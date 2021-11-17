Как определить коронавирус у питомца. Объясняет ветеринар

Основными симптомами являются кашель и выделения из носа.

Домашние животные намного меньше подвержены COVID-19 по сравнению с человеком. На данный момент известны лишь о единичные случаи, когда питомцы заражались SARS-CoV-2, вызывающим ковид — при тесном и длительном контакте с заболевшим хозяином.

Основными симптомами заболевания, как и в случае с другими респираторными инфекциями, являются кашель, чихание, выделения из носа и глаз, сонливость и тяжелое дыхание, говорят эксперты. Подтвердить или исключить заражение может только ветеринарный специалист.

«Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику», — посоветовал ветеринар онлайн-сервиса «СберЗдоровье» в беседе с РИА Новостями.

Источник : https://pets.mail.ru/news/kak-opredelit-koronavirus-u-pitomtsa-obyasnyaet-ve/

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