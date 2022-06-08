7 признаков, что партнер начинает терять к вам интерес

В начале отношений между партнерами бушует страсть, влюбленные не могут ни на секунду оторваться друг от друга. Со временем чувства перетекают в более размеренное русло. Но порой начинает казаться, что любимый человек совсем отстранился и перестал замечать. Как понять, что есть повод для беспокойства?

Тяжело ощущать, что любимый человек отдаляется, это может пробудить страх и неуверенность. Может показаться, что в отношениях что-то изменилось не в лучшую сторону. «Если партнер физически находится рядом, но возникает ощущение, что психологически и эмоционально он далеко, возможно, он энергетически закрылся. Это может быть защитным механизмом, к которому часто прибегает тот, кто не знает, как выразить чувства, но не может уйти», — объясняет семейный терапевт Линси Сили.

Если это происходит, не делайте скоропалительных выводов о том, почему партнер отдалился. Вызовите его на разговор и спросите напрямую. «Возможно, партнер утратил интерес, но не знает, как об этом сказать. Могут быть другие причины его закрытости, но лучше не гадать. Предложите ему рассказать о чувствах, при этом отнеситесь к ним с пониманием», — говорит Сили.

Споры и ссоры не самая продуктивная часть отношений, но это все равно энергия

Помимо инстинктивных ощущений, есть еще признаки, мы попросили психотерапевтов перечислить их.

1. Партнера не волнуют подробности вашей жизни

В здоровых отношениях люди интересуются жизнью друг друга, речь не только о крупных событиях, но и о мелочах. Если вы важны партнеру и он знает, что утром у вас важное совещание, из-за которого вы нервничаете, то наверняка напишет и поинтересуется, как все прошло. Если он мысленно не с вами, то не вспомнит о ваших проблемах или отнесется к ним безразлично. «Его перестают интересовать подробности вашей жизни», — говорит специалист по психотерапии пар Айзеа Маккимми.

2. Он(а) долго не отвечает на сообщения

У всех бывает много дел, порой просто нет времени взглянуть на телефон. Но если партнер раньше всегда был на связи, а сейчас вдруг стал пропадать, возможно, он начинает отдаляться.

«Иногда не сразу заметно, что любимый человек отстранился, поэтому стоит задуматься, насколько охотно он идет на контакт. Если вы ему безразличны, то может подолгу не отвечать на сообщения, не перезванивать, оправдываясь, что забыл или был занят на работе, — комментирует психолог Джина Делюкка. — Эти объяснения могут быть правдивыми, но когда такое поведение становится нормой, а не исключением, это тревожный признак. «У большинства телефон всегда под рукой, ответить на сообщение можно за несколько секунд».

3. Партнер игнорирует ваши просьбы или отстраняется

Нет ничего плохого в том, чтобы сказать партнеру, чего вы хотите, он не телепат. Но если приходится постоянно просить об элементарных вещах и просьбы игнорируются, возможно, партнер махнул рукой на отношения.

«Если возникло ощущение, что внимание приходится выпрашивать, скорее всего, он теряет к вам интерес. В здоровых отношениях любимый человек всегда позитивно реагирует на наше желание получить внимание, поддержку и заботу. Если же в паре произошел раскол, наши пожелания игнорируются или встречают негативный отклик», — объясняет Айзеа Маккимми.

Отсутствие контакта не слишком беспокоит партнера. «Когда человек окончательно потерял интерес к отношениям, он уже не грустит и не горюет по этому поводу, все эмоции остались позади. Теперь он думает о другом», — объясняет психолог Анна Кроули.

4. Вы больше не спорите

Если разногласия между партнерами каждый раз выливаются в крики и скандалы, дело может быть в нездоровой динамике отношений. Но умение спорить честно (без ругательств, криков и замыкания в себе) — напротив, признак здоровых отношений. Если любимому человеку все стало настолько безразлично, что он даже перестал с вами спорить, скорее всего, вы для него уже не важны.

«Да, споры и ссоры — не самая продуктивная часть отношений, но это все равно энергия, которую мы в них вкладываем. Мы спорим, когда нам не все равно, когда хотим, чтобы нас видели и слышали. Если споры прекращаются, дело может быть в том, что партнер потерял интерес к отношениям», — говорит Анна Кроули.

Например, раньше вы постоянно ругались из-за уборки квартиры. Теперь партнер вообще перестал замечать (а тем более упоминать), что грязное белье уже не вмещается в корзину.

«Иными словами, любимый человек перестал прикладывать усилия для поддержания стабильности в отношениях. Он уже сдался и готов уйти, в то время как вы еще настроены на борьбу», — объясняет Кроули.

5. Вы редко занимаетесь сексом

В начале отношений партнеры особенно страстно проявляют свою симпатию друг к другу. Психолог Джейми Гольдштейн называет это энергией новых отношений. У вас бабочки в животе, в глазах любовь, вы все время сидите в обнимку на диване и часто занимаетесь сексом.

Нужно понимать, что для успеха отношений нужен обоюдный интерес и обоюдные усилия

Нормально, что со временем эта энергия начинает рассеиваться. Но если поцелуи, объятия и занятия любовью практически уходят из вашей жизни — это тревожный сигнал. «Когда падает интерес, пропадают и физические проявления симпатии. Если партнер стал гораздо реже идти на физический контакт после того, как первая страсть немного остыла, это может быть признаком потери его интереса», — говорит Гольдштейн.

6. Партнер потерял интерес к вашим друзьям и родственникам

Если отношения с ними для вас важны, партнер должен это уважать. Он может быть не в восторге от перспективы провести еще одни выходные у ваших родителей, но наверняка согласится ради вас. Если же он стал избегать общения с вашими родными— возможно, отношения стали ему безразличны.

«Да мы не всегда хотим общаться с друзьями и родственниками партнера, но идем на это ради любимого человека. Если партнер больше не готов уступать, значит, он уже не хочет прикладывать усилия ради ваших отношений», — говорит Айзеа Маккимми.

7. Партнер не ставит отношения на первое место

Иногда маленькие дети, срочная работа, болезнь родных и так далее требуют внимания. Но в большинстве случаев на первом месте для вас и партнера должна быть взаимная поддержка. Если любимый человек тратит все время и силы на карьеру, хобби или общение с друзьями, возможно, отношения для него уже не важны. «Вы заслуживаете того, чтобы занимать особое место в жизни близкого человека. Если этого не происходит, пора сделать шаг назад и переосмыслить отношения», — говорит Линси Сили.

Если вам все время приходится инициировать разговор с партнером и строить совместные планы в одиночку, это тоже плохой признак. «Нужно понимать, что для успеха отношений нужен обоюдный интерес и обоюдные усилия», — подчеркивает Джина Делюкка.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2495691145235663601/

А вы знали об этом?

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