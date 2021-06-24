«Белоруссия»: почему белорусы не любят, когда так называют их страну

Слова «Белоруссия» и «Беларусь» являются производными от «Белой Руси», но почему у этого края появилось такое название — неизвестно. Первое упоминание «Белоруссии» в документах датируется концом XVIII века, а неразбериха, как же правильно называть эту страну, началась уже после распада СССР. Хотя государственность на территории Беларуси сложилась еще в IX веке.

Белая Русь и Литва: вынужденный союз

Первым государственным образованием в белорусских землях стало Полоцкое княжество (летописное упоминание около 862 года), затем – княжество Туровское. А первым источником, автор которого употребил выражение «Белая Русь», была «Дублинская рукопись», составленная в Ирландии. Случилось это в XIII веке, почти за три столетия до того, как белорусская народность окончательно сформировалась.

В период политической раздробленности Полоцкая земля рассматривалась как единое государство, но местный князь позволил немецким крестоносцам основать на его территории город Ригу. Опрометчивое решение обернулось тяжелыми последствиями: пришлось оказывать сопротивление западному агрессору и заключать оборонительные союзы с Новгородской республикой и Литвой. В конце 1250-х — начале 1260-х годов на полоцком княжении впервые появился литовский князь, а к XIV веку к Великому княжеству Литовскому была присоединена и Туровская земля. Благодаря наличию государственности еще в древние времена, белорусские земли избежали совсем уж печальной участи и не утратили широкой автономии в составе Литвы. В культурной, социальной и даже политической жизни страны важнейшую роль играли именно белорусы, а литовская власть оказалась недостаточно сильной, чтобы открыто им противостоять.

С тех пор описания территории «Белой Руси» можно встретить у итальянцев, немцев, чехов и поляков, которые обычно к ней относили довольно большой регион, в составе которого были известные сегодня белорусские города Полоцк, Витебск, Туров. Первым, кто применил термин «Белая Русь» исключительно к территории современной Беларуси, был польский историк и религиозный деятель Мартин Кромер. После заключения Люблинской и Брестской уний с католиками Белоруссия перешла к Речи Посполитой, и многие жители Витебщины и Могилевщины, оставшиеся приверженцами православия, стали именовать себя белорусами.

От Российской империи до СССР

Термины «белорусы» и «Белоруссия» были официально закреплены в правовых документах и справочных изданиях времен Екатерины II и Павла I: например, в «Новом полном географическом словаре Российского государства». После трех разделов Польши в состав Российской империи вошла вся Белоруссия, и Екатерина Великая объединила Полоцкую и Могилевскую губернии в одну (Белорусскую) со столицей в городе Витебске. В XIX столетии белорусскими назывались Витебская, Могилевская, Смоленская и Минская губернии, а Гродненская и Виленская – Литовскими. Большинство населения здесь составляли белорусы.

Разнообразие в названиях проявило себя после Октябрьской революции. Так, в 1918 году о независимости заявила Белорусская Народная Республика, а уже в 1919-м возникла Советская Социалистическая Республика Беларусь. Наконец, в состав Советского Союза в 1924 году вошло уже государственное образование под названием «Белорусская Советская Социалистическая Республика», и осталось таковым вплоть до распада страны Советов. Единственное, что менялось, – это территория. За счет различных «укрупнений» к Белоруссии отошли пятнадцать уездов Витебской, Смоленской и Гомельской губерний, а немного позднее еще Речицкий и Гомельский уезды.

Новые правила независимого государства

С 1991 года, когда Советский Союз перестал существовать, бывшая БССР превратилась в Республику Беларусь. Многие восприняли этот «символический жест» как возможность отойти от советского прошлого и адаптироваться к новым условиям. Именно поэтому белорусы не одобряют, когда их нынешнюю страну называют «Белоруссией», ведь фактически Белоруссия всегда была частью других государств, а Беларусь являлась независимой. Чтобы понять, насколько оправдана подобная претензия, можно обратиться к законам. Верховный Совет БССР в сентябре 1991 года утвердил документ, в котором указано следующее: «Белорусскую Советскую Социалистическую Республику далее называть «Республика Беларусь». Затем норму продублировала Конституция Беларуси и президентский указ «Об использовании названия Республики Беларусь юридическими лицами». На обложках паспортов белорусских граждан сегодня написано «Республика Беларусь», а государственный гимн начинается со слов: «Мы беларусы, мiрныя людзi».

Эксперты Организации Объединенных Наций, отвечающие за вопросы топонимики, согласны с белорусами. В 2006 году на конференции в Таллине они постановили, что белорусские названия на картах других стран должны соответствовать национальной форме написания. Противникам нововведения белорусы приводят исторический пример. По их мнению, если Беларусь называют Белоруссией, значит, и Литву следует называть Лифляндией, Латвию – Ливонией, а Иран – Персией. Нормы русского языка допускают оба термина (Беларусь и Белоруссия), хотя в историческом и политическом контекстах слово «Белоруссия» правильнее использовать, говоря о событиях до 1991 года, а «Беларусь» – после, имея в виду день сегодняшний.

Тем не менее, в России принято употребление названия «Белоруссия» вне зависимости от исторического периода, и на то есть свои основания. К примеру, в Общероссийском классификаторе стран мира, составленном спустя всего лишь год после принятия белорусской Конституции, содержится термин «Республика Белоруссия». Аналогичного мнения придерживаются авторы отечественных учебников по русскому языку и культуре речи, считающие, что название «Беларусь» с лингвистической точки зрения чуждо для нашего языка, и в русской орфографии по правилам отсутствует соединительная гласная «а». Создатели «Словаря социолингвистических терминов» из Российской Академии Наук полагают, что требование называть соседнюю страну исключительно Беларусью – это пример «языковой экспансии», когда традиция столкнулась с национальным самосознанием. Сегодня название «Беларусь» чаще встречается в официальных документах, а «Белоруссия» – в газетах и нашей повседневной жизни.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160662-belorussiya-pochemu-bel...

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