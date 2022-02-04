Штурм Брестской крепости: что оказалось для немцев полной неожиданностью

Легендарная Брестская крепость к началу Великой Отечественной находилась прямо на берегу реки Буг, по которой проходила граница между СССР и Германией. В случае войны участие этой крепости в боевых действиях было неизбежным. Немцам пришлось штурмовать хоть и устаревшую, но все равно еще мощную твердыню дважды.

Крепость защищали не только красноармейцы летом 1941 года, но и польские солдаты и офицеры в сентябре 1939 года. Обороной командовал генерал Константин Плисовский, бывший офицер русской императорской армии. 19-й корпус Гейнца Гудериана подошел к Бресту 14 сентября. Танки и пехота вермахта попытались штурмовать крепость с ходу, но в воротах поляки установили старые легкие танки «Рено», подаренные Польше Францией, которые не позволили немцам прорваться. Хорошо поработали и польский стрелки. Один снайпер убил адъютанта самого Гудериана.

За следующие три дня поляки отбили семь крупных атак немцев (два года спустя русские продержатся вдвое дольше поляков). Все они предварялись мощными артобстрелами. После трех дней обороны Плисовский приказал выжившим солдатам гарнизона отступать из крепости в Тересполь. Только тогда немцы смогли подойти на близкое расстояние, а затем и занять цитадель. Вскоре Польша проиграла войну, часть поляков была пленена немцами, а часть Красной армией (в том числе Плисовский, расстрелянный в 1940 г.). Крепость немцы отдали Советскому Союзу. Ирония истории – вермахт завоевал Брест для СССР, чтобы снова наступить на эти «грабли» и застрять у крепости через 2 года.



В первый же день войны Германии против Советского Союза, 22 июня 1941 г., немцы в 4 часа 45 минут утра начали штурм Брестской крепости. Штурмовая группа переплыла Буг, ширина которого в это месте была около 50 метров и оказались у русских стен. Несколько отрядов, пользуясь внезапностью своего нападения, почти сразу ворвались на Центральный остров и захватили старый католический храм и столовую. В этот момент защитники крепости преодолели замешательство и ошеломляющий эффект внезапной атаки гитлеровцев, собрались и начали бить захватчиков.

Штурмовые группы 45-й дивизии вермахта, попавшие в крепость, были уничтожены. Натиск этой дивизии, специально подготовленной для захвата крепостей, красноармейцы (около 3,5 тыс. человек), не успевшие в первый день уйти из крепости через Северные ворота, сдерживали неделю (до 29 июня). Потом еще три недели отдельные одиночки вроде знаменитого героического майора Гаврилова прятались по подвалам, время от времени совершая вылазки и убивая зазевавшихся немцев.

После первой попытки взять Брест и тяжелых потерь немцы поняли, что новый массированный лобовой штурм обойдется им дорого. Они сменили тактику и действовали осторожнее, сделав ставку на разрушительную силу артиллерии, действия саперов-подрывников, огнеметчиков и крупных авиабомб. Так, 24 июня, после артобстрелов и жестоких авианалетов были взяты немцами Тереспольское и Волынское укрепления. Но произошло это лишь потому, что остатки гарнизона ушли на другие укрепления – Кобринское и в Цитадель. Как пишет историк В. Бешанов («Брестская крепость», М., 2009), много дней (до 29 июня) держался и Восточный форт крепости. К нему было просто невозможно подойти на расстояние прицельного выстрела (т.е. на 600-700 метров). Немцам пришлось сбросить полуторатонную бомбу на склад боеприпасов, от которого просто снесло треть основания («подковы») форта, а гарнизон остался уже не только без воды в достаточном количестве, но и без оружия, что заставило защитников сдаться.

Не могли немцы подойти близко и к 5-му форту крепости – перед его стенами был вырыт ров в десять метров шириной (как и перед другими крепостными укреплениями), а пространство перед фортом отлично простреливалось на несколько сотен метров. Как немцы вынудили его гарнизон сдаться, до сих пор точно неизвестно (вероятно, у гарнизона закончились все боеприпасы). Там, где захватчики пытались пробиться к крепости после очередного артобстрела, земля покрывалась их трупами; плавали мертвые немцы и во рвах (всего за неделю фашисты потеряли у крепости более 1100 погибшими и ранеными). Ни один штурм не удался до тех пор, пока крепость не превратили в развалины, а последних выживших красноармейцев не загнали в подвалы. Советские воины вернулись в крепость лишь через три года, в июле 1944 г. Константин Дмитриев



Источник : https://russian7.ru/post/shturm-brestskoy-kreposti-chto-okaz...

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