За что Сталиным был расстрелян первый маршал СССР – Александр Егоров?

В начале 1939 года советский народ торжественно праздновал годовщину создания народной Красной Армии. Но маршалу Егорову Александру Ильичу, который являлся одним из самых талантливых полководцев того времени – этот день стал буквально роковым. Этот человек впоследствии был расстрелян по личному распоряжению И.В. Сталина.

Обратимся к истории и выясним, почему так трагично завершил свой жизненный путь талантливый маршал СССР.

Военная карьера Егорова начиналась еще при царе, где он смог дослужиться до полковника. Он стал участником Первой мировой, в ходе которой получил несколько серьезных ранений и контузий. Активно поучаствовав в Гражданской войне, Александр Ильич принял решение продолжить службу в рядах Красной Армии.

Александр Ильич Егоров

Обладая большим военным опытом, советское командование постоянно предлагало ему работу исключительно на руководящих должностях. Уже в 1926 году, Егорова перевели в Китай, где он занял должность военного атташе.

В начале 31-го года, Александр Ильич возглавил Генеральный Штаб. Здесь он прослужил более 6 лет даже, невзирая на свое сомнительное для советских времен прошлое. Вполне возможно, что Сталин ценил его обширные знания, которые были получены Егоровым во время службы при царском режиме, исключительные человеческие качества, а также колоссальный военный опыт.

Первые талантливые маршалы СССР, к числу которых относятся: Ворошилов К., Тухачевский М., Блюхер Василий и Буденный Семен (стоят), Егоров Александр (сидит) – были приговорены к расстрелу в течение 1937 – 1939 года.

В начале 1935 года Егоров А.И. получает звание маршала, становясь тем самым – наиболее знаменитым, востребованным и опытным полководцем страны, наравне с Тухачевским, Буденным, Ворошиловым и Блюхером.

1937 году Егоров становится заместителем наркома обороны СССР, а это, по сути – второй в СССР военачальник.

Но спустя время, на Егорова поступил сигнал, сообщающий о том, что маршал, в ходе непринужденной беседы по поводу событий гражданской войны, говорил, что его место – рядом с Ворошиловым и Сталиным.

Не прошло и двух месяцев, когда в процессе официального приема, Сталиным был произнесен тост за героев Советского Союза, включая Егорова, однако же, через несколько дней, руководителем страны была раскритикована деятельность нескольких военачальников РККА, включая Егорова. Александр Ильич был обвинен в служении царю, что, естественно – было недостойным для воинского начальника светского времени.

После сигнала, Егорова понизили в должности, после чего – немедленно арестовали.

Он вполне мог быть расстрелян сразу, так как Александр Ильич входил в список 139 человек, которые подлежали казни. Впрочем, Сталин его фамилию вычеркнул, причем остальные 138 человек были казнены. Но уже в феврале 1939 года, Егоров был осужден как шпион и заговорщик, а далее – приговорен к расстрелу…

Уже в 1956 году маршал был реабилитирован, правда – посмертно. В Бузулуке, где родился Александр Ильич, в его честь была названа улица, а в средине 1980 года выпущена почтовая марка.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно, Сталин не щадил ни своих близких друзей, ни боевых товарищей !Например, в 1929 году Сталин расстрелял боевого товарища Александра Егорова только из-за того, чтобы окончательно скрыть свою вину в сокрушительном поражении Красной Армии в 1920 г., когда большевикам не удалось насильственно провести оккупацию и советизацию Польши .Как известно , тогда ,чтобы в случае победы вся слава не досталась бы «Красному Наполеону» , как называли Тухачевского, Сталин уговорил Егорова на несколько дней задержать переброску войск, чтобы не выполнить приказ командования объединить силы Западного и Юго-Западного фронтов под руководством Тухачевского. В результате время на объедение было упущено и поляки перехватили инициативу, что и стало основной причиной сокрушительного поражения Красной Армии .Вот основная причина расстрела Егорова!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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