Мушкетёры по-русски: как появились стрельцы на Руси и какие привилегии имели

Есть на карте мира такая страна, которая лежит на самом краю Европы. Далекая, загадочная и жуткая для цивилизованного европейца. Поговаривают, что именно из тех краев отважные купцы привозят все пушнину, в которой ходит европейская знать, и, воск из которого делают едва ли не половину свечей для католических храмов.

А еще поговаривают о том, что что живут там какие-то бородатые люди, которых тьма-тьмущая, и только корона польская волей Господа нашего бережет от них весь известный мир от воинства их несметного, что кишит конницей тысячной и стрельцами, коим вовсе счета нет.

Вместо предисловия

Пехота получила распространение в Европе благодаря развитию огнестрельного оружия.

Ладно, шутки в сторону. Пропагандистские штампы о Руси времен Ливонской войны, созданные не без помощи русских перебежчиков, заслуживают отдельного рассмотрения. Сегодня же немного поговорим о том, что было предтечей регулярной русской пехоты огневого боя – войске стрелецком. С момента появления первых княжеств славян вся дружина князей состояла из конницы. Пехота практически не использовалась. Существовало «ополчение», посошная рать, которая собиралась из мужиков и вооружалась, как правило, чем попало. В большинстве случаев она обслуживала обоз и вступала в бой, только в самом крайнем случаев.

До стрельцов были пищальники.

Отсутствие регулярной пехоты, как в армиях древности, было обусловлено объективными причинами. Во-первых, условной «бедностью» государственных образований (зона рискового земледелия, отсутствие металлов) и вытекающей из этого невозможностью содержать такое войско. Во-вторых, экономической формацией – ранний феодализм в принципе не очень-то располагает к использованию армий древнего формата. В-третьих, мужик с рогатиной абсолютно беспомощен перед хазарином с луком и на коне. Поэтому почти все средневековье упор делался именно на кавалерию, состоящую из представителей военной аристократии.

Однако, прогресс не стоял на месте и в Европу пришло огнестрельное оружие. Время закованных в латы дружинников уходило, на смену ему шла эпоха огневого боя и легкой кавалерии степного типа.

В шляпе и с пищалью

Для выстрела из пищали приходилось сделать до 20 манипуляций.

Создание стрелецкого войска датируется 1540-ми годами. До этого момента на Руси уже были стрелки – пищальники, бойцы, которые вели огонь (как не сложно догадаться) из пищалей. Они очень быстро смогли доказать свою эффективность в качестве вспомогательного подразделения. Особенно ценны пищальники были на осаде городов. А так как средневековая война – это в 6 из 10 случаев осада города, ценность нового вида воинов была неоспорима. Именно из пищальников и набрали первых стрельцов. По бумагам их было 3000 тысячи человек, 6 полков, «приказов», по 500 человек в каждом. Конечно, Бог любит большие батальоны, однако стоит понимать, что на практике численность подразделений всегда была ниже, чем по бумагам. Потери в бою и кровавый понос в походе никто не отменял.

Стрельцы - фундамент будущей регулярной армии.

Это интересно: для того, чтобы выстрелить из пищали, в то время приходилось проделать до 20 манипуляций с оружием! Все нужно было сделать так, чтобы оружие не взорвалось во время выстрела и не дало осечку. Также стреляющему следовало в последний момент отворачиваться, чтобы искры не повредили глаза. Опытный стрелец делал 2-3 выстрела в минуту. Ставка у ранней пехоты огневого боя была не на меткость отдельных воинов, а на стрельбу залпом.

Стрельцы расквартировались в городах и всегда были готовы к войне.

Все стрельцы были служилыми людьми по прибору. Набирались они из лично свободных посадских людей – горожан. Селили стрельцов во все тех же городах, в отдельных районах, «слободах». Изначально вооружались стрельцы фитильными ружьями, впоследствии они были заменены на кремниевые. Вопреки стереотипу, у первых стрельцов не было никаких бердышей. Для ближнего боя использовались сабли.

У первых стрельцов бердышей не было.

Первым ярким выступление стрельцов стали походы на Казань, которую без них вряд ли получилось бы взять. Также стрельцы отлично показали себя на взятии Астрахани. Очень быстро стрельцы стали превращаться в привилегированную группу. Русские цари лелеяли и берегли свою пехоту. Жалование 4-5 рублей в год (на эти деньги можно было построить дом), медицинское обслуживание, льготы – вот на что мог рассчитывать попавший в новое войско. На войне стрельцам не запрещалось собирать трофеи и мародёрствовать, когда на это давалась команда.

Интересный факт: во время Плотского похода Иван Грозный запретил войскам мародёрствовать, в том числе фуражироваться за счет крестьян на вражеской территории. Войска шли с необычайно большим обозом. Сделано это было для того, чтобы «не раздражать местное население» и максимально отсрочить тот момент, когда бы литовцы узнали о приближении армии.

Стрельцы освобождались от налогов.

Стрельцы освобождались от «тягла» - уплаты всяческих налогов. Это было сильной привилегией, ведь в мирное время им разрешалось в том числе заниматься ремеслами. Вот только дети стрельцов автоматически зачислялись в войско, да и у самого стрельца жизнь была одна, а воевать приходилось много.

Петр не разогнал стрельцов, а просто переделал их в регулярную армию.

Упразднены стрельцы были указом Петра I. Вопреки популярному стереотипу, произошло это вовсе не из-за бунта 1698 года. На самом деле сделано это было из-за того, что полурегулярное войско стрельцов проигрывало в первую очередь по своей организации армиям нового формата. Несмотря на это, стрельцы успели повоевать еще и при Петре в Северной войне. После упразднения оставшихся стрельцов просто перевели в армию нового формата.

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