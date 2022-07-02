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Любопытные головоломки

Разгадывать картинки-головоломки весело, можно потренировать мозг, и даже узнать что-то новое.

Эти картинки чем-то похожи на оптические иллюзии, они скрывают правду, обманывая глаза. Предлагаем вам немного «поломать» свою голову!

1. Художник ЛюБолин слился с фоном. Сможете найти его?

ЛюБолин, известный некоторым как «Человек-хамелеон», опубликовал серию автопортретов, где он замаскирован под задний план. Это фото было напечатано в его книге «ЛюБолин: человек-невидимка» и стало известным.

Любопытные головоломки

2. Найди открытку среди подарочных пакетиков

В головоломке, ставшей популярной перед новогодними праздниками, среди множества подарочных пакетиков была спрятана рождественская открытка. Эта задачка из «Весёлой книги медведя о спрятанных вещах» венгерского художника Гергели Дудаса.

А вы можете найти открытку?

Любопытные головоломки

3. На этой картинке 550 овец, можете найти их?

Работница канадской фермы «Пилигрим»Лизель Кеннеди, выложила в Twitter фото своей отары в ноябре 2015 года с комментарием «С трудом нашла своих овец этим утром».

Любопытные головоломки

4. Эти фигуры – отражения друг друга. Но как это получается?

«Иллюзия двуликого цилиндра», придуманная профессором Университета МэйдзиКокичиСугихара, взяла первый приз на конкурсе «Лучшая иллюзия года – 2016», проводимом американской компанией «NeuralCorrelateSociety», изучающей человеческое восприятие.

В полном видео-ролике можно увидеть, как Сугихара помещает фигуры перед зеркалом и поворачивает их, показывая различные формы в отражении. С одной стороны фигура одной формы, а с другой кажется совершенно иной. Как это получается?

Любопытные головоломки

5. Где-то здесь спрятан телефон.

Это фото стало знаменитым в 2016 году, потому что люди никак не могли найти спрятанный на нём телефон. А вы его видите?

Любопытные головоломки

6. Согласно журналу «Reader’sDigest» только один из десяти способен найти отличие в одной из балерин.

В «Reader’sDigest» говорится, что поиск отличий у одной балерины на этой картинке, созданной компанией по пошиву одежды для танцев «DancewearCentral», завёл в тупик 90% пытавшихся.

Любопытные головоломки

7. Найдёте черепаху среди листьев водяных лилий?

Эта головоломка впервые появилась в журнале «Reader’sDigest». Это было сделано в рамках викторины от бренда контактных линз «Lenstore».

Любопытные головоломки

8. Не каждая снежинка уникальна – здесь такая только одна.

Любопытные головоломки

9. Червонная дама где-то здесь.

Любопытные головоломки

10. Как вы думаете, сколько треугольников на картинке?

Периодически появлялись разные версии этой головоломки, и их всегда было сложно разгадать. Именно эту картинку выложил в Facebook пользователь Доктор ASKY и собрал огромное количество вариантов ответов.

Любопытные головоломки

11. Найдёте самолёт, летящий не в том направлении?

Туристическая компания «AirportParkingandHotels» с главным офисом в Соединённом королевстве опубликовала эту головоломку. На картинке один самолёт летит в противоположном направлении. Видите его?

Любопытные головоломки

А вы знали об  этом?

В 2005-году года группа еврейских экстремистов во главе с равви Йосефом Даяном (Yosef Dayan) собралась на кладбище, чтобы провести древний обряд: их целью было наложить смертельное проклятие на премьер-министра Ариэля Шарона (Ariel Sharon). Расстроенные тем, что Шарон выступал за вывод израильских войск из некоторых районов, считавшихся частью земли обетованной, некоторые евреи просили о божественном возмездии. Проклятие, называемое «pulsa denura», что в переводе с арамейского означает «огненный кнут», призывает ангелов Разрушения сразить своих противников в течение года. Менее чем полгода спустя премьер-министр Шарон рухнул замертво в собственной ванной комнате. Произошло сильное кровоизлияние в мозг — серьёзный удар, разрушивший его когнитивные способности. Шарон оставался в живых только благодаря искусственной вентиляции лёгких, и надежды на то, что он когда-нибудь придёт в себя, не было. Бывший премьер-министр до сих пор находится в вегетативном состоянии. Даже несмотря на то, что «pulsa denura» фактически не убило его, некоторые утверждают, что обряд был успешным.

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