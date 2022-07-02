Любопытные головоломки

Разгадывать картинки-головоломки весело, можно потренировать мозг, и даже узнать что-то новое.

Эти картинки чем-то похожи на оптические иллюзии, они скрывают правду, обманывая глаза. Предлагаем вам немного «поломать» свою голову!

1. Художник ЛюБолин слился с фоном. Сможете найти его?

ЛюБолин, известный некоторым как «Человек-хамелеон», опубликовал серию автопортретов, где он замаскирован под задний план. Это фото было напечатано в его книге «ЛюБолин: человек-невидимка» и стало известным.

2. Найди открытку среди подарочных пакетиков

В головоломке, ставшей популярной перед новогодними праздниками, среди множества подарочных пакетиков была спрятана рождественская открытка. Эта задачка из «Весёлой книги медведя о спрятанных вещах» венгерского художника Гергели Дудаса.

А вы можете найти открытку?

3. На этой картинке 550 овец, можете найти их?

Работница канадской фермы «Пилигрим»Лизель Кеннеди, выложила в Twitter фото своей отары в ноябре 2015 года с комментарием «С трудом нашла своих овец этим утром».

4. Эти фигуры – отражения друг друга. Но как это получается?

«Иллюзия двуликого цилиндра», придуманная профессором Университета МэйдзиКокичиСугихара, взяла первый приз на конкурсе «Лучшая иллюзия года – 2016», проводимом американской компанией «NeuralCorrelateSociety», изучающей человеческое восприятие.

В полном видео-ролике можно увидеть, как Сугихара помещает фигуры перед зеркалом и поворачивает их, показывая различные формы в отражении. С одной стороны фигура одной формы, а с другой кажется совершенно иной. Как это получается?

5. Где-то здесь спрятан телефон.

Это фото стало знаменитым в 2016 году, потому что люди никак не могли найти спрятанный на нём телефон. А вы его видите?

6. Согласно журналу «Reader’sDigest» только один из десяти способен найти отличие в одной из балерин.

В «Reader’sDigest» говорится, что поиск отличий у одной балерины на этой картинке, созданной компанией по пошиву одежды для танцев «DancewearCentral», завёл в тупик 90% пытавшихся.

7. Найдёте черепаху среди листьев водяных лилий?

Эта головоломка впервые появилась в журнале «Reader’sDigest». Это было сделано в рамках викторины от бренда контактных линз «Lenstore».

8. Не каждая снежинка уникальна – здесь такая только одна.

9. Червонная дама где-то здесь.

10. Как вы думаете, сколько треугольников на картинке?

Периодически появлялись разные версии этой головоломки, и их всегда было сложно разгадать. Именно эту картинку выложил в Facebook пользователь Доктор ASKY и собрал огромное количество вариантов ответов.

11. Найдёте самолёт, летящий не в том направлении?

Туристическая компания «AirportParkingandHotels» с главным офисом в Соединённом королевстве опубликовала эту головоломку. На картинке один самолёт летит в противоположном направлении. Видите его?