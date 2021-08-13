Безумные эксперименты в СССР: настоящие и выдуманные.

Некоторые советские эксперименты выглядят просто безумными, особенно те, что проводились между двумя мировыми войнами.

Одни продвинули науку вперёд, как создание двухголовых собак, другие как будто с самого начала были бесполезны.

В любом случае, каждый мог бы стать частью сюжета комиксов или фильма о безумных учёных.

Как из детей делали подопытных собачек

В российских учебниках рассказывается об экспериментах академика Ивана Павлова. И он изучал условные рефлексы собак на примере работы их пищеварения, и этим собакам даже поставлен памятник — настолько велик вклад павловских экспериментов с их участием в развитие науки. Но опыты не ограничивались животными — их ставили также на беспризорных детях, которых было полно на улицах после Гражданской войны. Об этих экспериментах можно прочесть в книгах физиолога Николая Красногорского.

Для эксперимента ребёнку хирургическим путём выводили проток слюнной железы наружу — эта операция была необратима. Потом угощали разными вкусностями — смотря какие удавалось достать, отмечая, как капает слюна при виде лакомств или даже их упоминании, до того, как ребёнку вообще покажут еду.

Беспризорника кормят в ходе эксперимента.

Как ни странно, беспризорники не только не начали бояться врачей, но ещё и мечтали попасть на опыты.

Новый человек или новая обезьяна?

Друг другу рассказывали: «Там клюковку дают!» А слюна, которая потом всю жизнь с щеки капает... Ну что ж, у многих были проблемы со здоровьем и пострашнее этой. В результате же опытов удалось выяснить, что выделение слюны у человека — не ответ на еду во рту, это точно такой же условный рефлекс. А значит, человек способен их вырабатывать. В общем, советские беспризорники серьёзно вложились в изучение работы мозга.

Биолог Илья Иванов, вошедший в историю благодаря разработке продвинутых техник искусственного осеменения, которыми после СССР начали пользоваться во всём мире, занимался и менее практичными на вид исследованиями. Впрочем, в них прослеживается связь стем, что ивановские техники искусственного осеменения используются для получения животных-гибридов. В двадцатых годах вместе со своим сыном он выехал в Гвинею в Африке, чтобы скрестить человека и обезьяну, а конкретно — шимпанзе.

Для начала для эксперимента ему понадобилось добыть половозрелых самок шимпанзе, для чего Иванов изобрёл щадящий метод поимки этих приматов (метод, который использовался до того, позволял добыть только подростков — и те не заживались). Полученных самок он оплодотворил человеческой спермой. По слухам, он также пытался оплодотворить спермой шимпанзе несколько местных женщин, что привело к конфликту с местными жителями, властями и в конечном итоге с собственным начальством. Иванов и сын поспешили покинуть Гвинею, забрав с собой изловленных обезьян. Ни одна из самок не оказалась беременна, и часть из них умерла. Остальных Иванов поместил в питомник в зоопарке.

Илья Иванов был страстно увлечён темой гибридизации.

Для следующего этапа опытов он убеждал правительство найти сознательных, готовых продвигать науку вперёд женщин: африканки, мол, не испытывают никакого научного энтузиазма. Найденных доброволок предполагалось оплодотворить обезьяньей спермой. Но вскоре биолог попал под чистку, эксперимент свернули, и остался только обезьяний питомник в Сухуми.

Популярна легенда, что таким образом Иванов выращивал нового советского человека, глупого, послушного (сторонники легенды плохо знают повадки шимпанзе), исполнительного и работоспособного. Сам же Иванов хотел вывести универсальных доноров для человека: как раз в то время были популярны, в том числе в СССР, операции по присадке обезьяньих яичек мужчинам в качестве средства омоложения. А ведь можно было бы присаживать и другие органы — если бы шимпанзе были больше похожи на человека.

Зачем нужна двухголовая собака

О Владимире Демихове тоже пишут в учебниках, но не школьных — ведь он стоит у истоков трансплантологии. В отличие от двух предыдущих экспериментаторов — Павлова и Иванова — Демихов происходил из самых низов: он был сыном вдовы-казачки, поднимавшей хутор и детей в одиночку. В восемнадцать лет Владимир решился поехать в Москву и поступил в столице в МГУ, на физиолога. Уже в двадцать он провёл свой первый необычный эксперимент: изготовил искусственное сердце и поставил его собаке вместо родного. Собака жила два часа, что было более, чем неплохо, для первого в мире искусственного сердца (но не для собаки, конечно).

После войны, которую Демихов, конечно, прошёл как медик от и до, он вернулся к опытам и пересадил собачье сердце... Нет, не человеку, а другой собаке, на этот раз не став удалять первое. Вскоре он смог полностью поменять сердце и лёгкие, а потом и печень. Каждая новая операция была настоящей сенсацией и приближала время расцвета трансплантологии.

