугольная форма лица (тип “сердце”)

Как правило, это люди с широкими лбами и зауженными подбородками. По своей натуре это живчики, которые не могут подолгу усидеть на одном месте. Смысл их жизни заключается в постоянном движении, смене локаций, картинок, их внутренняя сила дает им возможность идти строго вперёд, добиваясь поставленных целей любой ценой. И такая характеристика личности заложена изначально в них самой природой, а не сформировалась в процессе жизнедеятельности. Упрямство, граничащее с креативом, так еще можно сказать об этих людях.

6) Трапециевидная форма лица (тип “груша”)

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Иными словами, форма лица в виде треугольника с узким лбом и широкой нижней челюстной частью. Обвинить и осудить другого не составит им особого труда. Они привыкли перекладывать ответственность на других и после винить во всех неудачах кого-то другого, умывая руки.

7) Ромбовидная форма лица (тип “алмаз”)

Это прирожденные перфекционисты, которые привыкли все держать под контролем. У них свое особое видение вещей и людей. Они очень внимательны к деталям, что позволяет таким людям выполнять свою работу просто идеально и на высоком уровне.

Но природа не обделила их также острым языком, который иногда может больно “жалить” и “подкалывать” окружающих.

А какая у вас форма лица? Можете согласиться с полученными личностными характеристиками по типу лица?

Источник : https://test.temaretik.com/2295764069766662573/

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