Кто был первым нобелевским лауреатом 120 лет назад

10 декабря по сложившейся традиции вручают Нобелевские премии. Происходит это в день смерти известного химика и предпринимателя Альфреда Нобеля – сегодня исполняется 125 лет с этого дня и 120 лет с момента, когда были награждены первые лауреаты Нобелевской премии. ГлагоL вспоминает тех, кто оказался первым и самого Нобеля, чья судьба не состоялась бы без России.

Его отец Эммануэль Нобель переехал в Санкт-Петербург в 1837 году вместе с семьей, в том числе и маленьким Альфредом – на родине, в Швеции, дела не складывались, а здесь уму удалось наладить свой бизнес. Появившиеся средства позволили дать Альфреду отличное образование. А вот обучение его химии случилось по настоянию знаменитого русского ученого Николая Зинина, который заметил талант в мальчике и рекомендовал отцу отправить того на учебу в Европу и Америку.

Альфред Нобель

Альфред Нобель действительно стал выдающимся химиком, самым его известным изобретением был динамит. А вся предпринимательская деятельность связана с вооружениями. Однажды по ошибке был опубликован на него некролог, где, перечисляя достижения было сказано, что всё своё состояние он получил на совершенствовании методов убийства людей.

Нобель был так поражен этим, что завещал значительную часть своих денег на создания фонда, проценты с которого идут на выплату премий ученым.

10 декабря 1896 года Альфред Нобель скончался, а ровно через пять лет, в 1901 году, были вручены первые премии. По завещанию их было пять – по физике, химии, медицине или физиологии, литературе и за особые достижения перед человечеством в деле мира.

фото: wilhelmconradroentgen.de

Вильгельм Конрад Рентген. Вёл эксперименты с катодными лучами. Однажды, уже ближе к полуночи, устав, он решил пойти отдохнуть и выключил свет в лаборатории. И тут заметил некое яркое пятно. Он вернулся и понял, что светится катодная трубка. Случилось это 8 ноября 1895 года.

С этого момента Рентген приступил к изучению данного явления, а сами лучи назвал Х-лучами. Вскоре он открыл одно их важное свойство и тоже достаточно случайно. Поставив руку под луч, он увидел на экране её силуэт. Но не просто так, а все кости своей руки. За это открытие Рентген стал первым лауреатом Нобелевской премии по физике.

фото: wikipedia.org

Якоб Вант-Гофф (1852–1911). Этот нидерландский учёный считается основателем стереохимии. То есть он установил, как графически выглядит атом. В первых исследованиях использовал атом углерода и выяснил, что он представляет собой по форме тетраэдр. Сам атом находится посредине этой фигуры, а четыре связи направлены к его вершинам.

Как водится, научное сообщество не восприняло теорию тогда ещё молодого ученого и ему пришлось ждать несколько лет, пока к тому же выводу придут остальные. И даже плюнуть на неё и заняться другими исследованиями. И тоже вполне успешно. Во всяком случае первую Нобелевскую премию по химии Вант-Гофф получил с формулировкой «в знак признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах». Сейчас его открытия можно увидеть во всех школьных учебниках по химии.

фото: wikipedia.org

Эмиль Адольф фон Беринг. До XIX века средняя продолжительность жизни человека была небольшой. Но так выходило из особенностей статистики – учитывается колоссальная детская смертность. Кто выживал здравствовал примерно как и сейчас и столетние старики были не редкостью. Но дети умирали в младенчестве. В основном из-за болезней, которые и взялся изучать фон Беринг.

Прежде всего его интересовала дифтерия. Смертность среди детей составляла 50 процентов! Сейчас от COVID-19 она от 0,4 до 10 процентов. Но всё начало меняться с появлением бактериальной теории Пастера и Коха. Беринг был учеником Коха, хоть и рассорился со своим учителем. Его заслуга в том, что он открыл свойства сыворотки крови переболевших вылечивать больных – и первой была побеждена дифтерия. За это Эмиль Беринг получает первую Нобелевскую премию по медицине. Его открытие сейчас спасает многие жизни тяжелобольных коронавирусом.

фото: wikipedia.org

Рене Франсуа Сюлли-Прюдом. Настоящее имя звучит чуть иначе – Рене Франсуа Арман Прюдом. Французский поэт и эссеист, член литературной группы «Парнас», печатался в её журналах, которые и принесли известность. Также имеет труды по теории литературы.

Присуждение первой премии по литературе Прюдому заложило традицию скандалов, связанных с Нобелевской премией.

Большинство ожидало, что её получит Лев Толстой. Было много возмущения решением нобелевского комитета, но его оставили неизменным. В результате Прюдома сейчас вспоминают только, в связи с этим событием, а Толстого читают до сих пор – без всякой премии, которую он так и не получил.

фото: wikipedia.org

Жан Анри Дюнан и Фредерик Пасси. Присуждение премии мира Альфред Нобель доверил не своему комитету, а норвежскому парламенту и вручают её не в Стокгольме, а в Осло. Дюнан известен всему миру как основатель Красного креста, который действует и поныне и вызывает всеобщее уважение даже в наши дни.

Пасси основал Международную лигу мира – эта организация не сохранилась, но в своё время предпринимала отчаянные попытки предотвратить войну и послужила основой для многих последующих организаций, борющихся за мир.

Присуждение проходит в один вечер в Швеции и Норвегии 10 декабря каждого года. Короли двух государств вручают премию, а затем проходит банкет с участием монархов, парламентариев и видных учёных со всего мира.

Источник : https://glagol.press/kto-byl-pervym-nobelevskim-laureatom-12...

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