Подоляка заявил о переломном моменте в украинском конфликте

Украинская сторона пытается дестабилизировать ситуацию внутри России и прикладывает для этого все возможные усилия. Об этом в своем очередном видео рассказал военный журналист и блогер Юрий Подоляка.

По этой причине ВСУ перебрасывают подразделения на херсонское направление, в район Сватова и Кременной, оголяя другие участки фронта.





Битва подошла к тому переломному моменту, когда силы сторон напряжены до предела. И выиграет ее та, которая выдержит на один день больше



– отметил Подоляка.



В тылах у ВСУ ситуация обстоит не лучшим образом, и мобилизованные военнослужащие Украины, в отличие от российских, уже находятся на фронте. Финансовые средства Киева идут не на подготовку к зиме, а на вооружения и оснащение армии всем необходимым.





Режим Зеленского все вложил в этот удар. Он играет ва-банк



– уверен эксперт.



При этом украинская власть пропагандистскими методами пытается изобразить благостную картину происходящего на фронтах, попутно подчеркивая недостатки ВС РФ.



По мнению Подоляки, предстоящие недели будут тяжелыми для российского общества, поскольку Москву вынуждают бросить в бой мобилизованных солдат, но руководство РФ этого не делает. Задача России на этом этапе – прекратить панические настроения в тылах и решить насущные проблемы.





Информационный фронт сегодня – важнейший, и мы не имеем права на нем проиграть



– заключил Юрий Подоляка.

Источник

А вы знали об этом?

Мнение ,что спортсменам противопоказано заниматься сексом перед решающими матчами, миф . Это заблуждение настолько распространено среди спортсменов, что некоторые тренеры запрещают своим подопечным заниматься любовью в течении месяца перед важными соревнованиями. Правило воздержания действует только для спортсменов-мужчин, так как считается, что половой акт повышает уровень тестостерона у женщин и таким образом, повышает их шансы на победу. Налицо противоречие — если секс «усиливает» женщин, то почему на мужчин он якобы действует противоположным образом? Миф о том, что секс пагубно влияет на спортивные показатели мужчин был развеян ещё в 1995-м году — сотрудники Йельского университета изучили выступления одиннадцати спортсменов, причём в одном случае спортсмены избегали сексуальной активности перед соревнованиями, а в другом вели активную половую жизнь. Выяснилось, что секс практически не влияет на подготовку спортсменов к матчам, а в некоторых случаях показанные после секса результаты были даже лучше, чем при воздержании от него.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"Причины Пирровой победы украинских неонацистов в Харьковской области и к чему в итоге это приведет" https://otari.mirtesen.ru/blog/43344273587/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!