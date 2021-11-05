Факты подтверждают: потоп действительно был!

Легенды о всемирном потопе являются, пожалуй, самыми известными библейскими преданиями. Долгое время нерелигиозные люди считали это вымыслом. Но не так давно учёные выдвинули предположение, что всемирный потом – реальное событие.

Одним из фундаментальных доказательств был тот факт, что одна и та же история о потопе встречается в разных культурах в разных уголках мира. И это не единственный весомый факт, доказывающий, что потоп действительно был.

1. Наличие морских образований выше уровня моря

Одним из лучших способов обнаружения прошлых наводнений является присутствие на суше особых клиновидных структур, которые характерны для морского дна. Любая значительная водная активность, такая как цунами, приводит к появлению таких образований на морском дне. Однако они были также обнаружены и на суше. Это говорит о том, что в далеком прошлом произошло огромное, широкомасштабное наводнение. В 2004 году подобные образования на почве были обнаружены в горных районах Мадагаскара.

Экоархеолог Брюс Массе подробно изучил этот район. Он считает, что данная область является доказательством крупномасштабного наводнения и его причины – ударного кратера под Индийским океаном, который, вероятно образовался из-за падения на Землю большой кометы.

2. Открытие «Ноева ковчега» Дэвидом Алленом

Подобное событие, по мнению Массе, вызвало гигантские приливные волны и огромное наводнение.

На участке земли напротив горы Арарат в современной Турции (где, как свидетельствуют древние тексты, Ковчег пристал к земле), Дэвид Аллен нашел то, что счел останками Ноева ковчега. Размеры «останков» в целом соответствуют тем, которые описаны в древних текстах, а сама область известна среди местных как Наксуан («Сион Ноя»). Это место впервые стало известно в мире в конце 1940-х годов после открытия странного образования на земле после землетрясения.

3. Древние писания, рассказывающие одинаковые истории

Практически в каждой цивилизации есть легенды о большом потопе в «древние времена». Все они удивительно похожи, даже в подробностях, несмотря на отсутствие известных контактов между этими цивилизациями. Хотя все знают историю Ноя и его Ковчега, подобный рассказ встречается в «Эпосе Гильгамеша» и древних трудах Шумера. Также есть и много других примеров.

В греческих мифах и легендах Зевс «послал наводнение», чтобы уничтожить своих врагов. Узнав о планах Зевса, Прометей поручил своему сыну Девкалиону «построить сундук». Он сделал это и выжил, в то время как «все остальные люди погибли». В римских преданиях говорится о боге Юпитере, который с помощью Нептуна наслал наводнение на Землю, чтобы избавить ее от «злых людей». В этой истории Девкалион и его жена Пирра избегают наводнения на большой лодке, которая пристала к вершине Парнаса. В древних египетских легендах Атум посылает наводнение против «мятежных людей».

4. Гёбекли-Тепе

Хотя это сугубо предположение, древний храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, по мнению некоторых, был одним из первых регионов, которые были созданы после Потопа. В этом 12-тысячелетнем мегалитическом комплексе сохранились здания и свидетельства существования ирригации и сельского хозяйства, а также причудливые камни с рисунками животных. Есть также свидетельства алтарей, где найдены останки животных, предполагая, что их приносили в жертву.

5. Множество подводных городов

Различные подводные города (или их останки) обнаруживают во всем мире. Возраст многих из них также прекрасно соответствует примерной дате потопа – 10 000 г. до н.э. Прекрасный пример таких подводных руин расположен у берегов Окинавы. В 1986 году там были обнаружены останки гигантских ступеней и пирамид. Эту находку делает еще более интригующей то, что существовали древние легенды о подводном городе, который якобы был расположен как раз в том месте.

У побережья Индии благодаря новым сонарам в 2002 году нашли руины города, которые простираются на много километров под водой. Предполагается, что этот город был затоплен во время последнего ледникового периода.

6. Значение списка шумерских царей

В руинах древнего Шумера среди массы прочих реликвий нашли предмет, известный как «список шумерских царей», который представлял собой перечень царей, правивших Шумером с начала времен. Особо интересно в этом списке то, что в нем указаны правители, которые жили до потопа, который, как считается, произошел примерно 12 000 лет назад. Все эти цари правили сотни лет, предполагая, что они жили намного дольше, чем современные люди.

После Потопа, продолжительность царствования стала отражать более реалистичные жизненные периоды – большинство царей правили от 10 до 40 лет. Некоторые считают, что Потоп вызвал намного большие изменения, чем предполагалось изначально, в том числе изменил продолжительность жизни людей.

7. Свитки Мертвого моря

С открытием таинственных писаний, известных как Свитки Мертвого моря, в конце 1940-х годов, обнаружились тексты, которых не видели тысячи лет. Ученые также получили больше описаний как Потопа, так и «Ковчега», используемого Ноем. В свитках подробно говорится о Потопе, и судне, построенном для спасения. Предполагается, что Ковчег был похож на пирамиду.

8. Упоминания о пришельцах

Начиная с конца 1970-х годов, исследователь и автор Захария Ситчин выпустил серию книг под названием «Хроники Земли». В этих книгах он рассказал об инопланетной расе аннунаках, которые пришли на Землю и содали «рабочую расу» людей, чтобы те добывали для них золото. Эти описания основаны на переводах Ситчином древних шумерских текстов.

В этой истории ануннаки знали о большом потопе, который грозил Земле. Они решили не вмешиваться и не спасать людей. Вместо этого Энлиль, лидер ануннаков, поручил своему любимчику среди людей создать корабль. Человек должен был взять с собой все необходимое, чтобы сохранить жизнь и Землю после потопа. Следует отметить, что многие люди полностью опровергают работы и теории Ситчина. Тем не менее, еще одно древнее писание, «Эпос Гильгамеша» рассказывает о подобных фактах. Многие теоретики палеоконтактов утверждают, что речь идет о древних инопланетных астронавтах.

9. Новые теории



Хотя теории Потопа как реального события были когда-то отвергнуты исследователями и учеными, современные исследователи сейчас серьезно задумываются над этим вопросом. Это показывает изменение мышления, а также допускание возможности того, что Потоп был фактическим событием. Некоторые теоретики заговора утверждают, что наблюдается целенаправленная подача информации маленькими частями (правда, кто за это ответственен, неизвестно).

10. Ковчег как банк ДНК



Даже если предположить, что Потоп был реален, не обязательно, что истории о Ковчеге стоит воспринимать дословно. Однако рассказы о ковчеге (или каком-то другом подобном судне) присутствуют во всех легендах о наводнениях. Если вспомнить теорию о древних астронавтах, то Ковчег может быть собранием ДНК каждого живого вида в процессе подготовки к восстановлению жизни после потопа. Это говорит о том, что много тысяч лет назад были доступны, понятны и использовались передовые технологии.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2339521119256578747/

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