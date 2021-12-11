Изобретение Афанасьева, спасшее тысячи жизней советских солдат: секрет, который Сталин отказался открывать союзникам

Интересен факт резкого снижения смертности в рядах воюющей с нацистами Красной Армии, случившийся примерно за год до разгрома Германии. В чем же причина? Она кроется в довольно простом, но вместе с тем гениальном изобретении Николая Афанасьева, ставшего разработчиком ряда новшеств в военной сфере.

В армию Афанасьев попал танкистом, ведь за его плечами окончание техникума по механизаторской профессии. Дебютным изобретением стал двуствольный пулемет. Оружие легко монтировалось на самолеты. Увидев задатки умного человека, Жуков выделил инженера из числа других и приказал оказывать ему всевозможное содействие в работе.

В чем состояла проблема

В спешке боя солдаты зачастую ошибались. И именно ошибки становились причиной смерти. В особенности это было распространено среди минометчиков. При загрузке мин в миномет солдаты не всегда производили выстрел, поэтому одна мина накладывалась в стволе на другую, что приводило к мощному взрыву.

Минометчики из-за подобных ошибок часто несли серьезные потери. Для минимизации смертности нужны были срочные меры. Оборонное Министерство даже сформировало комиссию для решения назревшей проблемы. Она в свою очередь провела конкурс среди инженеров на предмет изобретения средства, исключающего подрыв по невнимательности минометных расчетов.

Суть новшества

Отличную и простую конструкцию в виде предохранителя придумал инженер Афанасьев.

Николай Афанасьев решил оснащать дуло миномета специальной лопаткой, препятствующей помещению внутрь очередной мины до тех пор, пока не будет произведен выстрел уже находящегося в миномете снаряда.

Во время выстрела давление пороховых газов открывало лопатку с последующим моментальным ее закрытием. Затем по прошествии определенного времени пока происходило воздействие газов, лопатка занимала положение, которое позволяло осуществить помещение в ствол следующей мины.

Реакция Сталина на предложение о продаже изобретения



Несмотря на всю простоту конструкции, придумать ее инженеры из других стран не смогли. Представители США даже обратились с предложением к Сталину о продаже разработки, на что глава СССР дал категорический отказ.

Нельзя не отметить, что минометные предохранители использовались еще до разработки Афанасьева. Однако их применение было связано с определенными сложностями, а эффективность была крайне низкой. Изобретение советского инженера до настоящего времени используется в вооруженных силах многих стран по всей планете.

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