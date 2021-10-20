Магический дар, который вы получили в день своего рождения

C точки зрения алхимии, оккультизма и нумерологии дата вашего рождения – не случайный набор цифр. Она свидетельствует о волшебном даре, который вы получили, когда пришли в этот мир. И, о котором, кстати, можете даже не подозревать.

Цифра 1. Волшебство

Не имеет значения, верите вы в это или нет. Даже если вы никогда не пытались вычислить эту информацию – ваш дар всегда с вами. Согласитесь, было бы очень несправедливо так и не узнать о нём. Ведь в нём – ваша сила, о которой вы даже не догадываетесь.Итак, чтобы вычислить свой волшебный дар, сделайте следующее:Сложите цифры даты своего рождения: день, месяц, год. Суммируйте, пока не получите одну цифру.Например, если вы родились 1 августа 1978 года, расчеты будут следующими:1 + 8 + 1 + 9 + 7 + 8 = 34 = 3+4=7.Как вы убедитесь вскоре, полученное число имеет огромное значение. На основе полученных знаний вы узнаете о то, о чем даже не подозревали.

Если вы получили в результате вычислений цифру «1», то знайте, что эта цифра означает Созидание, Творение.

Считается, что под этим числом рождаются люди с самыми могущественными магическими способностями. У них существует ключ к царству волшебства.

А еще у таких людей – невероятная воля. Но, должны предупредить вас: старайтесь не манипулировать и не использовать свой дар для того, чтобы контролировать всех и всё вокруг.

Цифра 2. Эмпатия

Ваш Дар: Волеизъявление & Отвага

Вы очень чувствительны к энергии, которая нас окружает. Намного больше, чем остальные люди. Вот почему вы уже с раннего детства умеете чувствовать и понимать других людей. Умеете сострадать и сочувствовать.

Ваш магический дар находится в сердце, хотите ли вы этого или нет. А также – в «третьем глазе».

Вы можете использовать этот дар для того, чтобы облегчать боль других людей. Также – для быстрого восстановления своей энергии, когда «заземляетесь» и устанавливаете контакт с природой.

Ваш Дар: Мечты & Интуиция

Цифра 3. Трехликая Луна

Эта цифра символизирует три фазы Луны. Вы являетесь «инструментом и проводником» Триединой Богини. Об этой Богине написано в трактате английского писателя Роберта Грейвса «Белая богиня». Согласно представлениям Грейвса, Триединая богиня (сам он называл её «Белой Богиней Рождения, Любви и Смерти») почитается в формах «девы», «матери» и «старухи», которые соответствуют трем стадиям женской жизни и трем фазам Луны: молодая, полная и убывающая.

Поэтому в вас одновременно присутствует сила творения и сила разрушения. В народе часто говорят: «Будь осторожен со своими желаниями». Так знайте – это о вас. Дело в том, что все ваши мысли и желания легко могут воплотиться в реальность.

Ваш Дар: Создание & Разрушение

Цифра 4. Элементалист

Цифра «четыре» символизирует 4 элемента нашей Земли: Огонь, Воду, Воздух и Землю. Ваша сущность находится в идеальном балансе со всеми этими 4 стихиями, поэтому вы очень рациональны и очень умны.Поскольку вы постоянно черпаете энергию этих стихий, то вас очень тяжело наложить проклятие. Всё дело в том, что Огонь, Вода, Земля и Воздух создают вокруг вас своего рода особое магическое поле, которое отбивает любой негатив.

Ваш Дар: Элементальная магия

Цифра 5. Спиритуалист

Цифра «5» символизирует пятый элемент – Дух (Эфир, как его называли в древнегреческой магии). Рождённые под этой цифрой, находятся в постоянном контакте с духовным царством. Они легко могут вызывать силы из потустороннего мира и общаться с ними.

Вот почему такие люди могут быть отличными спиритуалистами. Ведь ими управляет «пятый элемент» – Дух!

Ваш Дар: Контакт с духами & Магия Предков

Номер 6. Ученик Солнца

Цифра 6 символизирует Солнце и всё, что с ним связано с ним. Следовательно, вы обладаете мощнейшим потоком энергии внутри. Ваш магический Дар берёт своё начало от Солнца. А значит вы – практически всемогущи.