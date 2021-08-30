10 признаков, что вы нравитесь мужчине

Мужчины, как и женщины, проявляют влечение по-разному. Одни более настойчивы, открыты, другие более сдержанны и тактичны. Бывает, что мужчина вежливо себя ведет, а женщине кажется, что это симпатия. В амурных делах интуиция иногда подводит.

1. Часто смотрит на вас. Наедине или в компании других людей. Смотрит не на то, во что вы одеты, не на вашу грудь, ноги, а в глаза. Разглядывая вашу фигуру, мужчина скорее чувствует физическое влечение, а не интерес. Заглядывая вам в глаза или же смущенно опуская взгляд при встрече ваших глаз, проявляет симпатию. Общаясь с другими людьми, он будет поглядывать на вас. Рассказывая что-то, он будет интересоваться вашей реакцией.

2. Ищет повод приблизиться к вам. В компании людей он подходит к рядом стоящему с вами человеку, затевает с ним разговор или поддерживает вашу беседу. Пытается предугадать ваше желание и опережает вас, подает вам салфетку или бокал вина.

3. Посылает сигналы телом. В беседе с вами он слегка наклоняет корпус тела по направлению к вам, внимательно слушает, улыбается. Рядом с вами не будет поворачиваться к вам спиной, его голова будет повернута в вашу сторону. Его позы — открытые, с яркой жестикуляцией, демонстрированием рук.

4. Улыбается вам от души. Об искренности улыбки свидетельствуют морщинки вокруг глаз. Если их нет, то улыбка не от души, натянутая, искусственная.

5. Нервничает. Если поправляет волосы, одергивает пиджак, теребит пуговицы или что-то перебирает в руках, вы вызываете у него явный интерес, он волнуется в вашем присутствии, хочет понравиться.

6. Пытается прикоснуться. Случайно дотрагивается до вас, убирает с вашего лица выбившуюся из прически прядь волос.

7. Не торопится прощаться. Он словно замедляется, ищет темы для разговора, а при движении замедляет шаг.

8. Идет рядом с вами. Мужчина не будет идти впереди вас, если вы ему нравитесь, будет идти рядом, плечо к плечу.

9. Меняет тембр голоса. Его голос становится чуть тише, меняется темп, появляются бархатные нотки. В речи увеличиваются паузы.

10. Ищет встреч. Спрашивает, чем вы увлекаетесь, интересуется планами на вечер, а затем как будто случайно оказывается в тех местах, где бываете вы.

Но не стоит забывать о том, что из любого правила есть исключение. Слушайте себя, доверьтесь интуиции, и она вас не подведет!

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