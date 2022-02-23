А вы сможете соединить все точки четырьмя прямыми линиями?

Возможности человеческого мозга поистине невероятны. Благодаря умственным способностям человечество совершает открытия, находит инновационные решения глобальных проблем и упрощает жизнь, создавая высокие технологии. Но, конечно же, серое вещество участвует не только в разгадывании тайн вселенной; иногда нам хочется порешать и более простые задачи. В таком случае отлично подойдет хорошая загадка на логику.

Вам знакомо это чувство "озарения", когда разгадываешь кроссворд, судоку, решаешь логическую задачку или проходишь тест? Ученые считают, что подобные моменты удовлетворения необходимы для тренировки умственных способностей и поднятия самооценки. Конечно, для решения той или иной логической задачи могут понадобиться глубокие и разнообразные знания. Но даже если вы сомневаетесь в собственном интеллектуальном уровне, скажите опасениям "нет". Всего знать нельзя - с этим трудно спорить. Иногда справиться с очередным крепким орешком поможет творческий подход и интуиция.

Если вы любите решать интересные логические задачи и проходить тесты, у нас как раз есть для вас подходящее задание. Оно звучит так:

Соедините все точки четырьмя линиями

А вот разгадка:

Предложите попробовать решить ее своим друзьям - иногда логическое мышление лучше работает в компании, а некоторых подстегивает элемент соревнования.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2416900865066797594/

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Число 13 и его значение в нумерологии https://otari.mirtesen.ru/blog/43571644467/

Изменяют ли женщины так же, как мужчины? https://otari.mirtesen.ru/blog/43471061874/

7 интересных фактов о Ватикане для самых любознательных туристовhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43155062073/