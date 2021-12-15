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Икона "Невеста Неневестная"

Икона "Невеста Неневестная" – это одно из изображений Пресвятой Богородицы, которое особо почитается христианами всего мира. Это святое полотно считается довольно редкой ценностью. Описанию этой иконы с фотоизображениями святого лика будет посвящена данная статья.

Икона "Невеста Неневестная" – полотно, на котором Богородица изображена без Сына Божьего на руках. Этот образ также называется "Умилением Богородицы".

Исторические факты

Что же изображает икона "Невеста Неневестная"? На святом полотне передан сюжет из Библии, повествующий о появлении Архангела Гавриила. Он появился перед Марией, чтобы сообщить о том, что вскоре у нее родится Иисус. В знак покорности и смирения, согласия принять волю Господа Мария сложила на груди руки и преклонила голову. От ее лика исходит покорность и смирение.

Икона "Невеста Неневестная" в первоначальном варианте – это рисунок на холсте, который прикреплен к доске из кипариса. Именно такое изображение преподобный старец Серафим Саровский преподнес императору Николаю Второму.

Исцеляющие силы

В чем помогает икона "Невеста Неневестная"? С помощью этого святого полотна старец Серафим Саровский занимался исцелением людей от различных недугов. Он всегда зажигал у лика Святой Богородицы лампаду.

Старец часто рассказывал, что Мария и Иисус снятся ему. Он считал этих святых своими покровителями, помогающими совершать добрые деяния и исцелять людей. В минуты перед своей смертью Саровский также не переставал возносить мольбы к иконе. После погребения старца икону передали в Дивеевский монастырь. Позднее, когда старца Серафима Саровского стали почитать и создали в его честь храм "Саров", полотно было передано туда.

Изображение Богородица на стенах храма

Икона "Радуйся, Невеста Неневестная" особенно почитается непорочными девушками. Именно им она помогает в большей степени. Христианам икона сможет помочь:

  • сохранить добрый нрав и чистые помыслы;
  • обрести достойного партнера для замужества;
  • избавиться от недугов;
  • помочь в зачатии и рождении здоровых детей;
  • привести в порядок свои помыслы;
  • избавиться от негативных эмоций и настроений.

День этой иконы православные христиане отмечают в первый и десятый дни августа. Почитают этот образ и в 22 день декабря, когда старцем Серафимом Саровским была основана девическая Мельничная община. Молиться перед иконой следует так.

О Пресвятая Дево Богородице, Христа Царя и Бога нашего мати, умиления сокровище и милости источниче, душеспасительных даров подательнице и скорбящих душ благодатная утешительнице!

К Тебе с любовию припадаем и пред святою иконою Твоею молимся: умоли, Владычице, возлюбленнаго сына твоего Христа Бога нашего помиловати и спасти нас, погибающих во гресех, вдохни в души наша покаяние искреннее и умиление богоугодное.

Слезами очистительными омый нас от скверны греховныя и яви чисты и непорочны рабы Христовы. Вся благопотребная житию временному и вечному спасению нашему милостивно, Госпоже, нам даруй. Мир умири, святую обитель сию добре сохрани, безмятежие и изобилие плодов земных нам низпосли и на кончине живота нашего не лиши нас матерняго твоего заступления и помощи, да предстательством твоим безбедно прейдем мытарства воздушная и сподобимся унаследовати Царство Небесное.

Ей, Царице всеблагая, всех радостей радосте и всего мира христианскаго утешение, помози нам ныне и тогда, егда наипаче помощи твоея святыя востребуем, и спаси нас матерними твоими молитвами ко Христу Богу со Отцем и Святым.

Что означает святой лик

Значение иконы "Невеста Неневестная", именуемой также "Умилением", трудно переоценить. Большая сила этого образа известна издавна. В идеале эта икона должна быть в каждом доме, где женщина хочет иметь благополучие и счастье семейной жизни. Образ поможет в успешном замужестве, рождении детей и сохранении семейного уюта.

Икона Богородицы, вышитая бисером

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем ти раби твои, Богородице, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Значение названия иконы

Фото иконы Невеста Неневестная изображает Марию без младенца на руках. Он только должен будет появиться, о чем девушке сообщает Архангел Гавриил.

Название иконы имеет греческие корни. «Невеста» употребляется в значении «нимфа». В Греции так называли невест, молодых женщин и новобрачных. В Новом Завете и греческом переводе библейских текстов это слово обретает глубину мистического значения, символизируя не только Невесту Господа, но и Богоматерь, и Церковь.

Второе слово «неневестная» является отрицанием первого наименования, означая необычность образа, нестандартность ситуации. Как известно из Библии, девушка родила Иисуса от Господа, не вступая с ним в брак. Это необыкновенное событие впечатлило всех верующих, окутав образ Марии тайной и святостью.

Икона "Радуйся, Невесто Неневестная!"

Местонахождение святого лика

Икона "Невесты Неневестной" встречается не во всех церквях. Этот образ отличается редкостью. Как правило, большинство икон изображает Марию уже с младенцем на руках.

На сегодняшний день нет достоверной информации о том, как был написан оригинал иконы, выполненный на полотне и кипарисовых досках.

Монастырь, куда была передана икона после смерти преподобного Серафима, был закрыт, всем монахам довелось покинуть святую обитель. К этому времени полотно приобрело серебряную оправу.

Христиане создали много репродукций иконы, которые находятся в православных храмах. Монахини передавали святыню из рук в руки, оберегая ее от уничтожения во времена Великой Отечественной войны и забвения в годы советской власти, когда религия была под запретом.

Матерь Божия "Радуйся Невесто Неневестная"

В наше время местонахождение оригинала полотна – покои патриарха в храме Владимирской Богоматери. Икону почитают в 22 день декабря. Святой образ помогает верующим обрести здоровье и благополучие в семейной жизни.

Подведем итоги

Икона "Умиление", также именуемая "Невеста Неневестная", изображает момент, когда Марию посетил Архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре она станет матерью. Будучи глубоко верующей, девушка смиренно приняла это сообщение. О такой реакции свидетельствуют скрещенные на груди руки и опущенная голова, что передано на полотне.

Название полотна означает, что Господь избрал Марию для величайшей миссии – рождения для него сына. Но Богородица не стала его супругой, о чем свидетельствует второе слово в названии – «Неневестная».

Эту икону преподобный старец Серафим Саровский использовал, чтобы исцелять с ее помощью людей. Глубоко веруя в силу святого лика, он даже в последние минуты перед своей смертью молился перед этой иконой. После ухода старца из жизни лик путешествовал по монастырям.

Икона считается редкостью. Ее можно найти не в каждой церкви. Хранение репродукции этого полотна дома обеспечивает семейное счастье и рождение здоровых детей. Эта икона – защитница девушек, которые только готовятся ко взрослой жизни.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2367062330300696860/

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