Рано или поздно с такими явлениями сталкивается каждый человек. И чем талантливее, привлекательнее и интереснее личность, тем больше вероятности того, что дурной глаз и зависть станут вашими постоянными спутниками. Как защитить себя от зависти и сглаза, если у вас много врагов и недоброжелателей? Вот несколько простых советов.

Защита от сглаза и зависти

Обычно человек хорошо чувствует, когда его не любят и ему кто-то завидует. Часто после общения с такими людьми вы начинаете плохо себя чувствовать, всё валится из рук, а успех, который сам шёл в руки, неожиданно ускользает, и дело, которое вы считали выигрышным, неожиданно проваливается.

Защитить себя от зависти можно следующими способами:

Носить зеркальные украшения. Даже обычные очки с прозрачными линзами помогут вам избежать разрушающего взгляда и сохранить свою энергетику. Девушки могут носить зеркальные кулоны, заколки и серьги. Они будут убирать негатив, и он возвратиться к тому, от кого он. Простая булавка. Её носят на внутренней стороне одежды. Часто именно она защищает вас от негативной энергетики, но от сильной порчи булавка – слишком слабая защита. Огонь на фото. Если вы любите делать фото, то между фотографом и вами должна быть вспышка, огонь, свеча или любой источник света. Он не обязательно должен попасть в поле объектива, но фото, сделанное с источником огня – мощная защита от порчи по фотографии. Кольцо на цепочке. Круглые украшения помогут вам уберечься от негатива. Похожую защиту даёт подвеска из горного хрусталя и украшения из алмазов и бриллиантов. Некоторым людям помогает защититься от сглаза серёжка с прозрачным украшением.

Защита от зависти и сглаза злых людей

Существует 2 вида такой защиты: от толпы (нужна публичным людям и тем, кто выступает на сцене, вынужден общаться с большим количеством людей) и против небольшого количества людей и одного человека.

В первом случае нужно сделать себе хороший амулет и талисман. Желательно, чтобы это был камень, подходящий по знаку Зодиака, энергетике, настрою, характеру. Его может зарядить профессиональный маг. Чаще всего защитником становиться горный хрусталь, рубин или лунный камень. Носить его можно в области груди или на серёжках.

Если вам нужна защита от одного или двух, трёх человек, помогает святая вода. Её всегда нужно держать в доме и умываться перед общением с агрессорами. Так же нужно в этом обществе чаще надевать блестящие, зеркальные украшения, отталкивающие негативную энергетику.

Как защитить ребёнка от сглаза и зависти

В первую очередь, постарайтесь ограничить его контакты с неблагополучными, агрессивными и завистливыми людьми и сами старайтесь избегать тех, кто завидует самому факту рождению детей, страдает от бесплодия или просто не любит детей. Вторым советом может стать молитва перед уходом в школу и детский садик. Как правило, это "Отче наш" или обычная Иисусова молитва. Можно просто говорить слова «Спаси и сохрани».

Другим способом защиты ребёнка от сглаза и порчи может стать обычный крестик, браслет или колечко со словами «Спаси и сохрани». Над ними читается специальный заговор. Для этого драгоценности нужно опустить в святую воду и произнести слова: «От бед убереги, спаси и сохрани, да будет так». Затем наденьте украшение и оно всегда поможет в трудной ситуации. Иногда нужно детям надеть нитку алого цвета на руку. Предполагается, что она защитит от зла.

Как защитить семью от сглаза и зависти

В первую очередь нельзя показывать свадебные и семейные фото тем, кто мечтает о красивой и дружной семье, но пока одинок или живёт в крайне неудачном браке. Именно они и станут вам завидовать больше всего. Это не значит, что нужно прятать свои семейные фотографии ото всех незамужних подруг или матерей, мечтающих поскорее женить своего пьющего сына. Но хвастаться перед такими людьми не стоит своими достижениями, детьми, мужем или женой.