Почему изобретателя фарфора Виноградова заставляли работать и посадили на цепь

Дмитрий Виноградов, открывший секрет фарфора, оказался в тени своего друга Ломоносова. Несмотря на то, что Виноградов был не менее великим ученым и практически умер у печи, где запекался изобретенный им порцелан, фарфоровый завод назван именно в честь Ломоносова. Да и жизнь Виноградова была в сто крат тяжелее. Последние годы он прожил на цепи, куда его посадил начальник завода.

Олег Меньшиков в роли Виноградова в сериале "Михайло Ломоносов"

В 18 веке в Европе секрет изготовления фарфоровой посуды уже был известен, а в России таких знаний никто не имел. Майсенская фарфоровая фабрика изготавливала прекрасный и тонкий фарфор. Один большой комплект посуды в 1728 году был подарен русской принцессе Елизавете, которая в него просто влюбилась и стала тратить огромные деньги на различные порцелановые безделушки.

Став императрицей, Елизавета Петровна распорядилась организовать свою «порцелиновую мануфактуру». Задание взялся выполнять кабинет-секретарь Иван Черкасов.

Сервиз работы Виноградова

Из Швеции пригласили Конрада Гунгера, человека с прекрасным резюме, который обещал научить русских делать фарфор. Мастеру дали помощника - Дмитрия Виноградова. Молодого, но блестяще зарекомендовавшего себя специалиста в области химии и металлургии.

Но Гунгер оказался обманщиком. И за 2 года сделал лишь несколько кривых и серых чашек. Оказалось, что секрета фарфора он не знал и раскрыть его не сумел. Тогда роль изобретателя перешла к Виноградову.

Почему пригласили Виноградова? Потому что даровитый молодой человек, вышедший из деревни так же как и Ломоносов, обучался за счет российского государства в Германии вместе с другими русскими талантами.

«Причина моего определения к сему делу была та, что я… послан был в Немецкие земли для изучения между протчими науками… химии и металлургии», которые «с работами при порцелиновом деле сходство имеют».

Кроме того, в годы учебы Виноградов исследовал много немецких рудных шахт и знал устройство мейсенской фабрики. Но вот состав массы, из которой изготавливали фарфор, он не знал. Массу ему пришлось изобретать самостоятельно на родине. Так же как и подбирать температуру обжига, составлять пропорции глазури и т.д. Его фарфор был очень хорошего качества, лучше, чем потом разработал Ломоносов.

Но вот беда, молодые люди, когда обучались в Германии, хоть и учились прекрасно, успевали много кутить, гулять и драться. Не раз их приходилось вытрезвлять и выкупать под залог из местной тюрьмы. Там, что Виноградов, что Ломоносов, пристрастились к алкоголю. И уже в России, чем дольше Дмитрий безвылазно сидел на фабрике, тем сильнее он пил.

Нет какой-то достоверной биографии мастера, никто не знает даже, как он выглядел. Поэтому сложно рассказать, почему же его судьба сложилась так печально. По самой печальной версии, Виноградов стал жертвой алчности Ивана Черкасова. Который привёл на фабрику надзирателя Хвостова, следившего, чтобы Виноградов не сбежал и не разболтал секрет порцелана.

Если Хвостову казалось, что учёный отлынивал или дерзил, он мог отправить его в камеру или вовсе высечь. Виноградов пытался жаловаться Черкасову, но это не возымело действия, так как результат с Черкасова спрашивала императрица и он очень боялся провиниться перед ней. В итоге Виноградова и вовсе посадили на цепь.

«Не могу я так дальше жить и работать. За что ни примусь, всё из рук валится. Я объявлен арестантом. Я должен показывать рабочим, что и как делать, а повинуются они другому. Меня же грозят вязать и бить без всякой причины».

Фарфоровая статуэтка ЛФЗ, 60-е годы

С другой стороны, существует версия, что Виноградов настолько сильно напивался, что не мог не то что работать, но и отвечать за свои поступки. В таком состоянии он мог уничтожить свои записи, убежать, испортить дорогую массу и глазурь, перебить всё, что было изготовлено. Поэтому и держали его на цепи, чтобы в рабочие часы он не имел доступа к выпивке.

Как все было на самом деле сказать трудно. Понятно, что в любом случае оказаться в подобном плену, не получая не то что наград за своё изобретение, а даже просто доброго слова, весьма печально.

Виноградов умер рано, всего в 38 лет, от внезапной болезни.

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А вы знали об этом?

Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Вместе с тем его имя постоянно использовалось и сейчас используется в идеологических целях:Один из самых распространенных мифов о Ломоносове является утверждение советских ученых, что якобы он, а не Лавуазье,первым открыл закон сохранения массы.Однако Ломоносов не предал этому большого значения, в то время как Лавуазье продолжил экспериментировать и открыл и научно обосновал закон "Сохранения массы"! Следующий миф о Ломоносове — это якобы открытие им знаменитого русского фарфора! Любопытно, что эту легенду запустил сам Ломоносов, утверждая, что именно он открыл секрет изготовления русского фарфора.На самом деле открывателем этой уникальной технологии изготовления фарфора был русский химик Д.И. Виноградов, который разгадал секрет изготовления китайского фарфора и даже усовершенствовал его, наладив изготовления русского фарфора. После же скоропостижной смерти Виноградова, его рукописи попали в руки Ломоносова, который бесцеремонно присвоил себе методику производства русского фарфора! В 1764 году на ученом совете Ломоносов оповестил присутствующих ученых об изобретении им технологии изготовления русского фарфора.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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