Хитроумная диверсия

14 июня 1940 года гитлеровские войска без боя вошли в Париж. Началась оккупация Франции. Всем французским заводам и предприятиям пришлось работать на немецкую военную мощь.Автомобильный концерн Citroën гитлеровцы обязали выпускать военные грузовики Т-45 для немецкой армии.

Но администрация предприятия и рабочие не горели желанием помогать немцам. Директор завода Пьер-Жюль Буланже не мог отказаться выполнять приказы, но решил саботировать эти решения путем мелких диверсий, более медленной работы персонала.Он изобрел одно "новшество", которое стало причиной неудач французских грузовиков в гитлеровских армиях на фронтах Второй мировой войны.

Все масляные щупы, которые были призваны измерять уровень масла в двигателе, для немецких партий автомашин были несколько изменены. Риски "min" и "max" стали наносить на этих щупах ниже положенных отметок. В результате чего, немецкие механики стали неверно определять остаток масла в двигателях, и французские грузовики выходили из строя в самый неподходящий момент.

Немцы узнали о вредительской деятельности Буланже.

25 августа 1944 года американские войска при поддержке французской дивизии Леклерка и отрядов французского сопротивления вошли в Париж.

Во время разгрома штаб-квартиры гестапо, были найдены документы на арест "самых важных врагов рейха", которых по счастливой случайности гитлеровцы арестовать не успели.

В этом списке под номером 2 числился и Пьер-Жуль Буланже. Опоздай французы и союзники лишь на несколько дней — участь директора автоконцерна была бы предрешена. Но ему повезло.

Пьер-Жюль Буланже в ранге вице-президента и председателя концерна руководил корпорацией до ноября 1950 года и успел сделать много полезного для своих сограждан.

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