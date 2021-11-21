Молитва действительно может исцелять: доказано учёными из США

Долгое время между наукой и религией ведутся споры — действительно ли молитва обладает какими-то целебными свойствами, или же люди просто тратят время на общение с несуществующими персонажами? И вот недавно мир официальной науки ответил на этот вопрос. Доктор Эндрю Ньюберг из Университета Томаса Джефферсона в США, продолжительное время занимался исследованиями МРТ многих людей. Он пытался понять, что происходит с мозгом человека во время молитвы и медитации. И вывод, к которому он пришёл, даже его самого не утешил. Оказывается, наше общение с Богом действительно работает и это можно доказать с помощью томографии! Доктор Ньюберг проводил исследование с пожилыми людьми, у которых были проблемы с памятью. Они должны были молиться или медитировать (было примерно две равные группы) по 12 минут в день на протяжении 8 недель. Всего в эксперименте участвовало 40 000 человек. Результат оказался ошеломляющим: более 40% людей полностью исцелились, а ещё 46% значительно улучшили своё состояние. Оставшиеся 4% ничего не почувствовали.

Эндрю сообщил, что, когда человек регулярно молится, увеличивается активность лобных долей. Ньберг говорит, что подобная практика для человеческого мозга действует также, как и интенсивные занятия в тренажерном зале на мышцы человека.

Мы благодаря медитации и общению с Господом сильно развиваем весь мозг. А это, как медики выяснили ранее, приводит к исцелению некоторых заболеваний!

После этого исследование с медитацией и молитвой провели учёные из Центра рака Moffitt во Флориде. Они поставили похожий эксперимент, только на этот раз они хотели понять, как это повлияет на раковые заболевания. И тут результат также превзошел все ожидания: у 37% процентов испытуемых опухоль уменьшилась в размерах! Остальные же просто улучшили своё психологическое состояние и стали счастливее. Из этого можно делать вывод, что Высшие силы действительно слышат наше обращение к ним. Так что в ответ они помогают нам и исцеляют нездоровое тело. Теперь об этом можно заявлять официально!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2352090216867564373/

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