Владимир Демихов и одна из лабораторных собак.

Но у обычной публики куда больший ажиотаж вызвала двухголовая собака Демихова. Строго говоря, вместе с головой щенка учёный подсадил взрослой собаке его плечи и лапы. Обе головы с удовольствием лакали молоко из мисок; щенок постоянно пытался кусать за уши взрослую собаку. Опыт был проведён вопреки прямому запрету Минздрава и потому — в абсолютно небольничных условиях.

На самом деле таких собак было двадцать. Все они после операции жили в семье Демихова, но недолго. Он не сумел до конца решить проблему отторжения тканей, так что самый долгий срок жизни для соединённых собак был всего месяц. При этом их кровеносные и дыхательные системы были так объединены, что всю кровь и вместе с нею питательные вещества и кислород подсаженная собака получала от собаки-носителя. Целью опыта было вовсе не выведение двухголовых животных, а разработка возможности временно подключать кровеносную систему одного человека, больного, к системе здорового и сильного, чьё сердце могло поработать за двоих.

Эксперименты, которых никогда не было

Наряду с информацией об этих странных экспериментах, в интернете полно явных выдумок, которые не выдерживают никаких проверок. Вот некоторые из них.

«Советские учёные пытались создать собаку-киборга». На прикладываемых изображениях видно, что голову собаки пытались соединить с человекоподобным телом, что само по себе вызывает удивление: не логичнее ли начать с собакоподобного? Но, если покопаться в этой истории, окажется, что это просто фантазия на тему реальных опытов физиолога Сергея Брюхоненко. Тот отделял собачьи головы и подключал их к искусственной системе кровообращения, включая искусственное лёгкое, насыщающее кровь кислородом.

После этого голова явно сохраняла психические функции: пугалась и «лаяла» (без связок звука не получалось), когда в нос ей вставляли кислородный зонд, ела предложенное лакомство, моргала на свет и настораживалась на громкие звуки. Тем не менее никакого искусственного механического тела для неё не создавали — цель эксперимента была именно в создании искусственного кровообращения для поддержания жизни мозга.

Фальшивый скан странички из брошюры о собаке-биороботе.

«Советские учёные пробурили такую глубокую скважину, что оттуда стали доноситься звуки ада и её забросили». Легенда основана на геологическом эксперименте, в ходе которого на Кольском полуострове действительно пробурили землю более, чем на двенадцать километров. Обычно легенду сопровождают фотографией огромной, похожей на провал в землю, скважины, но на деле диаметр отверстия на поверхности земли — меньше метра.

Целей у проекта было множество, и почти все связаны с глобальными вопросами геологии. А одна была очень практичной — разработать технологию сверхглубокого бурения. Бурили же с 1970 по 1991 год, так что легко представить, по какой причине проект свернули. Голоса тут, может быть, и при чём — но только живые, связанные с российской политикой, а не из-под земли (которых не было бы слышно из-за постоянной работы бура). Но внизу скважины действительно жарко — чем глубже, тем выше температура, и на глубине в двенадцать километров она достигает 220 градусов по Цельсию из-за близости горячей мантии.

Кольская сверхглубокая скважина сейчас закрыта сверху вот так.

«Эксперимент со сном и возбуждающим газом». Эта легенда так популярна, что по ней сняли фильм. Якобы в сороковых годах пять советских учёных согласились участвовать в эксперименте под наблюдением КГБ, в ходе которого они будут месяц не спать, поддерживая свою бодрость возбуждающим газом. В результате они не просто сошли с ума, но и начали наносить себе страшные увечья. Им, конечно, срочно сделали операции, но в итоге все добровольцы умерли.

Безумные эксперименты в СССР: настоящие и выдуманные.

История выдаёт себя уже присутствием КГБ, созданным несколько позже указанного времени эксперимента. А ещё — до 2009 году, когда она появляется на сайте страшилок, невозможно найти ни одного её упоминания, даже в лавине публикаций о рассекреченных опытах и проектах СССР, которые захлестнули российскую прессу в девяностых. Зато до полнометражного фильма по легенде уже сняли короткометражку, заменив учёных-добровольцев пленными нацистами.

В СССР проводились эксперименты на добровольцах, но популярная история о месяце без сна на возбуждающем газе - фальшивка.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что Сталин, усиленно готовясь и к мировой войне, не жалел средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Например, много шума вызвала сделка советского руководства с гениальным ученым Тесла по приобретению пушки, стреляющей заряженными микрочастицами со скоростью света (лучи смерти). Правда, взяв гонорар ,Тесла просто «кинул» советских военных , передав им теоретический проект, не воплощенный на практике!

С 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался даже секретный проект по созданию суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами.

Не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии, не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным комсомолкам !

Любопытно также, что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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